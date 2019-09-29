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Все про:мітинг (497) Москва (643) опозиція (186) Росія (20023) Навальний (133)

 У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб. ФОТОрепортаж

На проспекті Сахарова в Москві відбувається мітинг на захист політв'язнів. Його головна вимога - звільнити заарештованих і засуджених за "московською справою" і припинити переслідування за політичними мотивами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радио Свобода".

Проведення мітингу погоджено владою. За даними поліції, на пр. Сахарова зібралося 20 тисяч осіб. За оцінкою організації "Білий лічильник", на мітинг прийшли 23,3 тисячі осіб.

У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 01

Всі фото - "Нова газета"

У мітингу беруть участь опозиційні російські політики Олексій Навальний та Ілля Яшин, глава Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, колишні фігуранти справи про масові протести Данило Конон, Владислав Барабанов, Валерій Костенок і Олексій Міняйло.

У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 02

Мітингувальники виступають за припинення кримінальної справи, порушеної після несанкціонованої акції 27 липня, "справи ФБК" про відмивання грошей і підтримують "тих, хто піддається переслідуванню за свою громадянську і політичну діяльність". Спочатку мітинг планувалося провести 28 вересня, проте пізніше московська мерія перенесла його.

У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 03

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"Московську справу" було порушено після акцій протесту 27 липня і 3 серпня в Москві проти недопуску незалежних кандидатів на вибори. Спочатку вона розслідувалася як справа про масові заворушення. Згодом звинувачення в заворушеннях було знято з переважної більшості заарештованих, а частина з них була звільнена. 5 осіб, однак, були засуджені до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві щодо  поліцейських. Це Павло Устинов, Євген Коваленко, Кирило Жуков, Іван Подкопаєв і Данило Бєглєц. З "московською справою" також пов'язують вироки Костянтину Котову - за статтею про неодноразові порушення на мітингах - і Владиславу Синиці, в твіті якого суд угледів загрозу розправи над дітьми співробітників Росгвардії.

Крім того, кілька людей, як і раніше, перебувають в СІЗО або під домашнім арештом.

На підтримку обвинувачених у "московській справі" виступили сотні діячів культури і громадських діячів, вчителів, студентів, лікарів, журналістів, священників Російської православної церкви, людей інших професій. Правозахисники зазначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як "масові заворушення" і "застосування насильства до поліцейських", в Москві не відбувалося, і вважають більшість кримінальних справ сфабрикованими.

У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 04
У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 05
У Москві на мітинг за свободу політвязнів вийшли 20 000 осіб 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151042
 
 
 Топ коментарі
 
и снова красные флаги В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 8587 - страна, потерявшаяся во времени или бег по кругу В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 7729
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Тіки не кажить нам що це мішебратья.Ніяки мітинги вже не змінять того що скоїлося, тих 99% голосувавших за кремлівського упиря.Україні не повернути загиблих,не висохнуть сльози на очах матерів ,дружин ,дітей.Будь проклята кривава кацапія.
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Кстати. у нас же в декабре путч, если кто забыл, протестные настроения украинцев бьют через край.
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 9443
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может так глядишь и на Майдан раскачаются
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ага, вот весь российский Майдан -У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 8398
и верю что 20 000, причём не случайных прохожих а именно митингующих
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и снова красные флаги В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 8587 - страна, потерявшаяся во времени или бег по кругу В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 7729
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Она в бешенстве. А-ха-ха-ха-ха. Сорок уколов в живот - не медля.
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Тіки не кажить нам що це мішебратья.Ніяки мітинги вже не змінять того що скоїлося, тих 99% голосувавших за кремлівського упиря.Україні не повернути загиблих,не висохнуть сльози на очах матерів ,дружин ,дітей.Будь проклята кривава кацапія.
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20 тисяч? На заводі склотари авральна зміна.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 432
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Тверской-Ямской , в 2013г Янукович тоже завозил из РФ реактивньіе огнеметьі "Шмель".
И что ?
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..от, не повезло! -- я ж с утра в Нью Йорк улетаю... ...не успел и опоздал на такое! Желаю всем щастя в личной и общественной Жизни! Покец...*)
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Нужно это движение кому то возглавить.Помочь оружием.
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Только шины можем предоставить и коктейль молотова
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Немцы лениным расию когда то развалили. Кто знает.
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20 000 на население москвы только 12 миллионов(15 млн) ( зарегистрированных официально) это капля в море
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То что вижу на фотках -на 20ть тысяч не тянет В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 1680 Организаторы там преувеличивают количество, а власти преуменьшают
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"В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек" - активные овцы против чего-то, или кого-то протестуют, но своего пастуха, беса путлера, не трогают, идола нельзя трогать - это святое, а где автозаки?
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С такой музыкой какая у них была на сцене через час и половины не осталось кацапы и тут обосрались
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для население ******************** в 20 млн это понты и половина из них дети гор и аулов
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Именно так и будет похоронен путинский режим , процессами внутри РФ.
Для тех , кому 20 тьісяч протестующих москвичей "мало", ведь процесс развивается...
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В Рєзіновой 20 мільйонів населення...
20 тисяч, де 50% «сотрудніки»...
Чи не «новічоина»...

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Кстати. у нас же в декабре путч, если кто забыл, протестные настроения украинцев бьют через край.
Согласно последним опросам социологов, украинцы выйдут в декабре на путч чтобы задать самый острый вопрос зажравшимся властям:

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 9443
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Ага.
«Путен, помоги посадить Порошенка !!!!!»....
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Великий Актёр был! На Мосфильме единственный -- кто работал без дублёров.
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смешно читать вопли в коментах у Дубинского на Ютубе.
пару раз чуть не обосрался с инфантильной писанины - это или половина дураков каких-то пишет, или може точно "ольгино"
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Важливо розуміти , що по обидві сторони цих барикад у Московії - наші вороги...
Гарний росіянин - то "гарний індіанець" з відомого виразу..
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все правильно. але хибно ухилятися від розбірок у московії, потрібно підтримати слабших та підкинути їм зброї по можливості
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Ну наші бувші беркутівці потікавші запаребрік знають що робити...
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некоторім московитам холодильник поправил мозги

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек - Цензор.НЕТ 1698
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Про то як в рашкі «крушать Мерседеси» нечутно.
А поки що, вони вбивають українців на Донбасі.
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воскресная кислородная терапия с возможным массажем булок
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Россию можно только разорвать изнутри. Внешние факторы не помогут. Жаль, что наша власть за 5 лет войны так и не поняла это, и ничего не сделала в этом направлении.
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Ваша влада сьогодні, але тепер її задача це підвищення комунальних платежів.
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Більшість з них прийшли щоб подивитись як "мєнти" мудохатимуть майдаунів. Але стався облом - сьогодні біснуватих не били.
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Ух держись власть,как закидают вас пластиковыми одноразовыми стаканчиками!
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крым не бутерброд, так шо все сорта москалей падаль....
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бабуле с лозунгом -Я в бешенстве- больше подходит - Где я?
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Можливо серед цієї опозиції є люди, але їхня опозиція теж ненавидить українців. Тому всіх їх на путіна.
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А сколько кацапов вышло против анексии Крима?
Отож
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***
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь!!! А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже хутина стократ!!!
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят,
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им Берия и Сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал...
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?

29-30.4.2016 Борис Стомахин
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Особенно смешно, как они стоят в загоне и кричат кому то "Отпускай"
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...й з ними. Все одно там толку не буде.

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Ниочем, давно известно что Навальный это марионетка Кремля, его задача показывать иллюзию оппозиции.
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Хорошо хоть Невзоров ни от кого не зависит как Навальный. А как попов зашкваривает ..... мммм У Москві на мітинг за свободу політв'язнів вийшли 20 000 осіб - Цензор.НЕТ 8578
только сера с ядовитой слюной летит из "пащ" попов
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Интересно, а донбаситы из росгвардии дубинками помахали или не дошло до этого?
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