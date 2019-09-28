 Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч. ДОКУМЕНТ

Як пише "Детектор медіа" з посиланням на американський реєстр іноземних агентів FARA, Ірина Вишинська підписала договір з "The Friedlander Consulting Group LLC" 27 листопада 2018 року, передає Цензор.НЕТ .Організація мала "представляти інтереси замовника щодо захисту прав журналістів в Україні, в тому числі керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського".

Зазначається, що Ірина Вишинська діє від свого імені, але "солідаризується", зокрема, з Дмитром Кисельовим — директором російського державного міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня". Вони з Кирилом Вишинським давні друзі.

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"The Friedlander Consulting Group LLC" повинна була провести тематичний пресзахід у Вашингтоні та забезпечити зустрічі представників замовника з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками та адвокатами. За такі послуги компанія отримала $50 тис.

Згідно з договором, ця організація також зобов’язувалася:

надати приміщення для організації зустрічей з членами Палати представників США, Сенату США, правозахисниками і адвокатами;

організувати харчування в урочистій частині заходу;

запросити гостей і спікерів;

лобіювати питання захисту свободи слова і захисту прав журналістів в Україні, в тому числі Кирила Вишинського.

Крім того, виконавець мав докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції і публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти.

Водночас виконавець має докласти максимум зусиль для того, щоб члени Палати представників США, Сенату США, американські правозахисники та адвокати писали петиції, клопотання, декларації тощо, а також публічно закликали українську владу звільнити Кирила Вишинського з-під варти і захистити його права.

Інформацію про договір опубліковано, відповідно до Закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Цей закон вимагає розкриття інформації, якщо особи діють у США як іноземні агенти та проводять політичну чи квазіполітичну роботу.

На сайті "The Friedlander Consulting Group LLC" зазначається, що організація працює з 2001 року. Компанія базується у Нью-Йорку, надає послуги з "адвокації в уряді, зв’язків з громадськістю та організації політичних подій".

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.