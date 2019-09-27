 Мережу оптового збуту контрафактного алкоголю викрито на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці виявили в Коростені складські приміщення, де зберігалася фальсифікована горілка. Підробка була замаскована під виглядом зареєстрованих брендів вітчизняних виробників", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, виявлений фальсифікат ділки реалізовували великими партіями через місця дрібнооптової торгівлі. Розрахунок за поставки товару здійснювався виключно готівкою.

Під час санкціонованих слідчих дій з місць нелегального зберігання продукції виявлено чорну бухгалтерію та 20 тисяч пляшок контрафактного алкоголю із підробленими акцизними марками, що були упаковані та готові до відвантаження покупцям.

Також з оптових баз та місць роздрібної торгівлі, розташованих в обласному і районних центрах регіону, вилучено ще понад тисячу одиниць фальсифікату.

В Андрушівці правоохоронці затримали вантажний автомобіль, переобладнаний для перевезення спирту, в якому зловмисники замаскували сім 200-літрових ємностей із сурогатом.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманця терористичного угруповання "Восток" засуджено до 12 років заочно, - контррозвідка СБУ. ФОТО





