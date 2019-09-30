 Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки "травили" комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС у Черкаській області.

"Зараз триває евакуація постраждалих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 осіб, 2 дорослих і 5 дітей доставлені в лікарні для додаткового обстеження", - сказано в повідомленні.

Рятувальники обходять квартири і проводять евакуацію. Ті, хто відмовився залишати житло, перечікують на балконах.

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"На місці події працюють 6 карет "швидкої медичної допомоги". Медики оглядають постраждалих і оцінюють загальний стан жителів під'їзду", - додали в ДСНС.

Крім медиків і рятувальників, на місці події працюють усі служби екстреного виклику.











