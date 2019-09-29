 Снайпера терористів "ЛНР" із позивним Скрипаль ліквідовано на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
За даними сайту "Миротворець", Куцький брав участь у бойових діях із 12.01.2015 р. як старший сержант взводу зв'язку ОМБ "Серпень". Використовував псевдонім Андрій Милославський.
Про це повідомляє блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
За даними сайту "Миротворець", Куцький брав участь у бойових діях із 12.01.2015 р. як старший сержант взводу зв'язку ОМБ "Серпень". Використовував псевдонім Андрій Милославський.
Ща тяпну рюмашечку за это.
Нууу, шоб не последний！
Над офисом гидранта приспущены флаги?
С перепою выстрелили себе в голову 3 раза.
Хотя может и при отводе вооружения придавили....
Там всяко бывает....
Пони Любят Скайрим!!!!
"родился в Одессе"
"родился в Донецке"
"родился в Луганске"
"родился в Макеевке (Горловке, Енакиево, Антраците . . . )"
Часто встречается, что служил в ВСУ, милиции, СБУ (тот же Ходаковский, Пасечник и т.п.).
гораздо реже встречается, что родился в Москве, СПб, Барнауле, Екатеринбурге . . .
Какие хочешь выводы, такие и делай . . .
какаие хош выводы, такие и делай . . .
(мазл тов!)
האָבן אַ גוט יאָר!
***
- Саrа, твій Мойші сільно увлєкаєца сіонізьмом!
- Ой, Циля, в йєго возрастє всє мальчікі етім увлєкаюца
Маааама, мааама, что я буду делать
У меня нет теплого пальтишки.
Куууу！