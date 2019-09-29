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Все про:гелікоптер (212) Умань (63) хасиди (37) евакуація (148) ДСНС (2089)

 Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ. ФОТО

Оснащений медичним обладнанням вертоліт Держслужби з надзвичайних ситуацій передислокували в Умань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рішення керівництва ДСНС про посилення Черкаського зведеного загону єврокоптером, пов‘язане із необхідністю екстреного транспортування тяжкохворих паломників-хасидів на випадок, якщо ситуація буде критичною.

Гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини.

Для безпечної роботи повітряного судна, в Умані силами особового складу зведеного загону Управління підготовлений спеціальний майданчик, який також обладнано необхідними технічними та навігаційними засобами.

Також були узгоджені питання, які пов‘язані із застосуванням цього транспорту для транспортування хворих до Києва, а також можливість здійснення польоту у нічний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані

Як повідомлялося раніше, на території міста Умань, для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події 23 вересня було розгорнуто зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців ДСНС, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.

Станом на ранок 29 вересня до Умані на святкування Рош-Га-Шана прибула вже понад 21 тисяча хасидів. 

Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ 01

Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ 02
Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151041
 
   
 Топ коментарі
 
власть для земляков делает все Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев - Цензор.НЕТ 7668
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А если украинец...житель Умани заболеет...его доставят в Киев этим вертолетом? И будет ли этот вертолет теперь дежурить в Умане на постоянной основе? Или гражданам Израиля все...а своим горлдская больница?
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Кто же им отдаст, люди за 3 дня на год жизни на паломниках зарабатьівают
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перебухает или передоз не зделает надо правильно писать
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Зачем вертолёт? Сразу нах... в мир иной к Цадику Нах ману...
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Могли бы могилку Цадика в Киев перенести, чтобы вертолёт за зря не гонять... Киев, и Украина уже походу их страна.
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просто скорей всего после всех супер реформ там больница в таком состоянии как у нас🤣🤣🤣
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Какая там больница ... ! Для хасидов подойдёт и коровник ,, хотя они и его загадят так что не отмоешь . Столько муcора после себя не оставляют даже кацапы в Крыму . Вчера смотрел видео из Умани , где водитель буса привёзший хасидов из Киева , показывал и обсуждал , в ярких эпитетах Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ - Цензор.НЕТ 4742 , во что они , за время дороги , превратили салон его микроавтобуса . УЖОССС !!! .
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🤣🤣да чистота это не их конёк но денег у них дохера
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Я колись дивилася чи то великий репортаж, чи документальний фільм про це нашестя на Умань..
То страх.
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То шо содрал с них как на три химчистки - скромно умолчал
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Забота впечатляет. Впечатляет также уровень недоверия местной медицине. - А это реальный знак истинного положения дел.
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хасидки стали рожать в роддоме нашем, но говорят , что после родов через окно драпают..побыстрее Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ - Цензор.НЕТ 3821
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видимо и детей бросают ибо откуда у нас столько хасидовичей?
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А чего они пруться к нам в Украину праздновать нвоый год??
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Кто же им отдаст, люди за 3 дня на год жизни на паломниках зарабатьівают
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Вам не жалко, а жителям Умани жалко. Они в эти дни так зарабатывают, что потом год на эти деньги живут.
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та здрасьте! там вся Умань костьми))) ляжет чтоб не отдавать Цадика... ну Вы даете!)))
уже несколько раз пытались просто пагаварить....им даже заикнуться не дают!
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Какие хасиды неблагонадежные...уже по косточкам растащили бы)))
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та тебя за такие слова Умань признает врагом
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Равин просил похоронить его в Украине, поэтому, не перезахороняют. А так да, лучьше бы перезахоронили в Израиле.
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ось нарешті і ейрбаси саакова знайшли застосування
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-- ... їхали козаки, гуркотів їх трактор...*)
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Правильно не "Козаки" , а "Хозари", так в оригиналі
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-- хАзары! ...но спорить не буду -- ...мне -- "глубоко плевать, какие там цветы" ...*)
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твари... а шо, в Умани уже больницы перестали работать или что? какого хера каких-то чучмеков доставлять вертолётом в Киев.... своих сначала вылечите... ну и возвращаемся к началу текста - твари
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...а, ти шо -- захворів? -- ща жидів растинемо -- будеш перший в черзі! *)
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Особая забота от преЗЕдента. Переживает за народ. Жаль не за наш.
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А нашо йому наш.
Він за свій надривається.
А ви, як хочте.
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Вообще они там каждый год кучкуются, видимо бывает всякое. Теплее нужно к туристам относиться, они тратят свои бабки.
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так пафоснее! видел этот аваколет после обеда, жужжал тут..а и без него невероятный шум стоит...
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Надо быть проще ведро зелёнки и ведро касторки, как в армии когдато.Лекарства от всех заболеваний, иш ты ветролёт
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А если украинец...житель Умани заболеет...его доставят в Киев этим вертолетом? И будет ли этот вертолет теперь дежурить в Умане на постоянной основе? Или гражданам Израиля все...а своим горлдская больница?
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Доставлять................ якщо хтось оплатить цю доставку........
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что за антисемитские намеки? ))))
канечна доставят...только наш сам не захочет - откуда у него такие деньги - раз...
и праздник еще не закончился - два (кто будет деньги аренду его метров собирать?) ))))
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Ты хочешь сказать,что хасидов будут доставлять за деньги? Ортгдоксальные евреи нигде не работают. Большинство живет на пожертвования. Единицы занимаются серьезно бизнесом. Так шо в массе они не намного богаче украинцев.
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пардон...где я криво выразился про хасидов?
нет. я про наших, которым может и доставят вертолетом... но если будет за что...
у наших абонемента нет ))))
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🤣🤣ты слабо их знаешь если пишеш такой бред
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.. и чого я не хусид...??- а от як шо украинцю в украини - мени, навприклад, х..вато стане- прилетить вдруг чаривнык на медичном-вертольоти... чи ни..???- от де питання...!!
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Все медицинское оборудование нужно привозить с собой...для надежности
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Просто слуга народа служит народу. Вы сделали это вместе.
Наших раненых воинов тоже на вертолетах вывозят?
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Вивезуть будь-кого якщо хтось це оплатить.
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тю, яка турбота. Нехай півгодини швидку чекають, як і всі нормальні люди
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Ежели кто-тот заболеет, то прогулка на вертолёте обойдётся в $50K.
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Мало ли хто куда ездит?
...Умань довольна -- комментаторы про Умань не довольны... -- хасидам видней! -- они ж платят.
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"СПАСИБО" !!! НАМ КАК РАЗ НА ЭТО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ !!! И ЖЕНЩИН НИ КТО НЕ БЬЕТ !)
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БРОНИЖИЛЕТЫ ХОТЬ НАМ ПРИВЕЗЛИ !!!??? ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТАМОЖНЕЙ !!!
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Ничего не имею против евреев. Но почему мы должны так преклоняться перед ними. В чем хасиды лучше перед православными? Не стоит ли подумать о переносе могилы в Иерусалим. Пусть там тусуются.
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сами евреи над хасидами смеются - хасида это типа сектантов - они даже в каком то роде антисемиты знатные - они за то шо их изгнали из Иерусалима,в свое время - да ладно ,прочтите о них,ведь доступно, в гугле
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сразу видно Вы не в теме! уманчане сами не хотят...им выгодно (материально) пострадать (морально) несколько дней...потом вычистить-вымыть и забыть до следующего сентября ))))
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А з якого переляку Україна вистеляється перед цим брудним, тупим і смердючим кодлом ?
Ну, злізлися, хай собі дбають про себе.
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то не Україна вистеляється...ну що Ви? хіба ж Умань то вся Україна?
то уманчани так радіють юдейському... як би.... карнавалу
(а опісля любого міського свята... смяття гори остаються... тож це не проблема)
нехай... більшого б горя в нас небуло б! ))))
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в основном там уманчанам попадает 30-40 гр. в час, (если фирмач не надует)..ну еще можно обЪедки со столов в трусы спрятать и вынести... Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ - Цензор.НЕТ 2961 поужинать кошерно потом...
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Огнемет везите....
Если заболеет - вопрос решится намного быстрее, дешевле и полезней для общества.
Хотя дешевле всего откопать это "чудо света" и захоронить в Израиле.
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ну так это не мендель не пуйловский спецагент которая закрывает глаза на то что Зе дает интервью россия 24 и Богдан который раздает пропагандонским СМИ интервью а своим не желает и игнорирует а мендель еще и кидается как бешеная овчарка
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"В Москве Мавзолей, в Украине могила Нахмана. Головне шо гроши йдуть. Хорошо хоть еврей, а то если какой то буддийский лама то и этого бы не было. " Пункт пятый, стих десятый о зарабатывании денег в Украине
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А де воно після Н-Ю ?
Чи ще мова не вернулася (щоб не сказати інакше) після опублікування
стенограми і розголосу ?
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Написали, що йому погано. Треба цицьку і банку варення
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Президент страны трусливо прячется от своей страны. Люди, кого ж вы избрали...
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- Изя, у тебя было восемь яблок, половину ты отдал Ване, - сколько яблок у тебя осталось?
- Семь с половиной. )))
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..я, за мороженным на заправку смотаюсь?
-- если шо -- 20 мильёнов евриков -- ...страховка... -- а там, хоть помирай...*)
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Бухарик, пивасик не забудь взять. За мороженкой он собрался
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Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев.
Українці в Карпатах, Херсоні, Франківську вам дали геликоптер? Як ваших тяжких хворих доставляють до лікарні?
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Жидов вертолетом возить будем свои пусть из машины искареженной сами вылазят
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ну так люди завидуют что евреев обслуживают. Авакян 55 вертушек купил чтобы гонять людей, а тут евреев лечить собрались.
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Он як ж*до-влада старається перед своїми .
А якого цей кагал =тяжелобАльной= їде, хай сидить на своєму ізраелі ф не рипається.
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Ведана - не вірю своїм очам. Так нетолерантно - до жидів. Чи якщо за межами Канади - то можна? )))
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"...Также были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев..."

Не встигнуть. Понос, це така штука, що до Києва не встигнуть переправити😜.
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В Україні заборонена дискримінація за національністю, вірою, мовою і т.д. Якого х...я такі привелегії в моїй країні надаються виключно жидам?
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