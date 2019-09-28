 До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Співробітники Держприкордонслужби в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі додали, що з 6 вересня - дня, коли паломники почали прибувати в Україну, - на територію нашої країни не пропустили 8 громадян Ізраїлю. У частини з них не було при собі необхідних документів, деяким раніше було заборонено в'їзд в Україну.
Ювілейний 5780-й іудейський Новий рік ортодоксальні євреї відзначають завтра, в неділю, 29 вересня.
- Ну, правильно, падруга, кто же им там подаст!
Парк "Софіївка" щось там має з них? Щось робиться?
А мумию хай забирают!
Кстати , зе такую рекламу Украине в Юрмале сделал - типа Украина как немецкая порноактриса.
Может хасиды едут потому ее увидеть?
Я просто повторила слова презедента. С НЕКОТОРЫХ ПОР ЕГО ИНТРЕСНО РАЗБИРАТЬ НА ЦИТАТЫ
- Здравствуте тётя Сара, а Боря дома?
- Боря занят, он кушает - может и ты хочешь покушать?
- Да.
- Сходи домой покушай!
Француз - с любовницей. Англичанин - с анекдотом. Русский - с бутылкой водки. Еврей - с племянником Сёмой.
Кто с чем уходит из гостей:
Француз - с новой любовницей. Англичанин - с новым анекдотом. Русский - с фингалом под глазом. Еврей - с кусочком торта для тёти Сары.