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Все про:адвокат (660) Верховний Суд (438) вирок (550) Мангер (113)

 Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко. ДОКУМЕНТ

У вироку Верховного Суду не згадується прізвище голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і немає відомостей, що вказують на нього.

Про це написав у Facebook адвокат Мангера Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду при розгляді касаційних скарг захисту голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера на рішення суду щодо п'ятьох фігурантів справи про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк зазначила, що у вироку не згадується прізвище Мангера і немає відомостей, що вказують на нього.

"Верховний Суд визнав, що вирок виконавцям нападу на Катерину Гандзюк не має жодного стосунку до Владислава Мангера. Тобто прокуратура обдурила родичів Гандзюк, переконавши їх підписати угоду про визнання провини в обмін на "точно встановимо замовника", - написав він.

Адвокат доклав до посту рішення суду.

"Отже, вирок виконавцям взагалі ніяк не стосується Мангера. Мангер у ньому не згадується, про Мангера у вироку ні слова, замовника у вироку не встановлено.

УСЕ. Тобто прокуратура та СБУ нахабно обдурили батьків і чоловіка Катерини Гандзюк, розповівши їм про те, що "виконавці отримають мізерні терміни - зате ми закріпимо замовником". НІ. Тепер виконавці отримали мізерні терміни, а замовників ніхто так і не знайшов. І не шукає. СБУ не намагається зловити Левіна. Не намагається з'ясувати причину смерті в лікарні. Не намагається з'ясувати мотиви нападу. Не шукає справжніх винних. Просто не робить нічого. На даний момент справа "зависла" і всі причетні просто сподіваються, що "Може саме розсмокчеться". А поки що є рішення Верховного Суду - остаточне і не підлягає оскарженню. І в ньому встановлено, що вирок Покровського суду жодного стосунку до Мангера не має", - додав Ільченко.

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Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 01
Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 02
Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 03
Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 04
Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 05
Вирок виконавцям убивства Гандзюк взагалі ніяк не стосується Мангера, замовника в ньому не встановлено, - адвокат Ільченко 06

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

15 серпня суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього у справі Гандзюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151242
 
 
 Топ коментарі
 
"генпрокурор мой человек на 100%"-ЗЕ!
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Ну, дайте ему еще время. Осталось еще столько прекрасных обещаний: земля крестьянам, мир народам, богатым тюрьмы, бедным 4000 евро, дуракам счастье... Нужно еще лет десять, чтобы даже у тупого быдла не осталось сомнений.
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Пришла эпоха навозной мухи зе-зе - уже не актуально .
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🤡🤢-шутяра на дебатах спрашивал у Порошенко -когда сядут убийцы Гандзюк? Ну, так когда ?
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Интересные вещи - исполнители все установлены, а заказчика не смогли бедные менты установить. Ну просто никак. Не смешите людей, твари. Что вытворяют, сатаняки, исполнителям дали по 6 лет за изощренное жесточайшее садистское убийство, это все равно что ничего, а заказчик гуляет на свободе.Что это за правосудие? Зеленский, когда в стране будет ПРАВОСУДИЕ и нормальные сроки за убийства как в цивилизованных странах?
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Действительно. Гениальный пгокугог Югик Луценко, вместо суда, обьявил виноватого не имея доказательную базу.
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Ну, дайте ему еще время. Осталось еще столько прекрасных обещаний: земля крестьянам, мир народам, богатым тюрьмы, бедным 4000 евро, дуракам счастье... Нужно еще лет десять, чтобы даже у тупого быдла не осталось сомнений.
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Пришла эпоха навозной мухи зе-зе - уже не актуально .
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как вы уже достали.
А вдруг он не при чем?

Вдруг нет заказчика?
Вдруг просто алканы?
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вот мне вот непонятно.

Почему майдан сам мог быть без заказчиков, а убийствоГанзюк не могло быть?

Вот что за такие двойные стандарты?

Почему сами кидать зажигательную смесь могли а кислоту не могли?
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Кстати, вопрос довольно таки резонный. Покойная, в меру ее "активистской" натуры, была явно конфликтным человеком и вполне вероятно, что бытовуху раскрутили до уровня "політичного переслідування владою активістів".
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Насколько нужно быть зебилом, чтоб не понимать, что если б на самом деле так было, то того заказчика давно б уже оформили???
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Это ж насколько надо быть зебилом, чтобы в любой бытовой уголовщине (что в данном случае более всего) искать "заказчика извне". Сиди лучше молча бульбу жуй, а не лезешь в "че там у хохлов? "
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Насколько нужно быть не в теме, чтоб принимать это за бытовуху?
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И насколько ты "в теме"? Ровно настолько - насколько тебе СМИ нарассказывали.
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Этого более чем достаточно если излагаются реальные факты, и имеющий мозг, это бытовухой не назовёт. Кроме СМИ есть ещё фэйсбук.
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вот мне вот непонятно.

Понимание этого явно находится вне твоих способностей.
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А ни кто и не сомневался в таком результате расследования! Наша полиция нас "бережет" наш суд самый гуманный суд в мире! И на кой нам такая полиция, суды?
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всьому цьому просте пояснення: мангер невинен. і левин схоже теж. якби вони були винні їх вже давно б посадили і відрапортували про успішне розкриття резонансного злочину.

на початку президентської компанії пустили справу (щодо заказників) хибним шляхом, оскільки мангер має пряме відношення до партії тимошенко.
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