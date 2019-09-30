 "Путін тупе пискляве чмо": в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Русский Монитор".

Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.

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На "місце злочину" швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади). І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.

Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.