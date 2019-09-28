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 Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня. ФОТО

Учора, 27 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Олександр Марків, старший лейтенант, військовослужбовець Національної Гвардії України.

Про це повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"27 вересня в зоні проведення ООС у бою з російсько-терористичними збройними формуваннями героїчно загинув старший лейтенант Національної гвардії України Олександр Марків. Він хоробро воював і загинув, захищаючи український народ", - йдеться в повідомленні.

Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн

У підрозділі зазначають, що Олександр Марків брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах ЗСУ, а пізніше - Нацгвардії, пройшовши складний відбір до Бригади швидкого реагування.

Без батька і чоловіка залишилися маленький син і дружина.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150957
 
 
 Топ коментарі
 
Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - кацаблядських сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Де траур по всій Україні?
Де заборона транслювати танці/шманці в день трауру? Де стягнення матеріальних збитків з агресора? Де ноти протесту за вбитого?
Безкарність породжує вбивства.

В котре питаю #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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Загиблі Герої повертаються у мають у новому житті кращу долю. Ніщо у цьому світі не буває даремно та марно окрім одного - ************* сподівань на те, що вони загарбають Україну.
Вічна Слава Героям!
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Де траур по всій Україні?
Де заборона транслювати танці/шманці в день трауру? Де стягнення матеріальних збитків з агресора? Де ноти протесту за вбитого?
Безкарність породжує вбивства.

В котре питаю #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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Жодна партія вже "нових" депутатів не піднімає питання щодо санкцій за обстріли. Жоден! Той на олімпіаді той на гастролях. Співають і танцюють. Війна лиш на 0, а тут корито! Ті самі граблі, як ви вже дістали цим лицемірством.
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Шануйте людину. Прізвище не перекручуйте. Він Олександр Марків, а не Марков.
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Дякувати загибель не можна , тiльки пробачення просити.
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Подяка не за загибель,а за захист країни.
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Когда уже мародьор прекратит наживаться на войне? Ему выгодна эта война! Почему его никто не остановит? Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня - Цензор.НЕТ 4071
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