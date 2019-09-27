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Все про:Житомирщина (462) СБУ (4751) суд (5548) тероризм (2137)

 Найманця терористичного угруповання "Восток" засуджено до 12 років заочно, - контррозвідка СБУ. ФОТО

У Житомирській області за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до 12 років позбавлення волі заочно, з конфіскацією майна, засуджено терориста "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час досудового розслідування слідчі спецслужби встановили, що уродженець Донеччини, який упродовж декількох років проживав у Житомирській області, у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був призначений на посаду командира артилерійської системи 2С9 "Нона" так званої "окремої бригади спеціального призначення "Восток".

Перебуваючи у складі бандформування, він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема здійснював обстріли позицій українських підрозділів поблизу аеропорту Донецька, а також Макіївки та Ясинуватої.

Корольовський районний суд Житомира визнав фігуранта провадження винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Апеляційний суд Житомирської області залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.

Зловмисник перебуває в розшуку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала оголошеного в розшук терориста "ЛНР". ФОТО

Найманця терористичного угруповання Восток засуджено до 12 років заочно, - контррозвідка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150849
 
 
 Топ коментарі
 
​Ходоковского хоть из сбу уволили???)
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​Уникальная особенность украинского судопроизводства:
сепарам за одно и то же преступление заочно дают 12 лет, а если реально поймали-то 2 условно.
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​Ходоковского хоть из сбу уволили???)
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​Уникальная особенность украинского судопроизводства:
сепарам за одно и то же преступление заочно дают 12 лет, а если реально поймали-то 2 условно.
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И ещё одна особенность, вот многие удивляются почему у нас реально пойманных преступников за 5 лет не могут осудить, вот Вам и объяснение-суды же заняты, у них дела куда важней, судить "ветряные мельницы" которые никогда не будут привлечены к реальной ответственности или вообще давно убиты.


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​а если бы морды не закрашивали то могли бы очно осудить!!!
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​Ну вот есть время вуз закончить,в аспирантуру поступить...но лучше сдохнуть псирле.
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Заочно , хорошо . а под шконку лучше .
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​Ну ладно до решения суда подозреваемым лицо ретушируют... А чего это тело бесфамильное и морды не видно?
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​панове, а не кажется ли ВАм, что пора строить заочную тюрьму, а заодно и в гнижке Гинеса приз выиграть.
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​...От честных и не предавших интересы родины сотрудников областной государственной администрации Луганской области поступила интересная информация о том, что примерно месяц-полтора назад к новому руководству военной администрации и представителям «Слуги народа» приезжал бывший начальник БЭП Луганской области Герасименко Александр Александрович.Разговор был не простой, он лоббировал назначение на должность главного полицейского области, в место действующего начальника областной полиции Колесника Сергея Павловича, который до этого работал в Донецкой области, очищал ряды полиции от сепаратистов и не когда в жизни не пойдет на предательство и сдачу интересов Украины, своего бывшего подчиненного и товарища Камышанского Алексея Юрьевича, который сейчас занимает должность начальника БЭП Луганской области, а в связи с ликвидацией данной службы активно ищет себе новое место работы. По замыслу Герасименка А.А. и при его финансовой поддержке губернатор вместе с представителями «Слуги народа» должны «продавить» у главы национальной полиции назначение Камышанского А.Ю. Герасименко является близким другом и соратником Польского Евгения Николаевича. Польской Е.Н. бывший начальник ГУМВД Луганской области член «Партии регионов», близкий друг и партнер Ефремова Александра Сергеевича одного из главных организаторов сдачи Луганской области. Польской Е.Н. планирует стать главой «молодой республики», а своего друга Герасименко А.А. планирует назначить главным милиционером ЛНР.Поэтому последние время часто и на длительный период времени приезжает в ЛНР с целью решения данного назначения, подготовки области к кадровым изменениям и передачи под контроль Ефремова А.С. Герасименко пользуясь тем, что в органах полиции отсутствует орган, который мог бы проводить глубокую проверку сотрудников на честность, порядочность и преданность родине, а также используя свои связи с бывшими членами «Партии регионов» пытается поставить своего человека для организации каналов контрабанды на территорию ЛНР и других экономических преступлений.А самое главное назначить руководителем одной из местных спецслужб «своего» человека, таким образом получить доступ к информации, относящейся к военной тайне, а именно расположении военных частей, складов, численности военнослужащих, находящихся на тех или иных позициях, передвижения техники и другую информацию, интересующую ФСБ. В мирное время эти люди организовали в Луганской области «ОПГ в погонах» и на протяжении длительного времени доили местный бизнес, крышевали контрабандистов, черных угольщиков и другие криминальные структуры. Когда началась война Польской и Герасименко выехали на ПМЖ в Крым, где имеют общую недвижимость в виде гостиниц и коттеджей. Иногда приезжали в Киев, где приобрели квартиры в элитных комплексах Печерска.Сейчас под видом реорганизации военной администрации руководство области хочет избавится от порядочных, честных, не придавших интересы Украины и переехавших в 2014 году на территорию Украины сотрудников. А на их место привести людей из «бывших» проверенных ефремовцев.ord-ua.coм Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330749-glupye_zelenye_na_sluhbe_u_partii_regionov_i_fsb
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