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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1065) угода (147) Brexit (163)

 Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з головним переговірником Департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії з країнами Східної Європи і Центральної Азії Сарою Крофт.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"На порядку денному - укладання нової Угоди між Україною і Великою Британією, яка після "Брекзиту" замінить для наших країн Угоду про асоціацію", - йдеться в повідомленні.

Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit 01

У МЗС відзначили загальне розуміння амбітності цього двостороннього документа, який буде відповідати високому рівню відносин між країнами.

Україна і Британія обговорюють нову угоду про співпрацю після Brexit 02

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, буде 17-18 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151126
 
   
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Хорошая, только брексит еще вилами на воде написан.
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Нагадайте їм Будапешт - ви ж обіцяли зробити будапештський формат.
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Tak serial Brexit ecio prodolzajetsia i ecio budet prodlit kak minimum posle novogo goda,a kakom vyxode idiot rec Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit - Цензор.НЕТ 4096Glavny seriala nominant na nagradu Emmy Boria Jonson toze ecio nagradu nevzial Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit - Цензор.НЕТ 2803
Do brexit referenduma britanija byla lyder v G7 stran po tempam razvitiju stran,teper uvereno stalo poslednej i ejio ekonomika razvivajetsia uze na kak vysoko razvitoj strani a kak latyno amerikanskix stran
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Освобождается место в ЕС. Интересно, кто его займет?
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Kto to iz balkanskix stran pervuju ocered.Tam jest Cernogorija,Bosnija,Makedonija eti teper v oceredi
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В Великобритании высокая политика строится на фактах, а не на эмоциях и привязанностя дымократической бульварной прессы.Поэтому, когда инвестиции Германии в рашизм перевалили ежегодичную красную черту"65млрд.долларов" в 2018-м году-высокие политики вообще усомнились, что (!)30-и триллионный внешний долг ЕС вообще скоро способен будет облуживаться.Темь более что ,гнустно списать такой долг за счет украинских земель, на что надеялись лидеры ЕС Германия и Франция, обесценивая эти украинские земли подлым привлечением дешёвой рабочей силы на Запад во время войны,да и самой войной на Востоке,подпитываемой молчаливым согласием,---в Великобритании не нравится!Политика глобалистов с их "открытыми рубежами»,чтобы поглощать и доминировать в 21-м веке грозит аппокалипсисом.Великобритания не противь,как и Америка, вообще поменять такой империалистический подход в высокой политике-поэтому заключает такие договора.21-е столетие началось с агрессии и оккупации и этому нужно положить край.Удастся ли-время покажет, но не надо обманываться, что все так плохо-в мире еще достаточно силы, чтобы дать демонизирующим мир ублюдкам фашни, достойный ответ.Не обьязательно вопить "Измена",но и умиротворять агрессора мы не должны,а должны просто делать своё дело,потому что те 1,5 миллиарда,которые,к примеру дала Германия за 5-ть лет Украине-это ничто с теми 457- млрд., которые дали оккупанту украинских земель,под их Внеш.Долг.Кроме того еще Украине и позорный Минск навязали,и Медведчука, и СП-2 тянут в обход Украини.Так что ждём и надеемся,что в будущем агрессор и оккупант будет так-же отвечать и платить за геноцид украинского народа, как немцы-за гноцид евреев.
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