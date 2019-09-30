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 Суспільство, За кордоном
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Все про:затримання (3030) зневага (33) Путін (10895) Санкт-Петербург (155)

 "Путін тупе пискляве чмо": в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею. ФОТО

Росгвардія заарештувала петербуржця Ігоря Соколова, який на знак протесту залишив напис "Путін тупе пискляве чмо" на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Русский Монитор".

Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.

Путін тупе пискляве чмо: в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею 01

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На "місце злочину" швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади). І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.

Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151157
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо написал, но в слове "Ху*ло" допустил 5 ошибок. "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 2443
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Нельзя вот так взять и выдать государственную тайну! "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 1467
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Это для конспирации. Путиных много, можно отмазаться, что соседа в виду имел. А вот х*ло одно, тут уже свалу ноль.
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Нельзя вот так взять и выдать государственную тайну!
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Хорошо написал, но в слове "Ху*ло" допустил 5 ошибок.
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Это для конспирации. Путиных много, можно отмазаться, что соседа в виду имел. А вот х*ло одно, тут уже свалу ноль.
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Четыре, буква "у" там написана правильно.
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Согласен,во всем мире его имя"Ху*ло",но росияне имеют окурка под именем путин..
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Не... Четыре. Одну букАвку У правильно написал
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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Але навіть такий опозиціонер нам не друг.
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там места не хватило..., а так бы дописал - Хотим такого как Сталин...
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На музейной ограде пишут россияне "высокой русской культуруы.
Сулейман из Святой Софии мечеть великую сделал, а эти орки свои же музеи поганят (мог бы на асфальте дацзыбао свое написать, так нет же, на музейной ограде).
И это все, что нам нужно знать о "российском" народе.
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ЧМО замість х*ло. Санкт-Петербурґ відрізняється інтелігентністю
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вот я бы хохотал, если бы вместо художника повязали чувака который бросился это вытирать "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 1139
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Вспомнилось, во времена СССР у нас кто-то написал "Слава Украине!". Подняли все КГБ со всей области и Киева и тут видимо, искали все органы.
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А кто из храбрецов патриотов осмелиться написать такое про Зеленского? Да никто.
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Monica Zelensky - chú hề ngu ngốc, nghiện ma túy và búp bê hậu môn Kolomoisky.
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на счет писклявого не уверен, а так да "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея - Цензор.НЕТ 2208
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как сложно. надо было гвардейцам кардинала опровержение дописать -"нет он не писклявое и не *****". по медали бы дали ))
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Треба бубло б просто написати: путєн- #уйло, ла-ла-ла-ла...
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или как запросить статус политического беженца в приличной стране
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Это справедливое замечание, написанное на заборе, вызвало в России мощный социальный протест против власти: 1883 человека, следовавшие мимо, прочитавшие надпись, одобрительно хихикнули. Что зафиксировали многочисленные камеры безопасности социологических служб, изучающих реакции населения.
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Можно было на краске сэкономить, два слова только написать.
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Чмо -это человек Московской области. Когда-то, москвичи презрительно начали называть необразованных и наглых приезжих из области, которые скупали в Москве все продукты и создавали очереди в эпоху дефицита. Потом это прозвище пошло в ход в любых ситуациях, когда человека хотят унизить и опустить ниже плинтуса.
х*йло в этом не нуждается, так как возвеличил сам себя через тотальную пропаганду, а это мерзость из мерзостей в глазах Божьих. Библейский царь Ирод тому пример. Имя его стало нарицательным, как самого что ни есть ужасного грешника. Х*йло его еще более отвратительная копия, которая скрывает от людей свою сущность, но поступки его выдают с головой...
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про чмо сама придумала?
Я в интернете посмотрел, что по этому поводу пишут:
https://ru.wiktionary.org/wiki/чмо
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И теперь я задержанному не завидую....
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Написав правду. А в московії за правду карають.
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Вот эти москали, орут про русский язык, и сами же его не знают. Вечно проблемы с орфографией. В слове "*****" ошибка!
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Что бы ему это в сортире не написать, но выбрана именно ограда музея.
И это все, что нам нужно знать о культуре "российского" народа.
Лопат им к блинам, свежих.
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"Высокая российская культура" - как писали лахтинские недавно на одной российском форуме.
РФ - это государство карточный домик, возведенный на песке.
Государственной идеологии, кроме "деды воевали" - нет.
Закона (как в Библии например) - нет, есть только понятия.
И оскотинивание населения проводит к потере русского языка.
Все, что пока связывает народы, населяющие РФ - это армия и денежные потоки, и никакой иной государственной основы.
Хуже гуннов, прости Господи.
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