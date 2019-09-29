 Нетверезий співробітник карного розшуку Дніпропетровщини скоїв ДТП із постраждалими, його керівників відсторонили від виконання обов'язків. ФОТО

Про подію повідомили в Державне бюро розслідувань, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 вересня, о 18:50 на вулиці Дніпровській у Павлограді. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі "Volkswagen Golf" не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем "Лада Калина". Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "Лада Калина", серед яких 62-річна жінка, мають тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.

Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП.

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