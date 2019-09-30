 "Путін тупе пискляве чмо": в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Русский Монитор".
Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.
На "місце злочину" швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади). І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.
Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Сулейман из Святой Софии мечеть великую сделал, а эти орки свои же музеи поганят (мог бы на асфальте дацзыбао свое написать, так нет же, на музейной ограде).
И это все, что нам нужно знать о "российском" народе.
х*йло в этом не нуждается, так как возвеличил сам себя через тотальную пропаганду, а это мерзость из мерзостей в глазах Божьих. Библейский царь Ирод тому пример. Имя его стало нарицательным, как самого что ни есть ужасного грешника. Х*йло его еще более отвратительная копия, которая скрывает от людей свою сущность, но поступки его выдают с головой...
Я в интернете посмотрел, что по этому поводу пишут:
https://ru.wiktionary.org/wiki/чмо
И это все, что нам нужно знать о культуре "российского" народа.
Лопат им к блинам, свежих.
РФ - это государство карточный домик, возведенный на песке.
Государственной идеологии, кроме "деды воевали" - нет.
Закона (как в Библии например) - нет, есть только понятия.
И оскотинивание населения проводит к потере русского языка.
Все, что пока связывает народы, населяющие РФ - это армия и денежные потоки, и никакой иной государственной основы.
Хуже гуннов, прости Господи.