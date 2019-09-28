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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2263) хасиди (36)

 До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТО

На святкування іудейського нового року до Умані прибули 24 782 паломники-хасиди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Співробітники Держприкордонслужби в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що з 6 вересня - дня, коли паломники почали прибувати в Україну, - на територію нашої країни не пропустили 8 громадян Ізраїлю. У частини з них не було при собі необхідних документів, деяким раніше було заборонено в'їзд в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

Ювілейний 5780-й іудейський Новий рік ортодоксальні євреї відзначають завтра, в неділю, 29 вересня.

До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба 01
До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба 02
До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба 03
До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150972
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько бы туалетов там не установили, всё одно, они будут ходить мимо...
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Цікаво чи поставили в Умані 25 тис. туалетів? Вони обісруть всю Умань, бо там немає елементарних умов для розміщення такої кількості туристів! Зеленський має приїхати в Умань і подивитись як виглядає святкування єврейського свята і на який величезний смітник перетворюється Умань в ці дні!
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Сколько бы туалетов там не установили, всё одно, они будут ходить мимо...
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не имеет значения- все кучи говна будут на улицах умани, у неккоторых даже на столе и в постели
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А як же турізЬм? Пусть уманьчани бабла покосят немного...
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- Слышь, Пятровна, вот пишуть, что в Израиле совсем нет попрошаек.
- Ну, правильно, падруга, кто же им там подаст!
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Теперь не только в Умань будут ездить а и в Киев за пенсиями? Слава богу что у нас еровбляхеры всех пенсиями могут обеспечить и израильтян и лугандонцев и маму Кобалева и Насирова
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Непогано було б, щоб вони прилітали ще й на 8 березня, 1 травня, день конституції та день працівника сільського господарства. )))))
Парк "Софіївка" щось там має з них? Щось робиться?
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ой, поце не да каныфеток, цугундер светит
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так может на поля весной пусть приезжают- обосрут все, вот и удобрение бесплатное
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Кстате. Пятикопеешний кулек от дождя на хасидской шапке как нельзя лучше характеризирует народ израелев В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 543
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Головне - без будь-яких комплексів... До України прибули майже 25 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 425
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да, без комплексов- где захотело-там и насрало
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да , очень классные, смотришь и насмотреться не можешь
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Зельцмана и Мендель мы не отдадим - они народное достояние!
А мумию хай забирают!
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Мендель - яркая представительница наглого хасидского жлобства
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неправда, мендель не была замечена, что насрала кучу на столе, а истинный хусид-обязательно на прощанье хозяину в умане на стол насрет
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неее, это тоже, производное от хусидов
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А 95 квартал будет выступать?
Кстати , зе такую рекламу Украине в Юрмале сделал - типа Украина как немецкая порноактриса.
Может хасиды едут потому ее увидеть?
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А у вас?
Я просто повторила слова презедента. С НЕКОТОРЫХ ПОР ЕГО ИНТРЕСНО РАЗБИРАТЬ НА ЦИТАТЫ
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Звонок в дверь.
- Здравствуте тётя Сара, а Боря дома?
- Боря занят, он кушает - может и ты хочешь покушать?
- Да.
- Сходи домой покушай!
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Кто с чем приходит в гости:
Француз - с любовницей. Англичанин - с анекдотом. Русский - с бутылкой водки. Еврей - с племянником Сёмой.
Кто с чем уходит из гостей:
Француз - с новой любовницей. Англичанин - с новым анекдотом. Русский - с фингалом под глазом. Еврей - с кусочком торта для тёти Сары.
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Еврей обменял племянника Сёму на кусочек торта для тёти Сары?
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Знайшов якось Ізя гаманець на вулиці, сів, перерахував, - не вистачає. )))
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Перенести могилу цього бога в Ізраїль, щоб не їздили сюди загажувати місто, але мешканці Умані, мабуть, будуть проти.
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Администрация Умани точно против. Еще против некоторые хасидские шишки, бо Нахман завещал похоронить себя именно в Умани и нельзя завещание нарушать.
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Дык назвать поселение на высотах Уманью и скатертью дорога!
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да, ты прав, говно хусида в умане на вес золота, народ год живет на эти деньги, но когда станем лучше жить, то вряд ли хозяева захотят выгребать с домов говно, которые они серут и в постель и на стол
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какой позор , принимать и обслуживать это быдло - до чего дожились
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уманці, які здають їм житло по 100$ за ліжко на добу, дуже навіть задоволені.
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Сначала прочитал: "В Украину прибыли почти 25 тысяч шахидов." Подумал, что совсем Порошенко охренел...
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