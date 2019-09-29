 У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радио Свобода".
Проведення мітингу погоджено владою. За даними поліції, на пр. Сахарова зібралося 20 тисяч осіб. За оцінкою організації "Білий лічильник", на мітинг прийшли 23,3 тисячі осіб.
Всі фото - "Нова газета"
У мітингу беруть участь опозиційні російські політики Олексій Навальний та Ілля Яшин, глава Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, колишні фігуранти справи про масові протести Данило Конон, Владислав Барабанов, Валерій Костенок і Олексій Міняйло.
Мітингувальники виступають за припинення кримінальної справи, порушеної після несанкціонованої акції 27 липня, "справи ФБК" про відмивання грошей і підтримують "тих, хто піддається переслідуванню за свою громадянську і політичну діяльність". Спочатку мітинг планувалося провести 28 вересня, проте пізніше московська мерія перенесла його.
"Московську справу" було порушено після акцій протесту 27 липня і 3 серпня в Москві проти недопуску незалежних кандидатів на вибори. Спочатку вона розслідувалася як справа про масові заворушення. Згодом звинувачення в заворушеннях було знято з переважної більшості заарештованих, а частина з них була звільнена. 5 осіб, однак, були засуджені до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві щодо поліцейських. Це Павло Устинов, Євген Коваленко, Кирило Жуков, Іван Подкопаєв і Данило Бєглєц. З "московською справою" також пов'язують вироки Костянтину Котову - за статтею про неодноразові порушення на мітингах - і Владиславу Синиці, в твіті якого суд угледів загрозу розправи над дітьми співробітників Росгвардії.
Крім того, кілька людей, як і раніше, перебувають в СІЗО або під домашнім арештом.
На підтримку обвинувачених у "московській справі" виступили сотні діячів культури і громадських діячів, вчителів, студентів, лікарів, журналістів, священників Російської православної церкви, людей інших професій. Правозахисники зазначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як "масові заворушення" і "застосування насильства до поліцейських", в Москві не відбувалося, і вважають більшість кримінальних справ сфабрикованими.
и верю что 20 000, причём не случайных прохожих а именно митингующих
И что ?
Для тех , кому 20 тьісяч протестующих москвичей "мало", ведь процесс развивается...
20 тисяч, де 50% «сотрудніки»...
Чи не «нов
ічоина»...
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:
«Путен, помоги посадить Порошенка !!!!!»....
пару раз чуть не обосрался с инфантильной писанины - это или половина дураков каких-то пишет, или може точно "ольгино"
Гарний росіянин - то "гарний індіанець" з відомого виразу..
А поки що, вони вбивають українців на Донбасі.
Отож
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь!!! А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже хутина стократ!!!
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят,
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал...
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
29-30.4.2016 Борис Стомахин
только сера с ядовитой слюной летит из "пащ" попов