 Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що вчора вночі на парковці зібралися любителі дрифту (швидкісна їзда в керованому заносі. - Ред.). Близько 23:30 до них приєднався хлопець на Volkswagen, але відправляти в занос автомобіль вирішив не як усі, на порожній території, а серед інших машин і пішоходів.
Від зіткнення, за словами очевидців, постраждалі жінки підлетіли на метр вгору. Їх із важкими травмами госпіталізували медики. Також постраждав гонщик на Volkswagen. Попередньо, його травми пов'язані не стільки із самою ДТП, скільки із зустріччю з розлюченим натовпом.
Свідки інциденту також стверджують, що хлопець був дуже п'яний. На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.
У поліції додали, що 19-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota.
У підсумку дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Крім цього, до лікарні доставили винуватця ДТП.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Ця вільна людина народилась у вільній країні,не знала "совка", і отакої!
бывают же такие что ездят на хламе, а миллиардеры даже(Сорос)
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
У меня троллейбус!
Оно ведь по древней бляхерской традици, за рулем ездит иссключительно синим
Зато находятся ущербные, желающие блеснуть единственной извилиной и тявкнуть про евробляхи или партийные предпочтения.
Вот поэтому вас давили, давят и будут давить.
А если бы это был не "евробляхер", то простили бы и отпустили?
Бутусов, слово "евробляха" надо было выделить чёрным жирным шрифтом и написать большими буквами. Так бы оно круче засело в разжиженный мозг быдловатой толпы.
Ну от не бачив я на бляхах програмістів чи там представників творчої інтелігенції - письменників, художників, музикантів тощо. І вчених на бляхах не бачив, а науковці ж у нас отримують малі зарплати - на якісну нову автівку навряд чи назбирають. Але на бляхах вони все одно не їздять...
и это запоминается на всю жизнь, давайте фото хероя в студию....