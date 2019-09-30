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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:армія (2576) благодійність (129) допомога (889) ремонт (551) волонтери (516)

 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів, обігрівачі та газові балони для воїнів Об'єднаних сил. ФОТО

Волонтерська група "Мега-Поліграф" готується до виїзду на фронт. Планують відвідати 36-ту, 56-ту, 72-гу і 59-ту бригади. Вони просять українців про допомогу в забезпеченні військовослужбовців необхідним.

Про це повідомляється на їхній сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У 3-х машинах вилізли проблеми. Щось вже усунули, щось у процесі. Віддаємо з ремонту машини + веземо багато корисного (добре завантажені). Залишилися незакриті позиції (трохи нижче) і одна велика проблема - паливо", - йдеться в повідомленні.

"У колоні 6 машин: фура, автобус еталон, 2 УАЗики (таблетки), нива і мікроавтобус. 3 - своїм ходом, 3 - на зчепленні. Розрахункова потреба - близько 1100л ДП* 23 грн.

Незакрите: (але найперше закриваємо паливо)

Обігрівач конвекторний або масляний - 3 шт (2 закрили - залишився 1)

Ключі ріжкові і головки - по 2 комплекти (закрили)

Газові балони: будь-які, вживані, від 5 до 50 л - треба 12 штук

Пуско-зарядний пристрій 12/24 V

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі

На фото відремонтований тепловізор - повернеться нести службу до морпіхів, в Широкине (4600 грн)

"Ніссан" (писали тут) купили інші люди для тих самих хлопців (тому ми не засмутилися). Виділені під нього цільові 500$ пішли на допомогу Valerka Goryachek з купівлею іншої машини. Вона теж поїде воювати на морі, до тих, хто не стоїть на постачанні і кого там немає). Покажемо буквально наступного тижня - поки це сюрприз для наших добровольців", - розповіли волонтери.

"Хочеш допомогти ?!

Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815

Київ, Марка Вовчка, 12\14

Реквізити для перерахування грошей на закупівлю необхідного:

Картка ПриватБанк на ім'я Галафутник Ігор Леонідович

4731 2191 0499 3989

ІПН: 2390702897 "

Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів, обігрівачі та газові балони для воїнів Обєднаних сил 01

Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів, обігрівачі та газові балони для воїнів Обєднаних сил 02
Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів, обігрівачі та газові балони для воїнів Обєднаних сил 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151119
 
 
 Топ коментарі
 
задача таких кацапов как ты орать где деньги от государства, чтобы люди вместо помощи возмущались.
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Якби всі чекали на "укомплєкт", воїни до цих пір воювали б в кедах на босу ногу.
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Ты эпл и теслу не основал в Ураине, налогов с тебя около 0, так что если другие хотят и могут помочь, то ты свою варешку закрой и иди работай, патриот кацапский.
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Когда они уже насобираются ? Где помощь правительства ? За такое пора уже к ответу подводить !
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задача таких кацапов как ты орать где деньги от государства, чтобы люди вместо помощи возмущались.
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Сам ты кацап. Пять лет войны ,а все неукомплект.... Это нормально,тормоз ?
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Якби всі чекали на "укомплєкт", воїни до цих пір воювали б в кедах на босу ногу.
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Ты не понял. Количество обороняющихся не увеличивается. Так как нет программы освобождения. Состав не меняется. Информация об этом имеется. Количество известно. Это саботаж.Когда имея время,нет наполнения необходимым.
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Ты эпл и теслу не основал в Ураине, налогов с тебя около 0, так что если другие хотят и могут помочь, то ты свою варешку закрой и иди работай, патриот кацапский.
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Your article is very good, I have read many articles but I am really impressed with your posts. Thank you, I will review this article. To know about me, try talking to me shell shockers
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вот полиграфы правильно сказали и сделали-про машину,которая будет воевать на море для тех,кого там нет,и кто не стоит на довольствии...
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Вообще-то этот вопрос надо бы решить принципиально.
А в чём вопрос? В том, что на позициях в реальной жизни полно "невоенных" вещей и всяких мелочей, которые НЕ МОГУТ быть поставлены существующим армейским снабжением, поскольку "не предусмотрены уставом". Надо бы организовать некую армейскую "службу быта", на которую бы предусматривалось официальное бюджетное финансирование...
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