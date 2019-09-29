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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:Катар (30) спорт (767) змагання (159)

 Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі. ФОТОрепортаж

Українцеві Мар'яну Закальницькому стало зле після фінішу в змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Закальницький фінішував дев'ятим, але відразу після фінішної межі упав знесилений. Виснаженому спортсмену потрібна була допомога медиків. Українець не зміг самостійно покинути трасу. Його відвезли на інвалідному візку.

Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі 01
Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі 02

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Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі 03
Українцеві Закальницькому стало зле на змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км у Катарі 04

Зазначається, що це вже не перший випадок на ЧС-2019, коли спортсменам стає зле. Річ у тім, що змагання відбуваються в непростих кліматичних умовах. Попри те, що старти відбуваються пізно ввечері, температура повітря однаково перевищує 30 градусів, і це за високої вологості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3151016
 
 
 Топ коментарі
 
Все эти марафоны насилие над организмом. Практическая польза для человечества сомнительна.
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Тоже самое что и альпинизм, весь Эверест уже трупами завален. Самый лучший альпинист в мире это Высоцкий "лучше гор только горы", рекламу для лохов сделал а сам ни разу в горы не ходил (съемки не в счет).
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Мендельсон тоже всех киданул,придумал "свадебный мврш",а сам ни разу и не женился.
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нужно с собой маленький конвертик с мёдом таскать.. чувствуешь упадок сил, грызнул медка и бодрячком.. углеводы, они такие..
мой знакомый препод из одного харьковского ВУЗа, уже тридцать лет марафоны бегает..
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Как мёд спасает 30-градусной жары с высокой влажностью воздуха?
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не знаю.. не пробовал..
но знакомый препод объездил весь Совок и сегодняшнюю Европу, участвую в марафонах уже 30 лет..
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Все эти марафоны насилие над организмом. Практическая польза для человечества сомнительна.
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Тоже самое что и альпинизм, весь Эверест уже трупами завален. Самый лучший альпинист в мире это Высоцкий "лучше гор только горы", рекламу для лохов сделал а сам ни разу в горы не ходил (съемки не в счет).
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Мендельсон тоже всех киданул,придумал "свадебный мврш",а сам ни разу и не женился.
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В горах я бы разделил смысл корабкаться на самую вершину по вечной мерзлоте и прогуляться от подножия на 500 метров в зеленую зону.
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Геродот,сам то хоть на Говерлу сходил?Конечно,если есть страх высоты,то и на балкон не выйти.И,кстати,самая большая смертность в спорте,именно в альпинизме.Но чувство,которое испытываешь после покорения вершины,пусть даже маленькой,глушит страх.Кажется,что весь мир твой.Завидую тем,кто покорил хоть один 8 тысячник.А гибнут,в основном,как раз после восхождения."Увидеть Париж и умереть..."Сам читал на кладбище альпинистов на Домбае.
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Польза))).
Я бы так спросил , какая польза от человека для планеты Земля. Минимум от 99% абсолютно никакой).
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Влажность в Катаре? Серьезно? 22 - 30 процентов это влажность?
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Спорт вреден. Если ты вынужден отдавать свое тело на зрелище для других.
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спорт это азарт, деньги и красота, все под стать современному миру. Вот сейчас идет ЧМ мира по шоссейным велогонкам. Групповая гонка. 280 км. Йоркшир. Дождь идет, а еще 200 км осталось. Вальверде viva
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Да уж... А Моника обделалась сразу же после старта...
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Значит выложился на все 100% !
Настоящий мужик!
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блин, умудрились в Катаре ЧМ устроить (нефтьбабло) там же душегубка с температурой. Многие результаты чемпионата будут под вопросом
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Но лучше всего будет футболистам на ЧМ по футболу. Все этот долбанный Катар проклянут, вместе с теми, кто придумывает там соревнования на открытом воздухе. Предлагаю пару ЧМ по легкой атлетике провести в Сахаре и Кара-Кумах. Будет здорово!)
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Спорт это здоровье блин..., разве нет?
Пора давно запретить цирки с животными и профессиональный спорт на результат на время, скорость, расстояние...
Оставить только зрелищные виды - бокс, футбол, стрельба и тд.... - и убрать лимиты...
Все же понимают что соревнуются химики и производители оборудования, а не спортсмены...
Лимит природных человеческих возможностей уже давно установлен... - дальше только коммерция..
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в реальности самая сложная дисциплина в легкой атлетике на выносливость, даже марафон менее тратит силы
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действующий рекордсмен планеты в десятиборье француз Кевин Майер обрушился с критикой на организацию чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе. "Мы все видим, что это катастрофа. На трибунах никого нет, а к жаре совершенно невозможно адаптироваться. В женском марафоне уже снялись около 30 человек. Это печально. Нам нужно оставить разум в стороне и больше сосредоточиться на борьбе. Если бы я не смог так поступить, то просто бойкотировал бы эти соревнования"
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это все фигня, вот триатлон вот это железные люди (3,86 км) плавание, (180,2 км) езда на велосипеде и (42,2 км) бег)
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Легкоатлетические соревнования,а еще и ЧМ в Катаре,я бы охарактеризовал фразой классика,"Безумству храбрых поем мы песню..."Для популяризации спорта среди африканцев это здорово,но для здоровья,большой знак вопроса.Желаю нашим легкоатлетам здоровья и восстановиться перед олимпиадой в Японии.
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Ч.М. по легкой атлетике в Катаре-НАСИЛИЕ НАД ОРГАНИЗМОМ.Сколько заплатили чтоб там,среди бедуинов,его проводить? Совсем долбанулись Европейцы.У них уже чемпионаты Африки по футболу проводят в Англии,Франции,Италии,Бельгии,Голландии,Швейцарии и др.Посмотрите на ведущие английские клубы.Абрамовичи и Усмановы кого пропагандируют и кормят? Великая чстка Европы наверное из Кавказа придет.
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После 50км - большинство откинулись бы сразу. Тут уже больница бы не спасла.
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