 Боєць Нацгвардії Олександр Марків загинув у бою з окупантами 27 вересня. ФОТО

Про це повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"27 вересня в зоні проведення ООС у бою з російсько-терористичними збройними формуваннями героїчно загинув старший лейтенант Національної гвардії України Олександр Марків. Він хоробро воював і загинув, захищаючи український народ", - йдеться в повідомленні.
У підрозділі зазначають, що Олександр Марків брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах ЗСУ, а пізніше - Нацгвардії, пройшовши складний відбір до Бригади швидкого реагування.
Без батька і чоловіка залишилися маленький син і дружина.
Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.
Вічна Слава Героям!
Де заборона транслювати танці/шманці в день трауру? Де стягнення матеріальних збитків з агресора? Де ноти протесту за вбитого?
Безкарність породжує вбивства.
В котре питаю #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли