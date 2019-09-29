 Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Закальницький фінішував дев'ятим, але відразу після фінішної межі упав знесилений. Виснаженому спортсмену потрібна була допомога медиків. Українець не зміг самостійно покинути трасу. Його відвезли на інвалідному візку.





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Зазначається, що це вже не перший випадок на ЧС-2019, коли спортсменам стає зле. Річ у тім, що змагання відбуваються в непростих кліматичних умовах. Попри те, що старти відбуваються пізно ввечері, температура повітря однаково перевищує 30 градусів, і це за високої вологості.