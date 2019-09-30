 Мешканець Волині намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж та колекцію з майже 400 монет, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Під час оформлення пасажирів автобусу "Варшава – Луцьк", який прибув у пункт пропуску "Ягодин" на смугу руху "червоний коридор", прикордонники та митники у громадянина України серед особистих речей виявили приховані від контролю ніж та два альбоми з монетами. 36-річний волинянин намагався провезти з Польщі в Україну багнет-ніж завдовжки 70 см та майже 400 різних монет, що можуть становити історичну цінність", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці вилучили "знахідку" та передали на експертизу.
Крім того, за фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда", прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.
У них в уголовном кодексе холодное оружие - это предмет, которым совершено преступление.
Кухонный нож, кирпич, арматурина шестнадцатка - юридически припавниваются к моргенштерну, эспадрону или рекурсивному арбалету - но только если они использовались при преступлении.
При хранении - кирпич и двуручный рыцарский меч оружием не считаются.
Было выпущено около двух миллионов.
На e-bay продается примерно по 150 баксов без доставки примерно вот в таком же состоянии.
Скажем откровенно: так себе историческая ценность.
Проблема возможно в том, шо в Польше и у нас разное понятие о исторической ценности, согласно нашему кодексу все монеты старше 1960 года - историческая ценность.
Т.е. нужно либо польское свидетельство о праве вывоза, либо польская справка о том, шо они не представляют исторической ценности.
просто так до чоловіка,бо мабуть нічого не схотів на лапу давать.
из Польши в Украину - так в чём крамола?