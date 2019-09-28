 Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що вчора вночі на парковці зібралися любителі дрифту (швидкісна їзда в керованому заносі. - Ред.). Близько 23:30 до них приєднався хлопець на Volkswagen, але відправляти в занос автомобіль вирішив не як усі, на порожній території, а серед інших машин і пішоходів.

Від зіткнення, за словами очевидців, постраждалі жінки підлетіли на метр вгору. Їх із важкими травмами госпіталізували медики. Також постраждав гонщик на Volkswagen. Попередньо, його травми пов'язані не стільки із самою ДТП, скільки із зустріччю з розлюченим натовпом.

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Свідки інциденту також стверджують, що хлопець був дуже п'яний. На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.









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У поліції додали, що 19-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota.

У підсумку дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Крім цього, до лікарні доставили винуватця ДТП.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.