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 "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 вересня, біля апеляційного суду в Харкові відбулася акція протесту проти можливого обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, в результаті якого в 2015 році загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники пікету віднесли понад десяток шин до дверей суду, але підпалювати їх не стали, оскільки акція була заявлена ​​як мирна.

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В акції брали участь близько півтори сотні активістів громадських організацій: "Союз ветеранів АТО", "Антикорупційний блок учасників АТО", "Національний корпус", "Національні дружини", "Традиції та порядок", "Фрайкор", "Правий сектор", рідні та друзі загиблих, а також очевидці трагедії. На плакатах, які вони принесли з собою, були написи: "Ніякого обміну без вироку!", "Ні - капітуляції!", "Зло без покарання повертається!".

Також вони встановили стенд з фотографіями чотирьох загиблих в результаті теракту: вченого-фізика, підполковника поліції, студента та школяра.

За його словами організаторів, напередодні активісти відправили звернення з вимогою вироку для трьох обвинувачених президенту Володимиру Зеленському, керівництву області та регіональному управлінню СБУ.

Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 01

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Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 02
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 03
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 04
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 05
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 06

Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 07
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 08
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 09
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 10
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 11
Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніч на Банковій": під Офісом президента протестуватимуть з вимогою розслідувати напади на активістів

Непокаране зло повертається, - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 13
Фото: ukrinform

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150993
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы выпускают террористов "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 4949 "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 3552
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Это ты родственникам погибших предлагаешь свинота?
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-- от скажи мне, Дарагой! -- ты за бесплатно жизнь свою проводишь, или, всё-таки -- тебе хто-то платит, шо б ты жил и не стонал?
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проплаченная акция, да всем по фик, кого и на что меняют,
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-- от скажи мне, Дарагой! -- ты за бесплатно жизнь свою проводишь, или, всё-таки -- тебе хто-то платит, шо б ты жил и не стонал?
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Это козломордый ублюдок они изначально такие.."за бесплатно"
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-- тут, почти все забесплатно...
Но -- суку ж видно по залёту! ...разберёмся... *)
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Кто-то из акциюющих готов пойти в росийские тюрьмы вместо обмениваемых???
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Это ты родственникам погибших предлагаешь свинота?
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в расейские тюрьми отправим зебилов - как мышебратьев. Хоть какой-то толк от вас будет "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту - Цензор.НЕТ 9729
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Участники пикета отнесли более десятка шин к дверям суда, но поджигать не стали, поскольку акция была заявлена как мирная.
огонь одно из стихий отчищающих от нечисти. "Непокаране зло повертається", - в Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта - Цензор.НЕТ 4562
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Он наступил с избранием барыги-мародера президентом.
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"Войну невозможно выйграть победами" (ц) из речи Моники Зеленски в ООН. Изначально цитата взята из "Прощай оружие" Хемингуэя, звучит из уст предателя-дезртира Пассини. Кто пишет речи Монике?
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А на кого по-ихнему ***** будет менять наших заключенных и пленных - на карманников и барсеточников?
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Протестовали?! При гэпе?! Ну-ну! ... Это чмо убогое колясочное вас всех сделало! Оно теперь стало зельоным. Гэпина оппозиция, мля!
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Кажуть, в Україні народжується більше хлопців.
Прикмета ця ще ніколи не підводила.
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Хлопцы к девкам! -- но равноправия не жди, Ксеня...*)
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В тринадцятому році я сказав те ж саме. Як наврочив. А зараз бачу більше народжених дівчат.
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за минулий рік.
а цього року хлопців більше.
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Там сложно -- в Харькове... ...подружка тут одна была, оттель -- ...обсуждали надосуге...
Хотела, шо б я с ней туда поехал... ...я не захотел -- денег дал, на том и расстались.
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малоросы пришли к власти - ничего уже сделать нельзя...
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Серьезно. А я думал что малоросы всегда были при власти. Или что помешало прошлой власти хоть одного террориста, сепара или предателя посадить?
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например, какого малороса должны были посадить при прежней власти?
и кто, когда и в какое время, из сепаров и малоросов был при власти, как сейчас?
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молодці Харків'яни!!!капітулянтів будем відправляти до Ростову!!!!
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Зе і Пуйло паляться.
Пу, як організатор терорізму, а Зе як його корисний апонент.
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Этого хотели, это и получили от Моники Зеленского, может это все Порошенко виноват? Как говорила бабка Порошенко устроил геноцид допустивши к власти Монику Зеленского
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А в тому, що "слуги урода" таки відпустять ту козлорожу нечисть чомусь вже жодних сумнівів немає 😕
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Від Харкова, до Ординського Мордору, 40 км.
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Прошло 5 лет. Рехвормированные суды Парашенка так и не вынесли ни одного приговора по террористам, предателям и сепарам. Вместо етого Парашенко пропихнул закон Сравченко-Парашенко, благодаря которому десятки тысяч преступников вышли на свободу в том числе и друзья Парашенка и Жульки.
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Патамушта іхтамнети в командному складі. В окопах дамбаське м"ясо.
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5 копійок - вообще то часто их брали (именно московитов) в плен особенно в 2015-16 годах...., но быстро отпускали по договоренностям предателей сверху..

Об этом многие писали атошники....
Верить - не верить....?
Я верю...
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Только отстрел предателей и их покровителей еще может спасти Украину. Своими мольбами и просьбами вы ничего не добьетесь. Враг плевал на вас.
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Пока всё в его руках. "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту - Цензор.НЕТ 6781 И зависит только от него самого. Как было у барыги в 2014.
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Це відома істина, але влада чомусь її не визнає.
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Ливийцы рассматривают телефон российского "ихтамнета", районе Триполи. Передайте это видио куда надо . https://m.youtube.com/watch?v=B7N_NQ_R85E&feature=youtu.be
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