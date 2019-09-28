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Все про:дитячий садок (83) Київ (6530) підпал (258) пожежа (1826) Нацполіція (8261) Правоохоронні органи (165)

 Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція. ФОТО

Пожежа сталася вночі в дитячому садку на Оболоні. Камери спостереження зняли біля входу в дитсадок двох невідомих. У кімнаті, з якої почалася пожежа, все розкидано.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що по вулиці Героїв Дніпра горить приміщення на другому поверсі.

"На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, котрі ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, імовірно, залишили зловмисники", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція встановила особи трьох людей, які загинули під колесами поїзда в Запорізькій області

Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції попередньо кваліфіковано подію за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального колексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція 01
Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція 02
Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція 03
Невідомі підпалили дитячий садок у Києві, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150983
 
 
 Топ коментарі
 
там и мой коммент выдален, в котором я написал, шо те кто ето сделал больные.
а большинство было неудачные попытки пошутить по етому поводу...
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вони були просто приречені зробити якусь муйню
з моменту, коли вони проголосували за Зеленського, життя пішло під уклін...
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Да. Неподобство..
Вже не можна написати, що епоха бідності минула.
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А че не лайкнул свой коммент? Вы, русские, постоянно это делаете.
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А ты хто есть такое, чудо?
Судя по твоему нику и русскому тексту - прилепившийся к порохоботам мыршевый подгавкиватель.
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Дятел, добавление в твой русский текст "шо", не делает тебя украинцем, а твой текст "нерусским".
Это ж каким удодом быть нужно, чтоб скорбеть тут по поводу (как вы там говорите - "Украинцу с большой буквы") Бузине.
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у Зє!білов адін атец-слуга нарота
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Серед тих хто робив ремонт цього літа
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Встречайте днр,робяты ... Вы же такие добрые к ахметовым ,ефремовым. А они теперь будут по бандитски скубить Украину,пока идиоты не захотят покоя и не вернутся под брюхо кацапии.
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Шутники знайте меру в комментариях, это вам не на заборе писать.
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Да. Неподобство..
Вже не можна написати, що епоха бідності минула.
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При цьому я сьогодні побачив після епохи бідності як настає епоха жебраків.😃
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в этот детсад ходит гонтарева, внучка гонтаревой???
Фы за это голосовали 73-тьи ))))))))))))))
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Тут может быть не все так просто, устроить ребенка в садик целая проблема, загибают цену в 500 баксов, хамят, требуют что то, или вообще педагоги детей обижают. Так что, это вполне себе чья то месть за то что не взяли или обидели.
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