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Все про:ДТП (2524) Нацполіція (8261) Умань (62) Черкащина (291)

 Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні. ФОТОрепортаж

В Умані Черкаської області автобус Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним автомобілем Daf.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на патрульну поліцію Черкаської області.

"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні.

У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Броварах за участю поліцейського, який врізався на автомобілі в зупинку громадського транспорту. ВІДЕО камер спостереження

Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 01

Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 02
Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 03
Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 04
Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 05
Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 06
Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150963
 
 
 Топ коментарі
 
прямо эпидемия грузовики охотятся за маршрутками...
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что-то мне подсказывает, что такое случалось регулярно и до этого, но теперь "журналистам" перекрыли доступ к политической чернухе. У них теперь ломка, выкручиваются как могут.
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Евробляхерный зелелох, вы идиот😁
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прямо эпидемия грузовики охотятся за маршрутками...
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что-то мне подсказывает, что такое случалось регулярно и до этого, но теперь "журналистам" перекрыли доступ к политической чернухе. У них теперь ломка, выкручиваются как могут.
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А чего же? Можно придумать Шо пАломники винАваты, вот вам и политика... Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні - Цензор.НЕТ 9745
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Просто дороги нужно делать с разделительными отбойниками .
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почёму жё? ёсть очёнь добрыё, так как православныё, с образочками и двумя палками на торпёдах Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні - Цензор.НЕТ 5771
обо**анные святочной водой и закамланныё заклинаниями
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Водило автобуса "підвернув очі" и херачил по трассе мин 100кмч где идет капремонт дороги... Может и не дал приимущества, не успел за шумахером среагировать.
Ну а пассажиры конечно же явный скот... "шо ты мэшаешь водытелю ехать!?"
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Просто уже не осталось настоящих дальнобойщиков. Опытных, которые с головой дружат и даже в движении делают поправку на долбодятлов на дороге даже если они и правы. Окропя ПДД они еще придерживались правила ДДД. А сейчас новое поколение дальнобоев дальнодятлов по дорогам где можно ехать только 90 км в час хреначат под все 120 имея такие габариты и вес, а Шо машины ведь современные дозволяют так ездить...
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Ну тут не только в этом дело. Нормальный дальнобойщик даже молодой который дружит с головой подучившись едет в европу работать за 2-3тыс евро а не за 10000грн.
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Рош Гошен в Жашківській лікарні.
Сліпий фатум.
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Шофёрское быдло нужно садить на 25 лет за такие аварии.
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Водій мікроватобусу мав надати дорогу водію вантажівки, це якщо згідно правил дорожнього руху. На дорозі водій вантажівки може відходити від правил та порушувати дорожну розмітку, якщо для звершення маневру йому потрібен додатковий простір. Тому те що пише поліція це повна дурня! Маршрутка скорше за все здійснювала небезпечний маневр і різко загальмувала перед вантажівкою, і винен в цьому ДТП саме водій маршрутки, який здійснював обгон і намагався влізти перед вантажівкою в свою смугу, і не вліз! А в цьому місці відбувався об'їзд ремонту дороги по зустрічній смузі руху де обгоняти в принципі не можна, тобто водій маршрутки порушив правила двічі!
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Ну блін, все знає.те
Прямо як Антиколорадос - енциклопедист, критичне мислення+знання = зручно брати участь у срачах на Цензорі, або пописувати статті про все - від атомних двигунів, до роїв дронів)
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Наверное нужно снизить скорость на дорогах еще до 20 км/час и сузить дороги до 1 метра чтобы не было аварий. Верно я говорю порохосрань смердячая?
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А правильно евробляхерный или евробляховатый?
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Я огласил Петины рехвормы и сразу стал идиотом? Неужели порохосрань прозревает когда о Петиных 144 рехвормах говорят посторонние люди а не сам Мародер?
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Ты идиет по определению, зебил. Рехформы Зебила пока закончились замораживанием минималки и зарплат учителям. Моника Зелински жжот.
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Ох как тебя пробрало то, фанат Моники Зелински.
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Вопрос. А можно быть противником панамского мародера и не быть сторонником ЗЕков? Или для вас это тождественно?
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Можно, но нас максимум 10% населения и это фанат Моники Зелински.
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У вас плохо с арифметикой. За ЗЕ - 43%, за ПЕС - 8%. Парламентские выборы более репрезентативны. Ну или первый тур президентских. Зеля - 40%, Порох - 16% - суммарно практически те же цифры. Так что...
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аварія в гУмані, а раняних в Жашків тащили?!?!?!
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ага, шпиталі гУманя заброньовані для гасідів
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та якби дорога була як траса Н08 золотоноша-кременчук,цього в принципі не мало б бути бо про який обгін може йти мова коли взагалі їхати не можливо -яма на ямі Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні - Цензор.НЕТ 2958
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