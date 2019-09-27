 Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Півсотні військовослужбовців отримали сертифікати й дозволи, що підтверджують право на експлуатацію безпілотного авіаційного комплексу. Навчання було передбачено контрактом на поставку Bayraktar TB2.
Підготовка українських фахівців відбувалася на навчально-виробничій базі виробника безпілотників - компанії Baykar Machine.
У Туреччині також проходили навчання викладачі та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
Ну хоть так. Скока там цена контракта? 67млн. за 4 штуки? Если бы еще гривен, миллионов то....
Як верещать: а давайте зробимо Я.З. - раз-два. А я: та нас ще бомбити будуть за це. Уяви Я.З. в руках урки Овоча чи когось подібного.
Рашка десь підірве заряд і скаже - а це хахли. І буде знов "розслідування" 20 років.
Нравится =)