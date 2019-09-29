 Хасиди в Умані: місту дали гілікоптер на випадок, якщо хтось із паломників захворіє, і його потрібно буде доставити в Київ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Рішення керівництва ДСНС про посилення Черкаського зведеного загону єврокоптером, пов‘язане із необхідністю екстреного транспортування тяжкохворих паломників-хасидів на випадок, якщо ситуація буде критичною.
Гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини.
Для безпечної роботи повітряного судна, в Умані силами особового складу зведеного загону Управління підготовлений спеціальний майданчик, який також обладнано необхідними технічними та навігаційними засобами.
Також були узгоджені питання, які пов‘язані із застосуванням цього транспорту для транспортування хворих до Києва, а також можливість здійснення польоту у нічний час.
Як повідомлялося раніше, на території міста Умань, для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події 23 вересня було розгорнуто зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців ДСНС, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.
Станом на ранок 29 вересня до Умані на святкування Рош-Га-Шана прибула вже понад 21 тисяча хасидів.
То страх.
уже несколько раз пытались просто пагаварить....им даже заикнуться не дают!
Він за свій надривається.
А ви, як хочте.
канечна доставят...только наш сам не захочет - откуда у него такие деньги - раз...
и праздник еще не закончился - два (кто будет деньги аренду его метров собирать?) ))))
нет. я про наших, которым может и доставят вертолетом... но если будет за что...
у наших абонемента нет ))))
Наших раненых воинов тоже на вертолетах вывозят?
...Умань довольна -- комментаторы про Умань не довольны... -- хасидам видней! -- они ж платят.
Ну, злізлися, хай собі дбають про себе.
то уманчани так радіють юдейському... як би.... карнавалу
(а опісля любого міського свята... смяття гори остаються... тож це не проблема)
нехай... більшого б горя в нас небуло б! ))))
Если заболеет - вопрос решится намного быстрее, дешевле и полезней для общества.
Хотя дешевле всего откопать это "чудо света" и захоронить в Израиле.
Чи ще мова не вернулася (щоб не сказати інакше) після опублікування
стенограми і розголосу ?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Президент страны трусливо прячется от своей страны. Люди, кого ж вы избрали...
- Семь с половиной. )))
-- если шо -- 20 мильёнов евриков -- ...страховка... -- а там, хоть помирай...*)
Українці в Карпатах, Херсоні, Франківську вам дали геликоптер? Як ваших тяжких хворих доставляють до лікарні?
А якого цей кагал =тяжелобАльной= їде, хай сидить на своєму ізраелі ф не рипається.
Не встигнуть. Понос, це така штука, що до Києва не встигнуть переправити😜.