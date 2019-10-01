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 Економіка, Суспільство
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Все про:дороги (781) ремонт (552) Голик (39)

 Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик. ФОТО

Ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик оприлюднив інформацію про те, що в країні встановлено рекорд з ремонту доріг - 130 кілометрів траси Запоріжжя-Маріуполь відремонтовано за 68 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Голик зазначив: "Дорога життя. Траса Запоріжжя-Маріуполь.

Була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття траса не ремонтувалася.

У 2016 році почали її ремонт. За три роки відремонтували 70 км.

19 липня 2019 року було ухвалено рішення відремонтувати цю трасу всю. Цього року. За три місяці.

25 липня стартували роботи на цій трасі за новим графіком - за три місяці, а не три роки.

Ми це зробили. Навіть швидше, ніж було задумано.

Усі роботи щодо асфальту сьогодні ввечері закінчено. Залишилася розмітка там, де її ще не нанесли, знаки, узбіччя, підрізування дерев.

130 км, які зробили ми. За 68 днів. Enjoy.

На трасі працювали: 637 одиниць техніки. 1086 осіб.

Рекорд України за швидкістю ремонту доріг. Такі темпи мають стати нормою. Ми показали як можуть ремонтуватися дороги. Ми наочно продемонстрували, яким мусить бути підхід.

Дякую кожному, хто це фізично зробив".

Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик 01
Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик 02
Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151302
 
   
 Топ коментарі
 
А-А-А фсе ниправильна! При Парашенке такова небыла! При Парашенке асфальт был тверже и чернее , а краска гуще и белее! Порохопутинцы, я правильно говорю?
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Ремонт дорог и деньги для этого , закладываются в бюджет . Бюджет на 2019 год принимала " злочынна влада " . "Новая каманда"( зюзики) ,свой бюджет ещё только собирается принять ,, не , не знал . !? .Власть хоть и сменилась , но бюджет и планы на ремонт дороги , ещё остались старые .
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Водилы грузовиков радостно потирают руки: разбили остальные дороги, разобьем и эту!
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теперь ждём рекорда по разрушению, отремонтированной дороги, которую отремонтировали за 68 дней..
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