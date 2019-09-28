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Все про:ДТП (2524) Київ (6530) євробляхи (148)

 Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на парковці ТРЦ Lavina в ніч на суботу, 28 вересня, автомобіль Volkswagen на єврономерах збив двох людей і протаранив три інші машини.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що вчора вночі на парковці зібралися любителі дрифту (швидкісна їзда в керованому заносі. - Ред.). Близько 23:30 до них приєднався хлопець на Volkswagen, але відправляти в занос автомобіль вирішив не як усі, на порожній території, а серед інших машин і пішоходів.

Від зіткнення, за словами очевидців, постраждалі жінки підлетіли на метр вгору. Їх із важкими травмами госпіталізували медики. Також постраждав гонщик на Volkswagen. Попередньо, його травми пов'язані не стільки із самою ДТП, скільки із зустріччю з розлюченим натовпом.

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Свідки інциденту також стверджують, що хлопець був дуже п'яний. На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.

Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок 01
Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок 02
Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок 03
Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок 04

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У поліції додали, що 19-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota.

У підсумку дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Крім цього, до лікарні доставили винуватця ДТП.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150973
 
   
 Топ коментарі
 
а давайте и автоматы с короткостволами не регистрировать и не наказывать за ношение - а шо - евробляхам можно ,а почему с оружием нельзя?
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Не має значення чи на евробляхах чи на азіатських бляхах , він просто довбойоп
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Цензор, а почему акцент на евробляхи?
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
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Упоротий фільмець, треба ще раз кінцівку подивитись, щось не зовсім зрозумів
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«Грязь» (англ. Filth) - чёрная трагикомедия режиссёра Джона С. Бейрда, экранизация романа «Дерьмо» Ирвина Уэлша. Главную роль исполнил Джеймс Макэвой. Мировая премьера состоялась 16 сентября 2013 года
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а давайте и автоматы с короткостволами не регистрировать и не наказывать за ношение - а шо - евробляхам можно ,а почему с оружием нельзя?
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А ты Гук, томагавк зарегистрировал???
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(((а это неотъемлемая часть - национальной одежды - у меня и ксива есть на это - спасибо за вопрос))))
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Тогда исправь ник, а то ксива недействительная, пишется Чингачгук, это и есть Большой Змей, а твоём случае неизвестно что.
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(((а это продуманно заранее - ну шоб не кто претензий за образ не придавил и не надо было платить роялти,за использование образа - тю, Гена, это же просто))))
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Да блин, я бы за отсутствие мозга штрафовал.Совершил долб....ский поступок от которого пострадали другие - плати налог на тупость пожизненно. Дрифтовать на парковке, это каким невменяемым нужно быть?
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Прекрасний метод завести моду бути розумним! Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 4828
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19 летний пьяный дрифтер,то о чем мечтали порохоботы свершилось!
Ця вільна людина народилась у вільній країні,не знала "совка", і отакої!
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регистрировать нужно конечно автомобили, но хотелось бы чтоб цены на авто тоже были вменяемые
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Надо как в Китае раньше было-200% за рсстаможку, не сделал в срок- машину под пресс, водителя в тюрьму. Вот тогда будет и порядок, и развитие своего автопрома в Украине.
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Вы агитируете украинцев за китайские законы, сами живете в Австрии и очень гордитесь российским флотом. Как думаете, мы прислушаемся к Вашим советам?
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тут сразу же сработет естественный отбор и в 90% таких персонажей на машинах просто не останется (а так же многих других уникумов, которым у нас все можно и ничего за это не будет)
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Не має значення чи на евробляхах чи на азіатських бляхах , він просто довбойоп
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О!!! Брат по-разуму нашёлся, этому кретину на фольце!
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Схоже що Арістарх вважає що путівку всяким недоумкам виписує сам президент. Вершина ідіотизму!!
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Причем тут зеленский!!!
Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 5601
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Пожизненно в тюрьму мерзавца, всё имущество до нитки конфисковать в пользу жертв.
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а если он миллионер, то от зависти укусишь ся за..... нос

бывают же такие что ездят на хламе, а миллиардеры даже(Сорос)
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СЖЕЧЬ ЕВРОБЛЯХИ ВО ДВОРАХ ВСЕ СТАРТ !!! НЕ СТЕСНЯТЕСЬ !!!
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я в Киев в гости вот собираюсь и мне должны машину чтоли спалить?
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Тільки ідіот може додуматися дріфтувати на ПЕРЕДНЬОПРИВІДНІЙ тачці! Ото видно, що часто бляхи беруть обезбашенні люди, які взагалі в машинах не розбираються!
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Так у на пол станы дебилов на ЕВРОБЛЯХАХ !
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Всё можно - газ с ручником и крутишся. Только с умом и в поле
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Цензор, а почему акцент на евробляхи?
Почему не на то, что за рулём был обычный дебил?
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Дебилы-это дрифт, нормальные этим не занимаются.
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А почему слова "зебил", "дебил" и "евробляхер" синергируют между собой? Водій євробляхи дрифтував на парковці столичного ТРЦ і збив двох жінок - Цензор.НЕТ 3834
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Потому, что долбодятлы гораздо чаще замечены в управлении евробляхами, чем обычными авто(с укр. регистрацией).
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Разве имеет значение,на каких номерах была машина преступника ? Это равносильно,что говорить,что все цыгане и евреи это проходимцы и воры.
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В том, что существуют евробляхи виновато государство, временный учёт надо вводить и временные зарегистрированные номера, чтоб просто понимать, кто и на каком авто ездит.
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Даже если есть, то не факт, что поможет.
Оно ведь по древней бляхерской традици, за рулем ездит иссключительно синим
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Тварь на нары и восстановить штрафы для бляхеров !!!
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И почему никто не задаётся вопросом, как этот синяк доехал до автопарковки? Или у нас синие свиньи за рулём разрешены правилами? Или всем, кто там был, было пофигу на обдолбыша за рулём?
Зато находятся ущербные, желающие блеснуть единственной извилиной и тявкнуть про евробляхи или партийные предпочтения.
Вот поэтому вас давили, давят и будут давить.
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Это место никто не контролирует. Полиции нет начиная с проспекта Палладина. Там всю ночь гонки на машинах и мотоциклах. Недавно там разорвали машиной женщину. Беспредел полный, полиция никак не реагирует. Времена януковоща вернулись.
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Свободная продажа короткостволов и суд Линча спасут Украину.
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Все бы кинулись расстреливать евробляхера? Да никто бы не шевельнулся, никому не охота сидеть за дебила.
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Главный упор в новости делается на "евробляхеров", если я правильно понял, а не на само это жуткое событие.
А если бы это был не "евробляхер", то простили бы и отпустили?
Бутусов, слово "евробляха" надо было выделить чёрным жирным шрифтом и написать большими буквами. Так бы оно круче засело в разжиженный мозг быдловатой толпы.
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Зе вже треба судити за те, що він намутив з євробляхами. Закон був недосконалий, але він діяв, і при Пороху хто хотів, розмитнив. За рахунок тих грошей були одноразові добавки до пенсій. Але як тільки Зе "взяв булаву" і пообіцяв послаблення бляхерам, а потім відтермінував штрафи, ситуація зависла. Надходження від розмитнння і рееєстрації бу іномарок, гадаю, дуже зменшились. Спеціалісти підрахують - наскільки, і поставлять це зе за провину. Нових тарифів для блях до сих пір немає, хоча парламент працює вже місяць. Збіжать три місяці відтермінування, і бляхери заявлять, а ми не встигли розмитнити... І це вже удар по бюджету на таку суму, що барига за 5 років стільки не "накрав".
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Вчера я писал что бляхеры не люди, ставтье лайки снова!
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От цікаво, чому 90% євробляхерів, яких я бачив, - гопуватого виду тіпочки в спортивних костюмах?
Ну от не бачив я на бляхах програмістів чи там представників творчої інтелігенції - письменників, художників, музикантів тощо. І вчених на бляхах не бачив, а науковці ж у нас отримують малі зарплати - на якісну нову автівку навряд чи назбирають. Але на бляхах вони все одно не їздять...
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Хорошо что теперь у евробляхеров дрифт будет ассоциироваться с кулаками и ногами толпы,
и это запоминается на всю жизнь, давайте фото хероя в студию....
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Тому й акцент, що якби цей довбойоб був трохи спритніший і не угашений в дупу, то спокійнісінько б втік, і знайти його не було б майже ніякої можливості.
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Тому й акцент, що якби цей довбойоб був трохи спритніший і не угашений в дупу, то спокійнісінько б втік, і знайти його не було б майже ніякої можливості.
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