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Все про:лобіювання (45) обмін (522) пропаганда (1245) Росія (20019) Вишинський (143)

 Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч. ДОКУМЕНТ

Ірина Вишинська - дружина глави інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського - заплатила 50 тисяч доларів за послуги американської компанії Friedlander Consulting Group LLC.

Як пише "Детектор медіа" з посиланням на американський реєстр іноземних агентів FARA, Ірина Вишинська підписала договір з "The Friedlander Consulting Group LLC" 27 листопада 2018 року, передає Цензор.НЕТ .Організація мала "представляти інтереси замовника щодо захисту прав журналістів в Україні, в тому числі керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського".

Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч 01

Зазначається, що Ірина Вишинська діє від свого імені, але "солідаризується", зокрема, з Дмитром Кисельовим — директором російського державного міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня". Вони з Кирилом Вишинським давні друзі.

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Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч 02

 "The Friedlander Consulting Group LLC" повинна була провести тематичний пресзахід у Вашингтоні та забезпечити зустрічі представників замовника з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками та адвокатами. За такі послуги компанія отримала $50 тис.

Згідно з договором, ця організація також зобов’язувалася:

  • надати приміщення для організації зустрічей з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками і адвокатами;
  • організувати харчування в урочистій частині заходу;
  • запросити гостей і спікерів;
  • лобіювати питання захисту свободи слова і захисту прав журналістів в Україні, в тому числі Кирила Вишинського.

Крім того, виконавець мав докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції і публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти.

Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч 03

Водночас виконавець має докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції, клопотання, декларації тощо, а також публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти і захистити його права.

Інформацію про договір опубліковано, відповідно до Закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Цей закон вимагає розкриття інформації, якщо особи діють у США як іноземні агенти та проводять політичну чи квазіполітичну роботу.

На сайті "The Friedlander Consulting Group LLC" зазначається, що організація працює з 2001 року. Компанія базується у Нью-Йорку, надає послуги з "адвокації в уряді, зв’язків з громадськістю та організації політичних подій".

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150994
 
 
 Топ коментарі
 
Какой смысл..ЗЕбилы всех отпустят всё равно. Был бы АТОшником или патриотом, или шо то сказал против Бабломойского тогда да - сепаратисты зелёные человечки его бы сразу закрыли, а пропагандист кремлёвский для них полностью свой, это же очевидно.
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За великим рахунком це вже немає жодного значення. Як "агент впливу" феесбешник Вишинський вже не зможе працювати в Україні . Як ведучий якогось чергового телешоу на рашенТV він стає в ряд з іншими зливними бачками і особливого інтересу собою вже не виявлятиме . Трохи посидить в телеефірі, трохи десь попрацює консультантом на фабриці тролів. За пару років він взагалі десь зникне і практично про нього вже більше ніхто і не згадає .
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Какой смысл..ЗЕбилы всех отпустят всё равно. Был бы АТОшником или патриотом, или шо то сказал против Бабломойского тогда да - сепаратисты зелёные человечки его бы сразу закрыли, а пропагандист кремлёвский для них полностью свой, это же очевидно.
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новость - чистый фейк, даже с порошенковской стороны. Найдите пжлст. более насущные и в перспективе комментируемые новости. Суббота, а на цензе и конь не валялся
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это не слова Зеленского, не мои слова, это твои слова. Ты их в теме запостил, значит Украина для тебя ничто, дурной могикан, ты такой тупой.
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плохо "продукцию" квартал95 смотрел, иди пересматривай!
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За великим рахунком це вже немає жодного значення. Як "агент впливу" феесбешник Вишинський вже не зможе працювати в Україні . Як ведучий якогось чергового телешоу на рашенТV він стає в ряд з іншими зливними бачками і особливого інтересу собою вже не виявлятиме . Трохи посидить в телеефірі, трохи десь попрацює консультантом на фабриці тролів. За пару років він взагалі десь зникне і практично про нього вже більше ніхто і не згадає .
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"Путин! Нет даже воды чтобы смыть г*вно!" - Соцсети рассмешила песня сепаратиста Кныша позвавшего к себе домой армию РФДо 2014 года о нем заботилась Украина, и он таких песен не пел, но кричал "Путин! Введи войска!""Путин! Нет даже воды чтобы смыть г*вно!" - Соцсети рассмешила песня сепаратиста Кныша позвавшего к себе домой армию РФ - Vidos.Top Жена пропагандиста Вышинского заплатила лоббистам из США $50 тысяч - Цензор.НЕТ 6347
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От журналісти в Україні мають відносно невисокі зарплати... Звідкіля у жінки простого журналіста зайві 50 тис. баксів, якщо Вишинський переконував усіх, що не отримував бабки від кацапів?
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Молодцы американцы, делают из воздуха деньги.
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Стоит признать, что Америка использовала и бросила Украину, что умные люди знали изначально.
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