 Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рішення керівництва ДСНС про посилення Черкаського зведеного загону єврокоптером, пов‘язане із необхідністю екстреного транспортування тяжкохворих паломників-хасидів на випадок, якщо ситуація буде критичною.

Гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини.

Для безпечної роботи повітряного судна, в Умані силами особового складу зведеного загону Управління підготовлений спеціальний майданчик, який також обладнано необхідними технічними та навігаційними засобами.

Також були узгоджені питання, які пов‘язані із застосуванням цього транспорту для транспортування хворих до Києва, а також можливість здійснення польоту у нічний час.

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Як повідомлялося раніше, на території міста Умань, для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події 23 вересня було розгорнуто зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців ДСНС, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.

Станом на ранок 29 вересня до Умані на святкування Рош-Га-Шана прибула вже понад 21 тисяча хасидів.



