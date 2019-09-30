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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2533) Київська область (1017) Нацполіція (8268) Правоохоронні органи (171) смерть (3560)

 П'яний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини. ФОТОрепортаж

Близько сьомої години ранку 29 вересня автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металеву огорожу і в'їхав на подвір’я приватного будинку в Миронівці на Київщині.

За викликом господаря помешкання на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.

За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже напідпитку (1,25 проміле), у компанії ще шістьох друзів у салоні вирішив "прокататися".

На швидкості не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязя, що й призвело до трагедії.

Також дивіться: Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків. ФОТО

19-річний хлопець, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та ще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Пяний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини 01

Також читайте: Двоє людей загинуло, двоє потрапило до лікарні через зіткнення Fiat і ВАЗ у Запоріжжі, - поліція

Пяний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини 02
Пяний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини 03

Дивіться також: Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151063
 
 
 Топ коментарі
 
Опять укробляха. Нужно уже с етими укробляхами что то делать.
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Не гоже воскресшим кацапским журналистам, которые не имеют украинского гражданства, влезать во внутренние дела Украины! А посещал ли сам Бабченко Бабий Яр, можно угадать с одного раза!
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А якщо авто розмитнене, то не відриває.
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Мабуть був у чорних окулярах - їхав з цвинтаря. Накопав собі рейтинга.
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Опять укробляха. Нужно уже с етими укробляхами что то делать.
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передний привод, сзади многорычажка а не балка. явно иномарка среднего класса. судя по состоянию днища - очень не новая. с большой долей вероятности студент 17 лет купить мог только евробляху
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На форумах кажуть, що у евроблях часто на повному ходу відриває навіть вухо від важеля піввісь.
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Почему бред?
Ухо рычага у евроблях отрывает на раз два. Из-за старости металла или пойманных ям + трещин в металле. Следом летят полуоси. Дальше смерть.
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какого рычага? рычага стабилизатора? нижнего рычага? верхнего рычага? направляющего рычага?
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Ти на приколі? Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины - Цензор.НЕТ 6504

Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
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Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
Що таке нижній важіль та верхній? Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины - Цензор.НЕТ 5188

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У тебя на картинке передняя подвеска АУДИ А8.
Не гони.
Ухо рычага находится в месте соединения шаровой и полуоси. Это тебе любой автослесарь расскажет.

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это как то отменяет тот факт что рычагов в многорычажной подвески не один? или только один имеет "ухо"? я не автослесарь конечно, но я не слышал чтобы именно у евроблях постоянно обламывалось только "ухо рычага"
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Та нічого з ними робити не потрібно. Кожна друга аварія з вини ебвробляхі.

Якщо Моніка їм дала відстрочку значить винна в цьому.
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Не гоже воскресшим кацапским журналистам, которые не имеют украинского гражданства, влезать во внутренние дела Украины! А посещал ли сам Бабченко Бабий Яр, можно угадать с одного раза!
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А он вам "ничего не должен"... Как "дорожка" закончилась, так и приехал... Попозже...
С Европой "разосрался", с Америкой - "обосрался", на евреев - "насрал"... Кто там у нас "на очереди"? Китай?...
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Ну вот сколько можно? Этот пьяный, другой больной на голову, третьему пора в психушку... Не пора ли запретить идиотам водить машину??? Как ни день так новое проишествие. Мрак.
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Так это половину Киева надо с авто ссаживать. Как проедешь, так впечатление, что половина идиоты.
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Банально, але - природній відбір.
У мене стрес ще від дороги Бориспіль-Житомир ...
З тим, як їздять в Україні, така кількість ДТП, жертв і травмованих - не дивина.
Вам ніхто не лікар.
В Канаді теж є придурки на дорогах (хоча, швидше, =тормоза=), але такого дикого кошмару нема.
Я сьогодні вперше побачила в місті патрульну машину. За тиждень +.
Раніше хоч каталися якось.
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А у нас менты уже доят водителей. Все как в золотые времена Януковича. Бабки есть- пей и нюхай за рулем спокойно. При барыге как-то боялись взятки брать.
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Не надо ля-ля, они лишь в 2015 году пытались делать рабочий вид, уже давно всё вернулось на круги своя, доят, как и раньше. Разве что их намного меньше, и не такой беспредел, как во времена Януковича, когда гаишников было, казалось, что мух - каждые 500 метров и каждому ДАI. Поэтому немного легче.
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19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте,Источник: https://censor.net.ua/p3151063

Кавалер уступил дамам место в салоне
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Мне рассказывали что у нас двое пока в багажнике(вроде 99-ка) доехали, то выжрали бутылку как раз.
х.з., но идиотов везде много(везде в "СНГ")
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Пока полиция не будет работать как Олейник, реформа - пшик
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Добре що люди не постраждали. А тих недоумків - чомусь не жалко...........
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ошибка парня за рулем в том ,что он привысил Скорость в населенном пункте , что в итоге и привело к ДТП.
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Т.е. то, что за рулем был бухой, без прав, с полным салоном и друганом в багажнике - это не ошибка?
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Ошибка парня за рулем в том, что он родился...
Все остальное - производные.
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Можно фильм снимать, короткометражный... Альтернативно одаренный и 6.... 5 его друзей.
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Случайно услышал, ехал с ихними знакомыми по лет 20. Они обсуждали случай, обычная практика в селах, после дискотеки искать приключений и в том числе этих товарищей. Премия Дарвина, естественный отбор.
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Там ремней безопасности нет, вот он и умер
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