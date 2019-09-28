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Все про:Київ (6530) педофіл (78) Нацполіція (8261) школа (709)

 Шкільного тренера з мініфутболу, якого розшукували за розбещення дітей, затримано в Києві. ФОТО

У Києві затримано дитячого тренера з мініфутболу, який у 2015 році розбещував дітей, потім переховувався протягом кількох років від поліції під чужими іменами і часто змінюючи адреси проживання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій, весь цей час змінював імена і прізвища та проживав за різними адресами у столиці та на території Київської області. Саме цей факт і ускладнював пошуки фігуранта. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю ввечері.

Шкільного тренера з мініфутболу, якого розшукували за розбещення дітей, затримано в Києві 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна видала Австрії олімпійського чемпіона Зайзенбахера, обвинуваченого в розбещенні неповнолітніх

За інформацією правоохоронців, зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі. Наприкінці грудня 2015 року він спільно із своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком цієї події став ще один підліток, котрий у той момент також перебував у кімнаті.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали необхідну доказову базу щодо причетності фігуранта до вчинення протиправних дій. У подальшому матеріали провадження були скеровані до суду. Однак зловмисник, бажаючи уникнути покарання, почав переховуватися та не з'являвся на судові засідання.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у Києві в грудні 2015 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150944
 
 
 Топ коментарі
 
Кто будет менять уголовный кодекс? Я же написала - власти (любой) выгоден бардак в обществе. Пока общество старается выжить, власть - ЖИВЕТ. И самое больше число педофилов - именно во власти. Так они кодекс поменяют?
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В четверг, 26 сентября правоохранители в Киевской области задержали правонарушителя. По решению суда, ему избрали «меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен».


То есть, плати деньги и опять скрывайся. Продуманная политика потакания убийцам, педофилам и насильникам. Чем больше бардака в народе, тем меньше угрозы власть держащим.
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уголовный кодекс нужно менять.. убийцы, насильники, педофилы и коррупционеры в СИЗО без права залога и при наличии веских обоснованных доказательств..
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Страшно представить, что с ним сделают на зоне...
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его головой будут играть в футбол.. но перед этим его многократно оприходуют..
если ему повезет, то он успеет повеситься..
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за таких козлів не потрібно боятися ,вони самі повинні весь час боятися за свої вчинки
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страшно представить что оно будет делать когда выйдет
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Нічого йому не зроблять на ******** зоні (нажаль), пройшли ті часи коли зона жила за поняттями, зараз ті хто йде по старій 117 ст. спокійно сидять і з ворами чефирять за одним столом, по друге бабло вирішує зараз все
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В четверг, 26 сентября правоохранители в Киевской области задержали правонарушителя. По решению суда, ему избрали «меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен».


То есть, плати деньги и опять скрывайся. Продуманная политика потакания убийцам, педофилам и насильникам. Чем больше бардака в народе, тем меньше угрозы власть держащим.
 показати весь коментар
 
 
уголовный кодекс нужно менять.. убийцы, насильники, педофилы и коррупционеры в СИЗО без права залога и при наличии веских обоснованных доказательств..
 показати весь коментар
 
 
Кто будет менять уголовный кодекс? Я же написала - власти (любой) выгоден бардак в обществе. Пока общество старается выжить, власть - ЖИВЕТ. И самое больше число педофилов - именно во власти. Так они кодекс поменяют?
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За зрадників Батьківщини, колаборантів, військових найманців ніхто не згадує, от подумаєш.. Завтра прийдуть , типу розбійники, віджимати квартиру, будинок, авто , жінку, дочку на потреби "народної риспубліки", а самого до війська - визволяти польських братів
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Не Кримінальний, а Кримінально-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ. До речі, його автором є Портнов - це він прописав, що можна вбивць, сєпарів та гвалтівників під заставу чи домашній арешт випускати! Це йому треба подякувати за таку фігню...

У старому Кримінально-процесуальному кодексі навіть поняття домашнього арешту не було! Домашній арешт НЕ МОЖЕ бути застосовано до підозрюваних у тяжким та особливо тяжких злочинах!
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он свои органы органы обнажал, не изнасиловал же..
почему это приравняли к такому страшному преступлению, потом подростки,
это не малышня, могли и оговорить.. а жизнь человеку сломали..

менты так превышают раскрываемость..
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Думаю, що я не помилюся,якщо цей урод був прихильником "рузьского мира " та шанувальником ***** в особливості. А любимою його розважальною програмою був "95 квартал" з її секс-символом Монікою Зєлінські
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Де справедливість? Чому кримінальну відповідальність за гомосексуалізм відмінили, а за ексгібіціонізм ні? Чому ексгібіціонізми обмежуються в правах на самовираження? Гоміків, які цілуються, поліція не затримає, а ексгібіціоніста - аж бігом!

Чому геї можуть проводити паради, а парад ексгібіціоністів та нудистів ніхто не дасть провести? Чим їхні права та їхні вподобання не такі, як права та вподобання геїв? Хіба це не дискримінація?
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Немає справедливості, герентофіли і зоофіли ходять і підсміюються, кажуть "настамнет"
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А "музичні телеканали" М1, MusicBox та їм подібні, які з ранку до ночі крутять гівно-кліпи пєвіц ртом із прикритою трикутничком тканини вульвою, де читаєттся кожна складка статевих губ - це не розбещення? Не враховуючи кліпів з участю особин-трансгендерів та андрогінних "чоловіків". Де ваші гнівні коменти?
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