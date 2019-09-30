 Зеленський взяв участь у навчаннях органів МВС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС.

Зазначається, що в заході беруть участь представники Міністерства внутрішніх справ і іноземні делегації.

Навчання відбувається в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів (військова частина 3070 Нацгвардії України, с. Старе, Бориспільський район).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки українських фахівців вражає.

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"Фахівці системи МВС сьогодні продемонстрували надзвичайно високу майстерність. Мене вразив рівень підготовки. А нашій державі залишається знаходити кошти і підтримувати таких професіоналів. Я радий вітати наших поважних іноземних партнерів, зокрема делегацію міністра МВС Туреччини та французької компанії Airbus. Розвиваємось, не зупиняємось", - зазначив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна робитиме ставку на контракти з вітчизняними виробниками, зокрема з авіаційним заводом Антонова.

Багатопрофільні вчення умовно розділили на кілька етапів.

Спочатку підрозділи ДСНС ліквідовували наслідки техногенної катастрофи. За легендою навчань, в одному із регіонів України сталася техногенна катастрофа. На промисловому підприємстві стався вибух, який зруйнував будівлі, споруди, лінії електропередач, виникли пожежі на промислових площах підприємства та у природних екосистемах. Під завалами опинилися люди. Ситуацію ускладнено виникненням дорожньо-транспортної пригоди за участю автоцистерни з аміаком, пожежі на промислових площах підприємства та швидкого поширення вогню на розташований поруч лісовий масив.

Фахівці ДСНС відразу провели наземну і повітряну розвідки. Окремо парашутисти - рятувальники десантувалися, щоби остаточно визначити масштаби катастрофи та скорегувати дії інших підрозділів.

Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників і кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.

Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників та кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали постраждалих.

Група спеціального призначення НГУ "Омега" мала знайти і знешкодити диверсійно-розвідувальну групу незаконних збройних формувань.

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Під час багатопрофільних навчань свої дії відточив і Департамент оперативного дії Корд. За допомогою штурмової собаки спецпідрозділ затримав умовного противника.



















