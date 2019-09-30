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Все про:отруєння (665) Черкаси (203) евакуація (149) ДСНС (2091)

 Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки "травили" комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні. ФОТОрепортаж

У підвалі житлового будинку для боротьби з комахами розпорошили інсектициди. Після цього мешканці будинку почали масово звертатися по медичну допомогу. Зараз рятувальники евакуюють мешканців будинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС у Черкаській області.

"Зараз триває евакуація постраждалих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 осіб, 2 дорослих і 5 дітей доставлені в лікарні для додаткового обстеження", - сказано в повідомленні.

Рятувальники обходять квартири і проводять евакуацію. Ті, хто відмовився залишати житло, перечікують на балконах.

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"На місці події працюють 6 карет "швидкої медичної допомоги". Медики оглядають постраждалих і оцінюють загальний стан жителів під'їзду", - додали в ДСНС.

Крім медиків і рятувальників, на місці події працюють усі служби екстреного виклику.

Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 01
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 02
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 03
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 04
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 05
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151207
 
 
 Топ коментарі
 
Хріна собі... Фосгеном, іпритом чи зарин-зоманом труїли?
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Це все черкаське чмуридло бОРТНІК андрій сука....з Черкас...


Дане ЧМО придумало ще й новий тариф з мешканців багатоповерхівок - вивіз негабаритних відходів... ( не враховуючи, що є просто вивіз мусору) !!! і при чому з кожної квартири в межах 30-50 грн.... Тобто, ремонт робить якийсь один...або вночі вивозить/виносить старі вікна чи мішки з мусором хтось інший - ... ТО ПЛАТЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ !!!!!!!! Навіть якщо ви нічого такого не виносили. Я не плачу принципово..пішов він на!хуй: в мене негабаритних відходів нема, договору самого також немає...Оферту хай засуне собі в ср%% ку...ПДРС.
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***

- здравствуйте.... вызывали?
- а вы кто?
- летчик-истребитель...
- в смысле?
- тараканы, клопы...
- тю...а летчик почему?
- мухи, комары...
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Хріна собі... Фосгеном, іпритом чи зарин-зоманом труїли?
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За год весь лимит яда сыпанули! Там бы и бронтозавры массово полягли бы! Если бы летом в жару---так и птицы бы стаями пролетая падали! Вот уже конюхи!
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Зеленського - до отруєння газом?
Доволі сокирна провокація на агентсмітизм з елементами нацизму.
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)) нє. борьба с блохерами. хто то завёл в подвале блох
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Це все черкаське чмуридло бОРТНІК андрій ****....з Черкас...


Дане ЧМО придумало ще й новий тариф з мешканців багатоповерхівок - вивіз негабаритних відходів... ( не враховуючи, що є просто вивіз мусору) !!! і при чому з кожної квартири в межах 30-50 грн.... Тобто, ремонт робить якийсь один...або вночі вивозить/виносить старі вікна чи мішки з мусором хтось інший - ... ТО ПЛАТЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ !!!!!!!! Навіть якщо ви нічого такого не виносили. Я не плачу принципово..пішов він на!хуй: в мене негабаритних відходів нема, договору самого також немає...Оферту хай засуне собі в ср%% ку...ПДРС.
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Да, даже при Одарыче такого не было. В курсе, кого Бондаренко продавил собирать коммуналку? Знакомьтесь. Фирма "Нова якість" , уставной фонд 10000 гривен. Зарегистрирована в сарае. Бортник и жена. Тариф в один день подскочил на 80 грн+ непонятно за какие такие негабаритные отходы. А если у меня их вовсе нет? Как доказать? Платить за строителей-шабашников? Лифт при Одарыче отключался/ломался/хз ну пару раз месяц, теперь регулярно через день, без пропусков. Вместе с мертвым лифтом тухнет свет во всем подъезде десятиэтажного дома. Люди поднимаются/спускаются посвистывал или покрикивая, чтоб обозначить себя, паралельно ощупывая стенку, перила, и всех, кто попадается навстречу. У беременной соседки чуть выкидыш не случился...Диспетчер - вымер, вызов не работает, телефон не работает! Теперь еще и людей потравили- вишенка на тортик! НОВА ЯКІСТЬ!!!
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так подробно я не в курсе. четверть века, как покинул, в минулому славне козацьке місто. в прошлом году, "на пути из дели в калькутту" ), пошёл глянул с горы возле первого причала скромну хатынку радуцького, шо за дахнівською канавою, о которой сколько говорили в "прочерке"). скоромная келья софронія, врита в її ж берег, возля насосной, просто отдыхает. один "ставочок" у шурика, есчо тот шедевр. так шо у горожан нет шанса, хто то должен оплачивать банкеты и толяна, и его "семьи", ну и его конкурентов попутно.
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***

- здравствуйте.... вызывали?
- а вы кто?
- летчик-истребитель...
- в смысле?
- тараканы, клопы...
- тю...а летчик почему?
- мухи, комары...
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Комах то хоч потравили чи тільки людей?
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Недавно побывал в квартире многоэтажного дома, хозяин которой привёл в действие десять (10) так называемых «бомб» от тараканов при этом закрыв все окна-входную дверь снесло причём вовнутрь, гипсокартон потрескался ))))
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