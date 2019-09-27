 Контррозвідка СБУ затримала в Запоріжжі ексспівробітника МВС, який переводив гроші в готівку для терористів "ЛНР". Сума угод - 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України у 2015 році добровільно вступив до так званої 7 ОМСБр 2 АК НМ терористичної організації "ЛНР", де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби. Використовуючи низку оформлених на своє ім'я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків.
"Фінансист", зокрема, забезпечував обготівковування і переведення коштів з тимчасово окупованої території Луганщини та у зворотному напрямку, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума оборудок становила понад 100 мільйонів гривень. Отримані внаслідок фінансових оборудок гроші бойовики легалізовували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізичних осіб для переведення їх у готівку", - сказано в повідомленні.
Було встановлено, що значна частина прибутків від протиправної діяльності безпосередньо надходила до ватажків незаконного збройного формування та використовувалася для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.
Контррозвідники СБУ отримали інформацію, що спільник бойовиків планує прибути на територію Запорізької області із особистих питань, і затримали його.
У ході проведення слідчих дій за місцями тимчасового перебування фінансиста на Запоріжжі правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність, зокрема платіжні картки та оргтехніку, а також посвідчення старшого лейтенанта фінансово-економічної служби 7 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР.
Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Триває досудове слідство.
"Колишній мер міста Гуанчжоу, 57-річний Чжан Ци встановив світовий рекорд з корупції. Співробітники місцевого антикорупційного органу виявили в підвалі його будинку майже 13 тонн золота, а також готівку на сотні мільйонів у доларовому еквіваленті.
Про це повідомляє видання powerapple.com.
Такого обсягу дорогоцінного металу і грошей вистачило б, щоб двічі врятувати Грецію від дефолту. Для порівняння, весь золотий запас України станом на 2019 рік оцінювався в 24,3 тонни. Однак скористатися нажитим «непосильною працею» багатством китайський чиновник не зможе. За законами КНР йому загрожує смертна кара.
Видання також зазначає, що Чжан Ци виявився також володарем декількох розкішних будинків площею більше тисячі «квадратів». При цьому він так і не зміг пояснити слідчим походження своїх статків.
Правоохоронці провели в його будинку обшук, оскільки вже місяць як підозрювали чиновника в серйозних порушеннях закону. Заарештували його ще 6 вересня. За день до цього про плани силовиків він навіть не здогадувався, провівши день на конференції талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі."