 Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Учора ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Дьоміно-Олександрівка на Луганщині, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.
До ймовірного місця правопорушення виїхала група реагування і були розпочаті пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили два транспортні засоби з вимкненими фарами, що рухалися в бік кордону. Законні вимоги про зупинку водії автомобілів проігнорували і здійснили небезпечний маневр у напрямку прикордонного наряду, чим створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців. У підсумку, прикордонниками було застосовано стрілецьку зброю. Однак це не зупинило правопорушників.
Під час проведення подальших пошукових заходів у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" з номерами української реєстрації, без водія. Поблизу автомобіля виявлено кинуту партію товарів народного споживання, а саме коробки з рибними консервами виробництва Республіки Вірменія.
Нині тривають пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.
Морей там нет. Озера есть, но там не промышленные объёмы, да и кому нужна рыба с тех водоёмов.
Приправы, кетчуп, аджика, вино, да
Но рыба! Рыба, Карл! Через луганский лес. 🤕🧐🤔
Автор, жги ещё.
Написали бы ещё креветки из Армении
чето у тебя с фантазией херово. Методичку обнови.
Це так зупинили? Вони наперед знали що за люди і що везуть? Які наміри? Якщо простих контрабандистів так "зупиняють", то як вони будуть зупиняти тих, хто спеціально тренувався перетинати сктритно кордон і з зброєю?