 Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево. ФОТО

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У салоні авто було виявлено зброю, зокрема пістолет і пневматичну рушницю. На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух і переїхав ногу поліцейському, заподіявши йому тілесних ушкоджень (перелому гомілки)", - йдеться в повідомленні.

Тікаючи від правоохоронців, 32-річний зловмисник не впорався з керуванням і врізався в дерево. Його затримали. Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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