 Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС.
Зазначається, що в заході беруть участь представники Міністерства внутрішніх справ і іноземні делегації.
Навчання відбувається в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів (військова частина 3070 Нацгвардії України, с. Старе, Бориспільський район).
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки українських фахівців вражає.
"Фахівці системи МВС сьогодні продемонстрували надзвичайно високу майстерність. Мене вразив рівень підготовки. А нашій державі залишається знаходити кошти і підтримувати таких професіоналів. Я радий вітати наших поважних іноземних партнерів, зокрема делегацію міністра МВС Туреччини та французької компанії Airbus. Розвиваємось, не зупиняємось", - зазначив він.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна робитиме ставку на контракти з вітчизняними виробниками, зокрема з авіаційним заводом Антонова.
Багатопрофільні вчення умовно розділили на кілька етапів.
Спочатку підрозділи ДСНС ліквідовували наслідки техногенної катастрофи. За легендою навчань, в одному із регіонів України сталася техногенна катастрофа. На промисловому підприємстві стався вибух, який зруйнував будівлі, споруди, лінії електропередач, виникли пожежі на промислових площах підприємства та у природних екосистемах. Під завалами опинилися люди. Ситуацію ускладнено виникненням дорожньо-транспортної пригоди за участю автоцистерни з аміаком, пожежі на промислових площах підприємства та швидкого поширення вогню на розташований поруч лісовий масив.
Фахівці ДСНС відразу провели наземну і повітряну розвідки. Окремо парашутисти - рятувальники десантувалися, щоби остаточно визначити масштаби катастрофи та скорегувати дії інших підрозділів.
Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників і кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.
Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників та кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.
Група спеціального призначення НГУ "Омега" мала знайти і знешкодити диверсійно-розвідувальну групу незаконних збройних формувань.
Під час багатопрофільних навчань свої дії відточив і Департамент оперативного дії Корд. За допомогою штурмової собаки спецпідрозділ затримав умовного противника.
То ли им не заплатили, то ли у них "стыдливость" за шмарклю-монику прослуналась.
Второе - навряд ли..
поэтому и напуган...
вдруг этот дядька ударит...
подсознательное это... , у наркуш все обостренно...
но напуган это точно..
охрана снаружи..., а эти., эти - вдруг задумали что то...?
вдруг прямо сейчас....?
Вон здоровый какой...
- вы не знаете, когда она в последний раз охотилась на зайцев?
- прости, что?
- борзая, говорю, она какая-то.
А как на счет реп почитать и косяк с курить?!.. 73% Зебилов бы оценило..
А вот я в этом сомневаюсь.
Совершил марш-бросок, пострелял из пистолетика, метнул гранаточку?
В костюмчике прошелся между столами и посидел в автобусике...
Может, "посетил" всего-лишь?
президент в безопасности, по этому поводу можно не волноваться
- Та ну его нафуй! Спать охота-пистуй сам....
любопытно, Зеля еще не догадался, что задача Богдана держать Зелю на поводке?!
Соя, скулить!
Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
У каждого свои ценности.