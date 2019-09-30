 П'яний хлопець вирішив покатати друзів в авто і потрапив у ДТП - 1 загиблий, 7 травмованих, - поліція Київщини. ФОТОрепортаж

За викликом господаря помешкання на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області.
За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже напідпитку (1,25 проміле), у компанії ще шістьох друзів у салоні вирішив "прокататися".
На швидкості не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязя, що й призвело до трагедії.
19-річний хлопець, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та ще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Ухо рычага у евроблях отрывает на раз два. Из-за старости металла или пойманных ям + трещин в металле. Следом летят полуоси. Дальше смерть.
Вухо буває тільки одне не передньому лівому та правому важелі.
У тебе точно є авто?
У тебе точно є авто?
Що таке нижній важіль та верхній?
Не гони.
Ухо рычага находится в месте соединения шаровой и полуоси. Это тебе любой автослесарь расскажет.
Якщо Моніка їм дала відстрочку значить винна в цьому.
С Европой "разосрался", с Америкой - "обосрался", на евреев - "насрал"... Кто там у нас "на очереди"? Китай?...
У мене стрес ще від дороги Бориспіль-Житомир ...
З тим, як їздять в Україні, така кількість ДТП, жертв і травмованих - не дивина.
Вам ніхто не лікар.
В Канаді теж є придурки на дорогах (хоча, швидше, =тормоза=), але такого дикого кошмару нема.
Я сьогодні вперше побачила в місті патрульну машину. За тиждень +.
Раніше хоч каталися якось.
Кавалер уступил дамам место в салоне
х.з., но идиотов везде много(везде в "СНГ")
Все остальное - производные.