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Все про:замовне вбивство (52) кілер (35) Нацполіція (8268) Донецька область (2321)

 Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області у зв'язку з конфліктом через спільне майно дружина спланувала вбивство свого чоловіка-фермера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

"Дружина замовила чоловіка, найнявши посередника для пошуків кілера. Силовики інсценували вбивство і врятували життя чоловікові, який навіть не підозрював, що перебуває у смертельній небезпеці", - йдеться в повідомленні.

Замовницю і її спільника затримали.

Тиждень тому в слідче управління поліції Донецької області надійшла інформація від Служби безпеки України про підготовку вбивства.

Встановлено, що ініціатором злочину є 36-річна мешканка Волноваського району. У зв'язку з конфліктом через спільне майно жінка спланувала вбивство свого чоловіка-фермера.

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Зловмисниця найняла посередника - раніше судимого жителя сусіднього міста. За розправу над чоловіком дружина пообіцяла заплатити 30 тисяч доларів. Спільник вийшов на підставного кілера.

"Слідчі та співробітники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні "вбивства", - зазначили в Нацполіції.

29 вересня, силовики провели інсценування тяжкого злочину. Жертві нібито розбили голову битою на сільській дорозі. Для правдоподібності 38-річному потерпілого спеціально загримували.

"Цього ж дня під час передачі виконавцю його частки винагороди затримали посередника, а пізніше - і замовницю вбивства. Жінка отримала "докази" смерті чоловіка і думала, що її план спрацював", - йдеться в повідомленні.

Гроші, які отримав кілер, вилучено. Обом фігурантам інкримінується ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Досудове розслідування здійснює слідче управління обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151208
 
   
 Топ коментарі
 
Типичная представительница русского мира!!! Мужик в поле ишачил ради нее, а она киллера наняла, курва!!!
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30 штук $ - любила видать!))))
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пообещала $30К...сука, до слез!!!!!! Супруга наняла киллера для убийства мужа на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9903 Супруга наняла киллера для убийства мужа на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9903 Супруга наняла киллера для убийства мужа на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9903
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Типичная представительница русского мира!!! Мужик в поле ишачил ради нее, а она киллера наняла, курва!!!
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А шо, может тут не всё так просто, может он над ней зверски издевался.
Та и фермеры у нас трохи не те на Польше, они как-то больше не на тракторе, а на лендкрузере передвигаются.
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ЛЮДИ в таких случаях разводятся. И получают ПОЛОВИНУ имущества- по крайней мере.

А как поступают животные? Расскажите.
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Люди убивают и бегут к попам дабы себя заверить шо дав сто баксов на притон и пробормотав "каюсь", они после кончины будут "вечно служить Яхве".
А как поступают животные? расскажи.те.
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А животные заказывают киллеров для своего мужа на деньги мужа, и хрюкают на форумах.
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ну так не хрюкай когда срешься тут Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7671
можно же писать молча то?)
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А я как раз оттуда с того самого района вчера вернулся с отпуска, может со знакомых кто учудил...
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Да, за 30к. некоторые перевалили бы всех мущин на целой улице. Видать очень боялась сесть и пообещала кучу бабла, а мужыг очканул шо подстава и побежал к ментам, то есть копачам, то есть к копам, вот Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1827
на зоне будет терпеть насмешки - епать ты лохисса)
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Через суку кількість холостяків зросте по всій Україні.
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убить из-за денег.... Супруга наняла киллера для убийства мужа на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2074"та не веди нас в спокусу і звільни від лукавого"
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в курсі шо тоЙ у когО ти просиш не ввести. - вбив і замучив в мільйони разів більше рабів своїХ, аніж..... той - від кого ти просиш звільнити Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8669
це шизофазія, чи як там називається. А по-моєму, просто лицемірство Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6164
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