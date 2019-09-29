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Все про:бойовик (3082) операція Об'єднаних сил (1616)

 Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі. ФОТО

На Донбасі знищено терориста, уродженця Одеси Андрія Куцького, який виконував функції оператора БПЛА і снайпера в так званому 1-му АК російських найманців.

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

За даними сайту "Миротворець", Куцький брав участь у бойових діях із 12.01.2015 р. як старший сержант взводу зв'язку ОМБ "Серпень". Використовував псевдонім Андрій Милославський.

Снайпера терористів ЛНР із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі 01
Снайпера терористів ЛНР із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі 02
Снайпера терористів ЛНР із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі 03

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Снайпера терористів ЛНР із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151017
 
   
 Топ коментарі
 
Привет кабздону пусть передает
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"Здаровья всем погибшим за новоатсосию!."
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струна лопнула и прямо по горлу закрутилась и бошку срезало ну ну надо же ТАКАЯ ОПАСНАЯ профессия как Скрипач оказалась.....
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Хорошая новость.
Ща тяпну рюмашечку за это.
Нууу, шоб не последний！
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ну наконец хорошие вести, серёзно, редкий случий, но рад что убит человекообразный.
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Что за скрипка у него ? Явно не совковская. Все у Запада перенимают ?
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Наверное сейчас его приветствуют - Привет, одноглазый!
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Прошел отбор в ансанблю Александрова. Творческих успехов и крепкого здоровья!
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Таких тварей, которые стреляют в своих же, надо не стрелять, а вешать.
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Не вішати (3-5 хвилин і все), а на палю, щоб 2-3 доби скавчало!
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Конечно мучался, так же как и его жертвы.
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И кто то еще думает что с етими тварями можно договориться? У них война и смерть ето смысл жизни. Их только уничтожать нужно.
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Проверьте.
Над офисом гидранта приспущены флаги?
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кто посмел нарушить приказ главнокомандующего? было сказано "прекратить стрелять".
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Дык это самострел...
С перепою выстрелили себе в голову 3 раза.
Хотя может и при отводе вооружения придавили....
Там всяко бывает....
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А ведь если бы дураком ватным не был, то мог бы ещё жить да жить а так сепарировался и все дела ... Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 6795
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МИрной земли над головой...
Пони Любят Скайрим!!!!
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куцкий, скрипач, милославский, горите падлы в огне.
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Читаешь сообщения о ликвидации террористов :

"родился в Одессе"
"родился в Донецке"
"родился в Луганске"
"родился в Макеевке (Горловке, Енакиево, Антраците . . . )"

Часто встречается, что служил в ВСУ, милиции, СБУ (тот же Ходаковский, Пасечник и т.п.).

гораздо реже встречается, что родился в Москве, СПб, Барнауле, Екатеринбурге . . .

Какие хочешь выводы, такие и делай . . .
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Россия старается использовать в своих интересах против Украины "пушечное мясо" из местных коллаборантов. Это рациональный подход.
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Кацапских снайперов наши то же валят не мало , просто кацапские потери там засекречены .Там идет сей час снайперская война и война ДРГ , при чем все время с переменным успехом , по тому что как только наши начинают серьезно давить им тут же дают команду СТОП.
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.. а Вы о указике путина о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время информацию имеете?..Ещё в 2015 вован-хуйло...чтобы русня не офонарела о количестве утилизированной кацапсинской мрази быстренько выдал указик. По этому указику и все мемориальные доски в дивизях ВДВ в Пскове..Костроме..Ульяновске быстренько поснимали. А там мнгог клику кацапской нечисти было выбито.....Так что тех..кто родился в кацапских помойках никто и не вспоминает......Вы ппытайтесь хоть где нибудь узнать..хоть какую нибудь приблизительную цифирьку..сколько мрази утилизировано.... Нигде нет и малейшей информации... Они не дохнут...Они трансформируются в наыоз ..и следовательно учёту не подлежат.... Исчисление надо проводить исключительно тоннами...))))
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тоннами що вывезли,а сколько неучтенных кизяков удобряет Донбасс..
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Россияне стоят вторым эшелоном, соответственно гибнут реже, чем сброд который стоит на нуле.
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Андре́й Андре́евич Вла́сов (1 [14] сентября 1901[1], село Ломакино, Нижегородская губерния

какаие хош выводы, такие и делай . . .
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Шановні ! от я тут подумав : ну , ясна річ , - переназначений Антон Геращенко - це ще той кадр !Та я пам"ятаю , що сайт "Миротворець" заснований Антоном Геращенко . От і думаємо ............
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Радостная новость на Новый год ( еврейский ) седня
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Сепарский снайпер таки всё. Ц-ц-ц
(мазл тов!)
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найпекельнійшого пекла ватному виродку та йому подібним тваринам!
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Скрипач под крышкой,скрипач под крышкой . Хорошая песня в исполнении ВСУ
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Ватана відкомандировано до лихих парфумів на пекельні борошна
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я Вам не скажю за всю Адесу (с)... но такие поцы могут быть везде..)))
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скорейшего выздоровления ему и успехов во всех начинаниях
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А також потужної ерекції та шаленого сексу до нестями.
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якийсь суходрочєр красіву картінку того... засмущався, навєрно.
***
- Саrа, твій Мойші сільно увлєкаєца сіонізьмом!
- Ой, Циля, в йєго возрастє всє мальчікі етім увлєкаюца
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Чертям которые его в аду мудохать будут?
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Спасибо, порадовал кончиной! Как говорят, парень ты неплохой, но **** долго живёшь Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 7698
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- як почуваєця та корова, шо в минулому році здохла?
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Скрипач, говорите！
Маааама, мааама, что я буду делать
У меня нет теплого пальтишки.
Куууу！
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Ніколи б московити не полізли б до України,якби не проживали в ній рузьгємірці шанувальники ***** "какаяразніца" мєртвєчуковці. Робімо висновки.
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подохнут за )(уйловские интересы в своей стране --- это дебилизм!!!
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там поэтесса ватная вдовой осталась гыгыгы Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі - Цензор.НЕТ 3765
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ну ещё одно одоробало со сломанной шей в ванной найдут
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Одессит,воюющий за "русский мир" -суперидиот,премия Дарвина заслужена на 200%.
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та то он такой адесит... идиёт...без привязки к местности))))
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Я розумію воювати за країну в яку люди бігуть за свободою - навіть в Україну з наросії збігають. Але не розумію воювати за країну з якої бігуть мільйони а збігають різни кримінальн елементи. За що воювати?
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лох, теперь и трупик на родину не вернешь своей свиноматушке
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Наш Паганини оказался виртуознее! Спасибо огромадное!
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