 Шкільного тренера з мініфутболу, якого розшукували за розбещення дітей, затримано в Києві. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій, весь цей час змінював імена і прізвища та проживав за різними адресами у столиці та на території Київської області. Саме цей факт і ускладнював пошуки фігуранта. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю ввечері.

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За інформацією правоохоронців, зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі. Наприкінці грудня 2015 року він спільно із своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком цієї події став ще один підліток, котрий у той момент також перебував у кімнаті.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали необхідну доказову базу щодо причетності фігуранта до вчинення протиправних дій. У подальшому матеріали провадження були скеровані до суду. Однак зловмисник, бажаючи уникнути покарання, почав переховуватися та не з'являвся на судові засідання.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у Києві в грудні 2015 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.