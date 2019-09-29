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Все про:Кривий Ріг (272) Нацполіція (8266) рецидивіст (7)

 Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево. ФОТО

У Саксаганському районі Кривого Рогу озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського, після чого врізався в дерево.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У салоні авто було виявлено зброю, зокрема пістолет і пневматичну рушницю. На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух і переїхав ногу поліцейському, заподіявши йому тілесних ушкоджень (перелому гомілки)", - йдеться в повідомленні.

Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево 01

Тікаючи від правоохоронців, 32-річний зловмисник не впорався з керуванням і врізався в дерево. Його затримали. Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151031
 
 
 Топ коментарі
 
назови одного сидельца за рошен
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1. Зачем было совать так ногу под машину???
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
...
То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+

З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
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1. Зачем было совать так ногу под машину???
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
...
То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+

З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
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Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина, подозреваемого в убийстве, отпустили под домашний арест

Как тебе такое Иллон Маск? Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево - Цензор.НЕТ 9304
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Да тут за послоедние пару месяцев такой лютый п...ц творится, что замахаешься перечислять.
Тех, кого надо на 10+ садить - под личные обязательства.
Тех, кому должны быть обязаны - 10+...
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Неулябое поведение,говорит о том,что психика ,даже рецидивиста,не расчитана на совершение зла.А значит переносит сверхнагрузки и приводит к ошибкам механизма движения тела и мозга. Будьте добрыми. И вы никогда не совершите ошибок.
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Неулябое поведение
================
Ти пєрєшол на сторону Зла
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Убегал от палюции, переломал ногу полицаю, имел в салоне незаконное оружие, оказал сопротивление и ему грозит всего лишь до 5 лет тюрьмы. Тоесть могут дать и 1 год и условно. А поджег ларек Рошена и посадят на 7 лет. Ето только в Украине возможно.
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Какой год условно?? Под личные обязательства.... прямо из зала суда.
А он потом, еще в суд подаст и отсудит бабло у Украины, за моральный ущерб.
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Президент все виправить і скоро матимемо нову назву цього міста.
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Буде міс Пряморож'є, або міс Помоловска...
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Вы думаете что столица Украины - Киев? Ошибаетесь - Кривой Рог
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ну...не совсем столица... а так...кузница новых кадров (в смысле чуваков))))
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Если бы он все ето же проделал на евробляхе то сейчас бы уже было 5 страниц возмущенных коментариев призывающих к линчеванию. А так все нормально. Очередной кандидат под выпускание на самообязательство или ночной домашний арест.
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А почему только до 5 лет? Прошу государство оградить нормальное общество от подобных добол...ов, разъезжающих на геликах с оружием , на срок минимум пожизненно, ибо ему эти до 5 лет, а в итоге условно, как нормальному человеку съездить в отпуск! Прошу оргадить общество от подобного контингента - на пожизненно, пусть фуфайки шьет!!
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Наличие оружия и почетное звание рецидивист - это смягчающие обстоятельства в судах Украины. Ведь сами судьи - это уголовные рецидивисты, только по другой статье.
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Уголовник, рецидивист ... Читаешь последние новости, то лидера преступной группировки выпустили под залог, то убийцу под домашний арест ... Масть все больше поднимает голову. Судя по всему очень скоро добропорядочные граждане будут молить вернуть "ментовской беспредел". )))
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"Потому что каждый из нас Президент.
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев........

Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент навеселе промчался на красный свет», «Президент потихоньку ворует, потому что «все же так делают».
Вы согласны, что это позор?"(с) Инаугурационная речь Президента Украины Владимира Зеленского.

Кстати, в этом "представьте себе" практически все соответствует фактам: и налоги не платит - оффшорничает, и кортеж его правил не соблюдает; вот воруют они вовсе не "потихоньку", а с размахом - это да.
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Жалко дерево. Особенно понравилось РЕЦИДИВИСТ имел в салоне пистолет и пневматическое ружьё. Журналюги одним словом.
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А поліцейський хотів ногою зламати автівку🚘
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Я не подвергаю сомнению компетенцию полицейских, но как понять "вооруженный рецидивист наехал на полицейского" Источник: https://censor.net.ua/p3151031. Или

Или полицейский с рентгеном, или журналист не читает написанное (не хотел писать Дурак).
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Не вірю! Наклеп! Рідне місто шостого президента - місто зразкової культури, взаємної любові і поразуміння! Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево - Цензор.НЕТ 6732
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Как не представлял сию сцену, все равно ге смог. Как можно было голень сломать, или бывший футболист, подкатом останавливает...
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В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье.Источник: https://censor.net.ua/p3151031

А что из изображенного является пистолетом? Я его в этом ребусе не наблюдаю.
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походу на фото аксу полицая, брошенный в салоне, все карты спутал...
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Вилкул, шоли?
Привык ездить с личным водителем...
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Это писец, дальше без комментариев, дно уже достигнуто, в Штатах пристрелили на месте при сопротивлении и место в тюрьме не занимал бы, а полицию всякие утырки боялись бы тронуть.
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леон киллер с задания ехал и провалил явку с плейшнером)
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