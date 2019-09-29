 Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Закальницький фінішував дев'ятим, але відразу після фінішної межі упав знесилений. Виснаженому спортсмену потрібна була допомога медиків. Українець не зміг самостійно покинути трасу. Його відвезли на інвалідному візку.
Зазначається, що це вже не перший випадок на ЧС-2019, коли спортсменам стає зле. Річ у тім, що змагання відбуваються в непростих кліматичних умовах. Попри те, що старти відбуваються пізно ввечері, температура повітря однаково перевищує 30 градусів, і це за високої вологості.
мой знакомый препод из одного харьковского ВУЗа, уже тридцать лет марафоны бегает..
но знакомый препод объездил весь Совок и сегодняшнюю Европу, участвую в марафонах уже 30 лет..
Я бы так спросил , какая польза от человека для планеты Земля. Минимум от 99% абсолютно никакой).
Настоящий мужик!
Пора давно запретить цирки с животными и профессиональный спорт на результат на время, скорость, расстояние...
Оставить только зрелищные виды - бокс, футбол, стрельба и тд.... - и убрать лимиты...
Все же понимают что соревнуются химики и производители оборудования, а не спортсмены...
Лимит природных человеческих возможностей уже давно установлен... - дальше только коммерция..