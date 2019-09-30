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 Політика України, Суспільство
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 Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА. ФОТОрепортаж

Працівники "Укртрансмосту" 30 вересня закінчили збирати металеву опору тимчасового моста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

У повідомленні уточнюється, що також триває укладання деревини на пішохідну частину моста і роботи з влаштування перил.

Також триває робота з прибирання деревини та чагарників з узбіччя дороги, а також засипання її щебенем та підготовки ділянки біля моста для укладання нового асфальту.

Також розпочалося встановлення нової автобусної зупинки на дорозі біля мосту.

Дивіться також: Данилюк перевірив перебіг будівництва моста в Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА 01

Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА 02

Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА 03
Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА 04
Фото: loga.gov.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Тимчасову переправу збираються встановити до 11 жовтня, а до 27 листопада - відкрити основний міст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151295
 
 
 Топ коментарі
 
Это какие же деньги вбУхали! И для кого?
Уж лучше бы вбухАли на те же деньги( пардон)
А еще лучше - отдали на реабилитацию раненых в том секторе(((
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Всьо для кармільцев, всьо для них. Ви по нам шмаляєте, а ми вам будуємо мости. Моніка ДЛБ.Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА - Цензор.НЕТ 1270
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Касапы ...!!!!
.
А какм счасс ваш Свинарчук..
.
Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???

..
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Надіюсь третя сила не дасть довго простояти
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строители прячют личики свои...стыдно им ***** видать.
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на открытие моста зеле постелят красную дорожку, позовут цыган и лысого
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Это какие же деньги вбУхали! И для кого?
Уж лучше бы вбухАли на те же деньги( пардон)
А еще лучше - отдали на реабилитацию раненых в том секторе(((
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Всьо для кармільцев, всьо для них. Ви по нам шмаляєте, а ми вам будуємо мости. Моніка ДЛБ.
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Таке враження, що Зе президент лугандона та й гроші відмити тут без всякого ризику
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Суки, лучше бы на эти деньги ров подлиннее да поглубже выкопали да минное поле сделали-***** мне этих"кормильцев" еще здесь видеть. Хунта она ******* такая-но ***** за пенсиями и продуктами табунами идут к нам. Русские ******. И наверное для Маппет шоу опять Потрох виноват
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..и зачем нах этой буквой П, если легче и дешевле на порядки было соединить взорванный мост, отрезав-убрав покореженные участки ферм...
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Так ведь не хотят, чтобы биндеровцы на территорию рыспублики даже с ремонтом заходили.Они сказали, что свою часть сами отремонтируют. Как я понимаю, мост, построенный Украиной временный, теперь Украина будет разрушенную часть моста ремонтировать на своей стороне и таким образом потом соединяет с орками, временный демонтируют.
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А подбарыжные украинофобские гниды ,кукарекали что по нему поедут танки лугандонцев.
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