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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2968) МВС (1346) вишкіл (1286)

 Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у тактико-спеціальних навчаннях органів Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС.

Зазначається, що в заході беруть участь представники Міністерства внутрішніх справ і іноземні делегації.

Навчання відбувається в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів (військова частина 3070 Нацгвардії України, с. Старе, Бориспільський район).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки українських фахівців вражає.

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"Фахівці системи МВС сьогодні продемонстрували надзвичайно високу майстерність. Мене вразив рівень підготовки. А нашій державі залишається знаходити кошти і підтримувати таких професіоналів. Я радий вітати наших поважних іноземних партнерів, зокрема делегацію міністра МВС Туреччини та французької компанії Airbus. Розвиваємось, не зупиняємось", - зазначив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна робитиме ставку на контракти з вітчизняними виробниками, зокрема з авіаційним заводом Антонова.

Багатопрофільні вчення умовно розділили на кілька етапів.

Спочатку підрозділи ДСНС ліквідовували наслідки техногенної катастрофи. За легендою навчань, в одному із регіонів України сталася техногенна катастрофа. На промисловому підприємстві стався вибух, який зруйнував будівлі, споруди, лінії електропередач, виникли пожежі на промислових площах підприємства та у природних екосистемах. Під завалами опинилися люди. Ситуацію ускладнено виникненням дорожньо-транспортної пригоди за участю автоцистерни з аміаком, пожежі на промислових площах підприємства та швидкого поширення вогню на розташований поруч лісовий масив.

Фахівці ДСНС відразу провели наземну і повітряну розвідки. Окремо парашутисти - рятувальники десантувалися, щоби остаточно визначити масштаби катастрофи та скорегувати дії інших підрозділів.

Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників і кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.

Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників та кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.

Група спеціального призначення НГУ "Омега" мала знайти і знешкодити диверсійно-розвідувальну групу незаконних збройних формувань.

Також дивіться: Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині. ВIДЕО

Під час багатопрофільних навчань свої дії відточив і Департамент оперативного дії Корд. За допомогою штурмової собаки спецпідрозділ затримав умовного противника.

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Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС 06
Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС 07
Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151193
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, что он ему такое сказал шо зеленкин так испугалсо?
Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7711

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Мендель с показательными выступлениями была?... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 9646
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Если Моника приперлась, пипец МВД. "Они за всё берутся смело и превращают всё в говно, А если за говно берутся, то просто тратят меньше сил."
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странно, но остатки стада зебилов-ботов - исчезли с Цензора..
То ли им не заплатили, то ли у них "стыдливость" за шмарклю-монику прослуналась. Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7073
Второе - навряд ли..
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- Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.(c)
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Щось перестрашений сидить Гарант в БМП, з чого би це? Невже повістки згадав? Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 2189
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Интересно, что он ему такое сказал шо зеленкин так испугалсо?
Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7711

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моника будто под конем отработала... Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 4783
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ага) Шо, импичмент будем делать, дяденьки? Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 5005
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Сказали, что еще один визит в США начали готовить....
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там охрана не поместилась просто...
поэтому и напуган...
вдруг этот дядька ударит...
подсознательное это... , у наркуш все обостренно...
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а может, у оператора возле камеры автомат?...
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мы не знаем что у него в голове...
но напуган это точно..
охрана снаружи..., а эти., эти - вдруг задумали что то...?
вдруг прямо сейчас....?
Вон здоровый какой... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 7581
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как говорится - Информация к размышлению.. Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 8555
Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 8244
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и мало ли что тому здоровяку захочется? )))))
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так Зедентик на всех фото перепуганный какой-то
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так, там вокруг люди с оружием, а не с косяками...
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...ну так и он приехал не с пустыми руками, а с плакатом "не стреляйте в пианиста!!!!!!!"...
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поруч з таким дебелим дядьком чиніхуа обісралося...))
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Это он еще от импичмента Трампу отойти не может
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А чо? Косяки повиправляв, свою роботу зробив. Тепер заліз у прерогативу Кабміну. Хоча насправді у США піар виліз боком. А для 73 відсотків потрібно підживлювати рожеву картинку. Тому піариться, де може.
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Предложили поучаствовать в учебной операции, сценарий - "облава на наркопритон".
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Не "он" а "они" ,Аваков у дверей шоб бубочка не збежал.
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это он так глазенки пучит, чтобы забыли как он обосрался в США, а потом вчера с евреями.
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Мендель с показательными выступлениями была?... Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 9646
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***
- вы не знаете, когда она в последний раз охотилась на зайцев?
- прости, что?
- борзая, говорю, она какая-то.
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заняться больше нечем чем ходить осматривать и на машинки втыкать
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Живой, но какой-то очень печальный, даже потерянный...
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очки запретили одевать))) а без них он как голый
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он пришел за поддержкой к авакову, который поставил на место зе в нападках на парубия
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ой!.. Зеленой Шмаркле срочно потребовалось поднять внутренний рейтинг, и оно согласилось принять участие в показушном показе техники МВД..
А как на счет реп почитать и косяк с курить?!.. 73% Зебилов бы оценило..
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Вже починає дратувати діяльність Зеленого..
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А голосували за нього бо дратував попередник? Чи ви та рідкісна людина, що не голосувала за зе, але дратувати починає тільки зараз?
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Что-то он черный. Сказал что не то и не тому? Или наоборот: ему было сказано не то, но тем. Или просто в голове проносятся всякие мысли при виде всего?
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Ух ты, как моника ментами интересуется! Даже очёчки снял, так ему интересно. Думает, натасканные менты ему скорее помогут, чем мертвые евреи.
А вот я в этом сомневаюсь.
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Українці ще не вдуплились - що команда Зє їм готує з "ринком землі"(законопроект 2178). Але Вовік з гончаруками розуміє, що українці таки віддупляться і на їх реакцію треба буде якось відповідати.
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Гірше за все, що відмотати назад продаж землі не вийде. Весь світ стане на захисть власників, що витратили на цю землю свої гроші. Нехай навіть в десятки разів меньші гроші, ніж ця земля коштує наспправді. Тому дивіться на голодних аргентинців на вулицях і побачите своє майбутнє
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"принял участие в учениях" это как?
Совершил марш-бросок, пострелял из пистолетика, метнул гранаточку?
В костюмчике прошелся между столами и посидел в автобусике...
Может, "посетил" всего-лишь?
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Он не хотел - его заставили! (см. фото выше Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 6682 )
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под бдительным присмотром авакяна
президент в безопасности, по этому поводу можно не волноваться
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- На тачки со мной поедешь смотреть?
- Та ну его нафуй! Спать охота-пистуй сам....
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Зеленский принял участие в учениях органов МВД... Я извиняюсь, а в качестве кого?
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это удивительно, но Богдан сегодня отлучен "от тела".. Видимо пройобы с видосиком "звоните в НАБУ" и "Мериканьское турне клоуна" свалили на Богдана..
любопытно, Зеля еще не догадался, что задача Богдана держать Зелю на поводке?!
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Проходили учения, где полиция училась крошить до кровавого месива соевых идиотов.Зеленский принял участие в учениях органов МВД - Цензор.НЕТ 8431
Соя, скулить!
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Тут хтось сказав, що на цій гільці нема проплочених зебілів, а тільки упороті. Я співчуваю твоїм стражданням, бо так завжди роблять люди.
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МВД хорошо оснащено, нарушителям порядка не завидую.
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глядя на фото, где военные смотрят в рот клоуну в костюмчике, не могу отделаться от ощущения, что это кадры из фильма-утопии...
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ну Вы разве сами не видите? ))) кислый и вялый...
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я нашел 4 зеленских и одного коломойского
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Собаков шо-рукзак сожрал.Эка распёрло хряка на гос.харчях..
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и че...просто так посидел...даже по лжеминному полю не побегал как по фонтану ???
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Моніка дивиться на все як баран на нові ворота.
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Поняв що треба бути поближч до мусарів, скоро вони будуть його єдиною надією на виживання.
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Аваков на каком месяце беременности?
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А жиртрес щас бы форму военную одел и ходил с гордым видом. Рассказывал бы как за неделю Крым обратно вернёт.
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а пистолетик так и не нацепил, по примеру кнура мальдивского.
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...Табаки - вымышленный персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, шакал, неизменный прихвостень тигра Шерхана.Один из наиболее пронырливых обитателей джунглей. Обычно он не очень дружелюбен, если не считать фальшивой любезности, которую он проявляет, чтобы к кому-нибудь подлизаться.Табаки питается объедками как после Шерхана, так и после волков слонийской стаи.
Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
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У каждого своя армия ,у Украины -ВСУ, у зеленского - МВД. А все почему?
У каждого свои ценности.
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по моему он там дуплей не отбивает..хоть бы на срочку сходил
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А якого дідька він там робить? Що немає більше чим займатись? Вже всі потреби армії і всі міжнародні питання вирішені? От вже дійсно клоун недолугий.
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"Нас, артистів, це не стосується": Ані Лорак висловилась про війну в Україні.
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Принял участие как орган, хотелось бы уточнить (в свете последних достижений) как орган бабушки или дедушки?
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Рабини гідності обурені відсутністю національної пам'яті у Зеленського, а її педроти просто місця собі вже не знаходять: Президент України вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру без рабинів, а на навчання МВС явився без форми головнокомандувача!
Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС - Цензор.НЕТ 6074
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Клоун среди военных..... - фильм ужасов.....
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На третей фотографии слева от Зеленского стоит Аваков, а который справа случайно не Шойгу?
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Учения у них. А приборы фиксации скорости на дорогах можете за пять лет купить? Единственная страна в Европе, где скорость не контролируется никак. Такого даже в Африке нет. Тысячи смертей на дорогах, никаким аваковым нет никакого дела! Учения у них, блд.
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