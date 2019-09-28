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 Політика України
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Все про:Порошенко (9734) Гонтарева (330)

 Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву. ФОТО

П'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідав ексглаву Нацбанку Валерію Гонтареву.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників "Приватбанку", – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - написав Порошенко.

Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву 01

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150960
 
   
 Топ коментарі
 
Так что там с расследованием "покушения"?
В Украине то понятно Коломойский мешает "поджоги" раскрыть?
А в англии кто?
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Если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так:

"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."
... От така муйня, малята!

Иван Лютый
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Погнали бутусики зачисткой заниматься!!! Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву - Цензор.НЕТ 4942 Идите лучше факультет журналистики зачищайте от бестолковых преподавателей!!!
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