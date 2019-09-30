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 Події, Фоторепортаж
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 Група "таксистів-клофелінників" пограбувала майже двадцятеро людей у Києві, їм загрожує від 8 до 15 років ув'язнення, - прокуратура. ФОТО

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, які зорганізувавшись в злочинну групу, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодійних лікарських препаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"У ході досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки пересувалися містом на автомобілі із "шашкою" таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Після того, як потерпілі втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та за можливості – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі", - сказано в повідомленні.

Група таксистів-клофелінників пограбувала майже двадцятеро людей у Києві, їм загрожує від 8 до 15 років увязнення, - прокуратура 01
Фото: прокуратура м.Києва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У відомстві нагадали, що зазначені чоловіки були затримані 08.03.2019 р одразу після скоєння чергового злочину і їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зараз зібрані докази про вчинення зазначеними особами не менше 18 епізодів розбійних нападів та 07.06.2019 останнім вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151130
 
 
 Топ коментарі
 
15 минимум , ибо клафелин это покушение на убийство.
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а зелебобы омазываеть - ЗЕленоглазое такси Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9488
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15 минимум , ибо клафелин это покушение на убийство.
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??????????????? лекарственное средство, понижающие артериальное давление! Таксисты лечили своих клиентов.
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Ага. Помню, давно-давно, в 2002-м, кажется, в Гидропарке какие-то случайные девки подмешали нам в пиво клофелин. В себя пришел через трое суток. На диване в комнате отдыха Днепровского РОВД... И товарищ на соседнем топчане. Повезло, что подполковник милиции ))
А так бы и подохли на песочке под кустиками.
Клофелин - реально зверская вещь.
Самое смешное - пришел в себя, башка трещит, тот подполкан к себе кое как поехал, еду в метро.
Подходят деятели - вы, говорят, выронили - и суют мне удостоверение сотрудника милиции. Того полкана )) Это был цирк..
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мне просто интересно, что ни вкуса, ни запаха нет?
Можно как-то определить, что подмешали или никак?
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Вообще. Никак не определить.
Задача - никогда не связываться с незнакомыми людьми.
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Ну так смертельные случаи и были примерно в те времена.
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щас соя начнет тошнить что это проклятые евробляхеры.
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а зелебобы омазываеть - ЗЕленоглазое такси Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9488
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клофелисты, епта...
Это ж надо быть таким придурком, чтоб пить какую-то хрень с бомбилой Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8732
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