 Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на патрульну поліцію Черкаської області.
"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні.
У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнений.
обо**анные святочной водой и закамланныё заклинаниями
Ну а пассажиры конечно же явный скот... "шо ты мэшаешь водытелю ехать!?"
Сліпий фатум.
Прямо як Антиколорадос - енциклопедист, критичне мислення+знання = зручно брати участь у срачах на Цензорі, або пописувати статті про все - від атомних двигунів, до роїв дронів)