 Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

За даними сайту "Миротворець", Куцький брав участь у бойових діях із 12.01.2015 р. як старший сержант взводу зв'язку ОМБ "Серпень". Використовував псевдонім Андрій Милославський.







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