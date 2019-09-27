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 Події, Фоторепортаж
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Все про:бойовик (3078) затримання (3028) наркотики (849) СБУ (4751)

 Бойовика міжнародного наркоугруповання "Хімпром" затримано на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Головного управління щодо боротьби з корупцією і оргзлочинністю СБУ затримали одного з активних членів "силового блоку" транснаціонального наркоугруповання "Хімпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці "взяли бойовика" у пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом. Зловмисник намагався втекти на півострів для уникнення кримінальної відповідальності. Раніше було встановлено, що затриманий безпосередньо здійснював залякування свідків протиправної діяльності наркоугруповання, зокрема через підпалювання квартир та обстріли приватних будинків з гранатометів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, після "карантину" в Криму організатори планували повернути зловмисника до активної "діяльності" в інтересах наркосиндикату. Наразі бойовику оголошено підозру у вчиненні злочину за ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали направлено до суду для обрання запобіжного заходу.

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СБУ нагадала, що в травні і липні поточного року в межах спецоперації з протидії транснаціональній організованій злочинності співробітниками СБУ було затримано та заарештовано 28 активних членів наркоорганізації "Хімпром". У ході проведення слідчих дій вилучено майже 10 млн. дол. США, зброю, наркотичні засоби, викрито та припинено діяльність підпільної нарколабораторії, в якій щомісячно виготовлялось більше ніж 200 кг наркотичних засобів.

Бойовика міжнародного наркоугруповання Хімпром затримано на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ 01
Бойовика міжнародного наркоугруповання Хімпром затримано на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ 02
Бойовика міжнародного наркоугруповання Хімпром затримано на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ 03
Бойовика міжнародного наркоугруповання Хімпром затримано на адмінмежі з окупованим Кримом, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150826
 
   
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Гуманный украинский суд отпустит под личное обязательство
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Слуга урода, встречай своего героя и скорее принимай в свои ряды
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а шо мешает зекоманде подправить УК, УПК Украины, доказав, шо зекоманда не под портновым
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