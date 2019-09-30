 Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко. ДОКУМЕНТ

Про це написав у Facebook адвокат Мангера Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду при розгляді касаційних скарг захисту голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера на рішення суду щодо п'ятьох фігурантів справи про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк зазначила, що у вироку не згадується прізвище Мангера і немає відомостей, що вказують на нього.

"Верховний Суд визнав, що вирок виконавцям нападу на Катерину Гандзюк не має жодного стосунку до Владислава Мангера. Тобто прокуратура обдурила родичів Гандзюк, переконавши їх підписати угоду про визнання провини в обмін на "точно встановимо замовника", - написав він.

Адвокат доклав до посту рішення суду.

"Отже, вирок виконавцям взагалі ніяк не стосується Мангера. Мангер у ньому не згадується, про Мангера у вироку ні слова, замовника у вироку не встановлено.

УСЕ. Тобто прокуратура та СБУ нахабно обдурили батьків і чоловіка Катерини Гандзюк, розповівши їм про те, що "виконавці отримають мізерні терміни - зате ми закріпимо замовником". НІ. Тепер виконавці отримали мізерні терміни, а замовників ніхто так і не знайшов. І не шукає. СБУ не намагається зловити Левіна. Не намагається з'ясувати причину смерті в лікарні. Не намагається з'ясувати мотиви нападу. Не шукає справжніх винних. Просто не робить нічого. На даний момент справа "зависла" і всі причетні просто сподіваються, що "Може саме розсмокчеться". А поки що є рішення Верховного Суду - остаточне і не підлягає оскарженню. І в ньому встановлено, що вирок Покровського суду жодного стосунку до Мангера не має", - додав Ільченко.

Читайте також: На мерії Херсона знову вивісили банер із написом "Хто замовив Гандзюк?"













Читайте також: СБУ спільно з Інтерполом розшукує фігуранта справи Гандзюк Левіна

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

15 серпня суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього у справі Гандзюк