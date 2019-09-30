 Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки "травили" комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС у Черкаській області.
"Зараз триває евакуація постраждалих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 осіб, 2 дорослих і 5 дітей доставлені в лікарні для додаткового обстеження", - сказано в повідомленні.
Рятувальники обходять квартири і проводять евакуацію. Ті, хто відмовився залишати житло, перечікують на балконах.
"На місці події працюють 6 карет "швидкої медичної допомоги". Медики оглядають постраждалих і оцінюють загальний стан жителів під'їзду", - додали в ДСНС.
Крім медиків і рятувальників, на місці події працюють усі служби екстреного виклику.
Доволі сокирна провокація на агентсмітизм з елементами нацизму.
Дане ЧМО придумало ще й новий тариф з мешканців багатоповерхівок - вивіз негабаритних відходів... ( не враховуючи, що є просто вивіз мусору) !!! і при чому з кожної квартири в межах 30-50 грн.... Тобто, ремонт робить якийсь один...або вночі вивозить/виносить старі вікна чи мішки з мусором хтось інший - ... ТО ПЛАТЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ !!!!!!!! Навіть якщо ви нічого такого не виносили. Я не плачу принципово..пішов він на!хуй: в мене негабаритних відходів нема, договору самого також немає...Оферту хай засуне собі в ср%% ку...ПДРС.
- здравствуйте.... вызывали?
- а вы кто?
- летчик-истребитель...
- в смысле?
- тараканы, клопы...
- тю...а летчик почему?
- мухи, комары...