 Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.
У повідомленні уточнюється, що також триває укладання деревини на пішохідну частину моста і роботи з влаштування перил.
Також триває робота з прибирання деревини та чагарників з узбіччя дороги, а також засипання її щебенем та підготовки ділянки біля моста для укладання нового асфальту.
Також розпочалося встановлення нової автобусної зупинки на дорозі біля мосту.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.
Тимчасову переправу збираються встановити до 11 жовтня, а до 27 листопада - відкрити основний міст.
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???
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Уж лучше бы вбухАли на те же деньги( пардон)
А еще лучше - отдали на реабилитацию раненых в том секторе(((