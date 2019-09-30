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Все про:Держприкордонслужба (2265) кордон (1338) контрабанда (1001) Луганщина (1847)

 Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники в Луганській області припинили зухвалу спробу порушення державного кордону автомобілем ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" з номерами української реєстрації, що перевозив рибні консерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Дьоміно-Олександрівка на Луганщині, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.

До ймовірного місця правопорушення виїхала група реагування і були розпочаті пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили два транспортні засоби з вимкненими фарами, що рухалися в бік кордону. Законні вимоги про зупинку водії автомобілів проігнорували і здійснили небезпечний маневр у напрямку прикордонного наряду, чим створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців. У підсумку, прикордонниками було застосовано стрілецьку зброю. Однак це не зупинило правопорушників.

Також дивіться: Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами 01
Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами 02
Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами 03
Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами 04

Під час проведення подальших пошукових заходів у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" з номерами української реєстрації, без водія. Поблизу автомобіля виявлено ​​кинуту партію товарів народного споживання, а саме коробки з рибними консервами виробництва Республіки Вірменія.

Нині тривають пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151190
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, консервы с свежо выловленной армянской селёдкой в армянском океане.
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Армянские консервы, это шедевр журналистики)))
Автор, жги ещё.
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армянские рыбные консервы?.. я их даже при совке не встречал.. армянскими были только коньяк и команда Арарат
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Ну ерундой же заниматься приходится погранцам.
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насколько я знаю армян, то наряду со всеми ихними мировыми изобретениями и открытиями - консервы первыми вынайшлы тоже они ))
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Ну да, консервы с свежо выловленной армянской селёдкой в армянском океане.
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А какую рыбу консервируют в Армении?
Морей там нет. Озера есть, но там не промышленные объёмы, да и кому нужна рыба с тех водоёмов.

Приправы, кетчуп, аджика, вино, да
Но рыба! Рыба, Карл! Через луганский лес. 🤕🧐🤔
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прикинь, в армении есть рыба на консервы...и в харькове есть и в виннице...и еще дальше от морей, вглубь континента...300 грамм рыбы в консерве стоит, как 1 кг мороженой... вези что угодно, консервируй где угодно, и называй СИГ...никто вкуса сига не знает, а попробовать? - почему бы и нет
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Молодці. Але РЖД по Україні катає состави як в себе вдома, і нічо...А тут цілий джип консерв.
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Армянские консервы, это шедевр журналистики)))
Автор, жги ещё.
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А у Вас, Саакян, отличное чувство юмора!!!)))
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армянские рыбные консервы?.. я их даже при совке не встречал.. армянскими были только коньяк и команда Арарат
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Даже интересно, какой по счету это фейк.
Написали бы ещё креветки из Армении
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Толерантность, не соизволите остановится , показать документы а что везете и все это в приграничной зоне с москалями с которыми идут боевые действия и после этого хороним лучших людей да мочить их надо дал команду стой стеляю, слышал не слышал его проблемы следующие огонь на поражение только такими методами можно присечь такую контрабанду
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Самая смешная новость за сегодня...Кто-то жить без армянских консервов не может. Последний из Магикян теперь голодать будет!
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Кому здається дивним, що рибні консерви із Вірменії - прогугліть "купить рыбные консервы из армении".
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вопрос из чего из ifehvs что ли или шашлык консервированый..???
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армянские консервы во львове так не лепо и звучит как собака интересуется апельсинами во время муссоных дождей в камбодже
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Якщо пограничники таких порушників не можуть зупинити чи знищити, то як вони думають знищувати кацапських професіоналів із зброєю?
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на фото явно видно что их остановили. Уничтожать-то за что?

чето у тебя с фантазией херово. Методичку обнови.
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"...В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.Источник: https://censor.net.ua/p3151190..."

Це так зупинили? Вони наперед знали що за люди і що везуть? Які наміри? Якщо простих контрабандистів так "зупиняють", то як вони будуть зупиняти тих, хто спеціально тренувався перетинати сктритно кордон і з зброєю?
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