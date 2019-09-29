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 Події
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Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровщина (602) ДТП (2529) Нацполіція (8266) Правоохоронні органи (171) Клименко Ігор (1)

 Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків. ФОТО

За рішенням голови Національної поліції Ігоря Клименка керівника відділу карного розшуку Павлоградського ОП і його заступника відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про подію повідомили в Державне бюро розслідувань, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, о 18:50 на вулиці Дніпровській у Павлограді. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі "Volkswagen Golf" не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "Лада Калина", серед яких 62-річна жінка, мають тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.

Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинуло, двоє потрапило до лікарні через зіткнення Fiat і ВАЗ у Запоріжжі, - поліція

Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обовязків 01
Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обовязків 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151056
 
 
 Топ коментарі
 
Сам.. Без нікого.. Ввечері. В Бабин Яр.. Як битий пес, що нагнали.. В чорних окулярах.. Запухший. Окуляри на вечір коли одівають? Якщо пізд@лєй ввалили.. Або коли мішки під очима... Чи зіниці на все око.. Дивно все це.. Дуже дивно.. І жутко..
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Нарешті ментів почали відсторонювати від роботи разом з керівниками, щоб не відмазували! Молодець Зеленський, так тримати! Але потрібно і переатестацію проводити, бо всі менти алкоголики та багато наркоманів і просто садистів. Цих людей потрібно прибирати ще до того як вони когось вб'ють чи покалічать! Щоб влада не вибачалась постійно за ідіотів в погонах, а гордилась своїми правоохоронцями!
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Ну, не "долбень"-ли, "председатель Национальной полиции"? Полицай был вне службы, на личном автомобиле... При чём здесь его руководители? Они что, лично ему в горло водку заливали?... Это "частное" правонарушение, а не "связанное со служебной деятельностью"!
А так, вместо того, чтобы работать, руководители будут "заниматься выполнением Продовольственной программы" - "хером груши околачивать"... От этого точно работа не улучшится...
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Сам.. Без нікого.. Ввечері. В Бабин Яр.. Як битий пес, що нагнали.. В чорних окулярах.. Запухший. Окуляри на вечір коли одівають? Якщо пізд@лєй ввалили.. Або коли мішки під очима... Чи зіниці на все око.. Дивно все це.. Дуже дивно.. І жутко..
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Нормально, по-європейські, прийшов особисто, без помпи і без фанфар. Так і має бути в європейській державі. Звикайте.
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Пішов пішки , чи на велосипеді поїхав ? Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 4267 Чи може маршрутками добирався ?
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А це має значення? Прийшов сам, віддав належне, пішов додому. Без тупих виступів і без тупого піару!
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Фотографа хоча б за компанію з собою брав чи які попались випадкові, такі й попались ? Чи селфі, та й усе ?
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Нехорошо. Президент публичное лицо и ходить на мероприятия должен в компании и с журналистами - фотографами. Он же не к родственнику на кладбище пришел.
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Согласен, Эйгон, уже точно не до смеха. Впрочем, ожидаемо.
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Нарешті ментів почали відсторонювати від роботи разом з керівниками, щоб не відмазували! Молодець Зеленський, так тримати! Але потрібно і переатестацію проводити, бо всі менти алкоголики та багато наркоманів і просто садистів. Цих людей потрібно прибирати ще до того як вони когось вб'ють чи покалічать! Щоб влада не вибачалась постійно за ідіотів в погонах, а гордилась своїми правоохоронцями!
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Нагадує совок ,коли начальнику на вид ставляють за те, що підлеглий жінку ганяв дома
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Як звичайна людина - то п'яний, а як з органів - то нетверезий )))
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This news does not even make sense to comment. In Ukraine, complete chaos from Monica Zelensky with watchers and bandits in uniform.
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Я думал, что такое может быть только при мародьоре, ан нет, при Зеленском ничего не изменилось.. Ах, да, это Аваокм виноват. Зе - ни при чем Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 8185
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Ну, не "долбень"-ли, "председатель Национальной полиции"? Полицай был вне службы, на личном автомобиле... При чём здесь его руководители? Они что, лично ему в горло водку заливали?... Это "частное" правонарушение, а не "связанное со служебной деятельностью"!
А так, вместо того, чтобы работать, руководители будут "заниматься выполнением Продовольственной программы" - "хером груши околачивать"... От этого точно работа не улучшится...
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И главное, авария под соответствующим знаком...
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Так незабаром всіх відсторонять. А що їм ще робити, не злочини розкривати.
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А начальники при чём? Бухали с ним вместе, или лейкой водку в горло заливали? Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 5245 Почему карьера любого руководителя зависит от действий подчиненного *******@?
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