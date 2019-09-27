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Все про:армія (2574) безпілотник (415) Міноборони (2818) Туреччина (920)

 Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

У Туреччині завершилася підготовка військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ за програмою підготовки фахівців з експлуатації та технічного обслуговування безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 01

Півсотні військовослужбовців отримали сертифікати й дозволи, що підтверджують право на експлуатацію безпілотного авіаційного комплексу. Навчання було передбачено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовослужбовці вчаться керувати безпілотниками турецького виробництва. ФОТО

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 03

Підготовка українських фахівців відбувалася на навчально-виробничій базі виробника безпілотників - компанії Baykar Machine.

Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 04

Також читайте: Україна і Туреччина створять ударний безпілотник нового покоління, - "Укроборонпром"

У Туреччині також проходили навчання викладачі та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150894
 
   
 Топ коментарі
 
Дожились.... своих спецов гноим и покупаем летающие карыты за кардоном. Позор.
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Слава українським воїнам і турко бандерівцям !
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Размах крыльев конечно впечатляет, но полезная нагрузка(60 вроде?) - Икару на смех.
Ну хоть так. Скока там цена контракта? 67млн. за 4 штуки? Если бы еще гривен, миллионов то.... Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 - Цензор.НЕТ 5311
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Ніби за 6 штук. Головне, що наші може щось спіонерять у розробці прицільних комплексів та ракет. Десь читав, що розробка НЕптуна коштує 40 млн зелених.
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А хто їх запускатиме? "Нептуни".
Як верещать: а давайте зробимо Я.З. - раз-два. А я: та нас ще бомбити будуть за це. Уяви Я.З. в руках урки Овоча чи когось подібного.
Рашка десь підірве заряд і скаже - а це хахли. І буде знов "розслідування" 20 років.
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Большая медленно летящая цель для ПВО. Делали их для борьбы с курдами. На донбассе их запускать нельзя, посбивают сразу.
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А зачем беспилотнику пилоты?
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Для того что бы если с беспилотником случилась нештатная ситуация пилот должен быстро сбегать туда и вернуть сюда беспилотник.
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Дожились.... своих спецов гноим и покупаем летающие карыты за кардоном. Позор.
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Угу. Страшенно соромно за державу за таку деградацію
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Хотелось бы видеть украинские разработки подобных беспилотников.
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Я думал они поменьше. Большие блин!
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лучше б конечно сами сделали, но хоть так..взятка эрдогану за чийгоза и умерова...
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Занадто великі. Їх позбивають з рогатки.
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Вот и замечательно. Пора их по "повстанцам Донбасса" испытать как следует. Українські військовослужбовці отримали сертифікати на експлуатацію турецьких безпілотників Bayraktar TB2 - Цензор.НЕТ 232
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