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 Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський-Трамп: подробиці світового скандалу. ВIДЕО

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 04

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 05

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 06

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 08

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що я не чинив на нього тиск, - Трамп

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Американські гастролі президента. Перші успіхи на міжнародній арені в ФОТОжабах 12

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150827
 
 
 Топ коментарі
 
АХАХАХАХАХАХАААА Слышу треск ваЗЕлиновых пуканов))))))))))))))))))))
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При чем здесь Порошенко ？？ Или ты зебил ？
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зебилы в ответ на всемирное обсыралово зешмаркли почему то всегда это фото выкладывают... Жалко даже вас)))))
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​Шмаровоз , ты даже погримуху правильную выбрал .
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иди учи уроки. здесь взрослые дяди и тёти общаются.


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​То шо ты " правильная " тетя не кто не сомневается . ********* .
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На данный момент - это лучшая мировая реклама "95-го квартала".... Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8095
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https://myrotvorets.news/yak-vidriznyty-holoborodka-vid-zelen/

Якось нам хтось сказав: "Та то ви до статті причепили фото Голобородька з фільму?". І ми задумалися над тим, як швидко зрозуміти, що на фото Голобородько з фільму"слуга народу", а не Зеленський з офісу на Банковій?
Як виявилося, це дуже просто:
"Зеленський принципово не носить на лацкані піджаку значка з гербом або з прапором України, а Голобородько у фільмі - носить."
Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9234

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НУ НА ТУТ НАЙДИ.

Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7708
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що знайти ?
знайдіть мені хоч одного парламентаря СН, який носить тризуб.
я чесно не бачила. лише якісь зелені значки.
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хоч прапор вдягнув.
а на дамбасі познімав.
щоби мавп не дратувати.
він не розуміє ні ціни гербу, ні ціни прапору.
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"Вдягнув прапор", це щось нове в дрескоді?))
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брись, зебілка.
я з примітивними маніпуляторшами не спілкуюсь.
і на вас не ведусь як деякі адміністратори.
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Ну зрозуміло. Зе не завжди носить. А Голобородько? Завжди був зі значком чи ні?
Якщо ні - то Зе точно як Голо. Якщо завжди - то Зе до Голо не дотягує.

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А ТРЮДО ТЫ ПРЕТЕНЗИЮ СВОЮ НЕ ХОШЬ ВЫДВИНУТЬ? ))))​
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А у Трюдо був свій ТВ-персонаж, через якого його обрали?​
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подивись на Трампа. Він завжди з прапорцем.​
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ТЫ НЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРИЯ , А ЗА ПРЕЗИДЕНТА ГОВОРИЛО. ЧЁ ЗА МАНЕРА СТРЕЛКИ ПЕРЕВОДИТЬ, ПОРОХОСКОТ?
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тобі, зебілушка, в спам.
певно дуже нервуєш в таких темах, да ?
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СТРАШНО НЕРВНИЧАЮ. А ТЫ НЕ ЗНАЛО?​ )))

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незабаром благання зебілів задовільнять і їхніх опонентів почнуть банити за кожний жарт над​ недопрезом.
звісно, всі звідси підуть, лишаться самі зе-фанатики.
невдовзі порадієте.
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​Чучело , спецально для тебя , Свою рожу думаю узнаешь . Толстожопый . Затерли суки . Но выстовлю .
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​маша, я думал ты вместе с Моникой Зеленски в Штаты приедешь. Когда уже, машенька?
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свиновальц лолита обжирается))
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Зе з Богданом і дружиною на футбольному чемпіонаті світу у паРаші?​ Кокошники їм личать!
)))))))
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А я то все думав , як то Моніка Зєлєнскі сама була з клієнтом і без свого сутенера Шептуна 😁
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самые точные и смешные фотожабы за.. даже не знаю за какой период..
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а что тролли свиновальца поросенко расхрюкались?
Зеленский все делает правильно..
или вальцманоиды бредят, что свиновальца снова допустят к власти?
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​а что, вальцманоид, ты всегда так делаешь?
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шо, Зелупосос, ты уже забыл, что Зельц - еврей​?
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​Уа-а-ааа... а сьо тлоллі фвьіновальфа полосенко ласхлю-ю-калифь? Феленфкий фсе делает пла-а-авильна... или ва... ва... варня-я-яяя...
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​поросенко - хватит бухать и завидуй молча))
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Заздрити? Серйозно? Та після такого сорому (коли влучив в розташування​ гірше, ніж Моніка, котра зробила мине Клінтону) - людина хоч з мінімальним качаном гідності візьме стовбур і застрелиться... бо все життя випробовувати такі борошна просто НЕМОЖЛИВО. Чи тобі це не зрозуміти?
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​пусть стреляется твой кинолог мародер поросенко, национальный позор Украины и подельник пукина по грабежу и развалу Украины))
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"-з мінімальним КАЧАНОМ гідності візьме СТОВБУР і застрелеться"... Не зупиняйся, кацапе, ти зробив мій день!
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​зебилы! Вашим тупорылым зелей трамп попу вытер на глазах всего Мира-неужели вы думаете этому что то противопоставить...
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​ты хоть бы на кухне убрал , строчишь , строчишь .Лередовик прямо , строчун .
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За то Мелания даже на фотожабах Агонь! Вот уж папа действительно ювелиром был
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​Я думаю,что ни один из нас в душе не хочет провала команды Зеленского, наоборот хотелось бы,чтобы этот шанс Зеленский и его команда использовали на 100% на пользу Украине и ее народу. Но мы такие люди,что не молчим в тряпочку, когда видим глупые ошибки, преступления и антиукраинскую деятельность, причем не молчали и когда был Порошенко. Так что СБУ на Цензоре делать нечего. ЦЕНЗОР-самый проукраинский ресурс в украинском интернете! ​
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ТЫ ХОТЬ САМ ВЕРИШЬ В ТО, ЧТО НАПИСАЛ?​
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​а где фотошопы такого нашего левински рачком, сзади трамп, спереди байден))
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​*рыжий,рыжий,рыжий, а ну ка рассмеши* была когда то такая песенка)
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​А якщо чесно, світ заслуговує на отаких от керманичів у 21 столітті: "А що тут взагалі є?" - "Fb, Instagram, боти, дрони, ЗСЖ, CRISPR, Big data та... котики" (с) Усі-пусі, масюпусі, ***
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