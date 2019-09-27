 Американські гастролі президента. Перші "успіхи" на міжнародній арені в ФОТОжабах

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Якось нам хтось сказав: "Та то ви до статті причепили фото Голобородька з фільму?". І ми задумалися над тим, як швидко зрозуміти, що на фото Голобородько з фільму"слуга народу", а не Зеленський з офісу на Банковій?
Як виявилося, це дуже просто:
"Зеленський принципово не носить на лацкані піджаку значка з гербом або з прапором України, а Голобородько у фільмі - носить."
НУ НА ТУТ НАЙДИ.
знайдіть мені хоч одного парламентаря СН, який носить тризуб.
я чесно не бачила. лише якісь зелені значки.
а на дамбасі познімав.
щоби мавп не дратувати.
він не розуміє ні ціни гербу, ні ціни прапору.
я з примітивними маніпуляторшами не спілкуюсь.
і на вас не ведусь як деякі адміністратори.
Якщо ні - то Зе точно як Голо. Якщо завжди - то Зе до Голо не дотягує.
певно дуже нервуєш в таких темах, да ?
звісно, всі звідси підуть, лишаться самі зе-фанатики.
невдовзі порадієте.
https://www.google.com/search?q=monica+zelensky&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ACYBGNTrBd_23gs0GAiNz4WbZJwpHmkybA:1569591549075&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6jeaVkPHkAhUSmuAKHaSXCq0Q_AUIEygC&biw=1370&bih=647
)))))))
Зеленский все делает правильно..
или вальцманоиды бредят, что свиновальца снова допустят к власти?
Зачетные фотожабы!!!!!