 Рецидивіст у Кривому Розі травмував автомобілем поліцейського і врізався в дерево. ФОТО

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
"Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У салоні авто було виявлено зброю, зокрема пістолет і пневматичну рушницю. На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух і переїхав ногу поліцейському, заподіявши йому тілесних ушкоджень (перелому гомілки)", - йдеться в повідомленні.
Тікаючи від правоохоронців, 32-річний зловмисник не впорався з керуванням і врізався в дерево. Його затримали. Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
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То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+
З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??
Как тебе такое Иллон Маск?
Тех, кого надо на 10+ садить - под личные обязательства.
Тех, кому должны быть обязаны - 10+...
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Ти пєрєшол на сторону Зла
А он потом, еще в суд подаст и отсудит бабло у Украины, за моральный ущерб.
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев........
Представьте себе громкие заголовки: «Президент не платит налоги», «Президент навеселе промчался на красный свет», «Президент потихоньку ворует, потому что «все же так делают».
Вы согласны, что это позор?"(с) Инаугурационная речь Президента Украины Владимира Зеленского.
Кстати, в этом "представьте себе" практически все соответствует фактам: и налоги не платит - оффшорничает, и кортеж его правил не соблюдает; вот воруют они вовсе не "потихоньку", а с размахом - это да.
Или полицейский с рентгеном, или журналист не читает написанное (не хотел писать Дурак).
А что из изображенного является пистолетом? Я его в этом ребусе не наблюдаю.
Привык ездить с личным водителем...