 "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники пікету віднесли понад десяток шин до дверей суду, але підпалювати їх не стали, оскільки акція була заявлена ​​як мирна.

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В акції брали участь близько півтори сотні активістів громадських організацій: "Союз ветеранів АТО", "Антикорупційний блок учасників АТО", "Національний корпус", "Національні дружини", "Традиції та порядок", "Фрайкор", "Правий сектор", рідні та друзі загиблих, а також очевидці трагедії. На плакатах, які вони принесли з собою, були написи: "Ніякого обміну без вироку!", "Ні - капітуляції!", "Зло без покарання повертається!".

Також вони встановили стенд з фотографіями чотирьох загиблих в результаті теракту: вченого-фізика, підполковника поліції, студента та школяра.

За його словами організаторів, напередодні активісти відправили звернення з вимогою вироку для трьох обвинувачених президенту Володимиру Зеленському, керівництву області та регіональному управлінню СБУ.

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Фото: ukrinform

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.