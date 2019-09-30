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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6534) Нацполіція (8268) порятунок (37)

 Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані. ФОТО

Сьогодні вночі патрульний поліцейський врятував хлопця, який хотів накласти на себе руки, стрибнувши з даху на Майдані Незалежності.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі невідомий заліз на дах будівлі на Майдані і погрожував накласти на себе руки. На місце одразу приїхала поліція і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олексій Оленін, комбат 1 батальйону, полку №1 УПП в м.Києві, провів 5 годин на покрівлі, спілкуючись із хлопцем, який хотів звідти зістрибнути.

Поліцейський сидів весь цей час на слизькому даху. Йому все-таки вдалося вмовити хлопця не чинити самогубство.

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"Тому що Олексій - first responder. Він той, для кого чуже життя може вартувати більшого, ніж своє. Він - тонка синя лінія. Він - той, ким ми пишаємося", - підсумували у відомстві.

Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані 01
Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151088
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец! Кто спасает хотя бы одну чужую жизнь, укрепляет свою душу, карму если хотите.
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бедному парню придется еще мучатся жить в этом аду...
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што-то михо совсем с радаров пропал. А мог бы быть министров каким-нибуть узеленского Поліцейський врятував хлопця, який погрожував зістрибнути з даху на Майдані - Цензор.НЕТ 9876
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Молодец! Кто спасает хотя бы одну чужую жизнь, укрепляет свою душу, карму если хотите.
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Значить пан має ще щось зробити в свойьому житті, ще не час йти на "той світ".
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бедному парню придется еще мучатся жить в этом аду...
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