 Вантажівка зіткнулася з автобусом в Умані, 9 осіб потрапили до лікарні. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на патрульну поліцію Черкаської області.

"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні.

У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнений.

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