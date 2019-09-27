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 Політика України
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Все про:депутат (968) помічник депутата (10) Слуга народу (315) Тищенко Микола (1)

 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка. ФОТОрепортаж

У депутата-мажоритарника від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка серед помічників на зарплаті 22-річна модель Мар'яна Михолап.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це виявили журналісти "Радіо Свобода".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Михолап працює у Тищенка за трудовим договором на постійній основі.

22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка 01

Торік дівчина закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика". Хоча, як сама зізнавалася, "слабо бачить себе в цьому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну. ВIДЕО

Ще навчаючись в університеті, Михолап шукала роботу репетитором математики та української мови. А ще пропонувала свої послуги як моделі. Наприкінці серпня і на початку вересня 2019-го її резюме про це були видалені з відповідних сайтів.

22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка 02

У 2017-му Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна". А нещодавно активно знімалася у фотосесіях. Зокрема, для відомих брендів.

22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка 03

Як відомо, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.

Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Тищенко в Раді не зміг відповісти на запитання журналістки, тому порадив їй "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150777
 
   
 Топ коментарі
 
Может потому, что помошники у дргих приходят работать и профессионалы, а любовниц берут только из фракции "слуга урода"?
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Потому, что депутаты от СН отличаются от других депутатов - это самые честные, образованные и морально стойкие патриоты..... 22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко - Цензор.НЕТ 36
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Новость в том, что слуги урода берет в помощники своих водителей, маникюрш и любовниц а украинцы платят налоги с которых и содержат эту армию прислуги этих слуг
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Сейчас ей, 22 когда же она успела приобрести профеccию и заработать?
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шо Вы пристали к человеку со своей математикой? когда-когда...
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У гройсмана спросите. Он яблоки продавал на базаре своего папы с 16-ти своих лет Первое за десять копеек. Третье-за гривну. А затем стал премьером. ВСЯКОЕ в жизни случается. У кого какие звезды. И это без подтекста.
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а за сколько новый премьер у онищенко подрабатывал?
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Для Стрелка ( почему-то ответы "прыгают" у моего планшета). Так вот. Новый премьер леха гончарук-это парень сороса. Совсем никакой, как премьер. От слова- совсем. Не управленец, не профи, не умеет просчитать, как жить нашей Украине дальше. Манипулятор словами, врун и ещё тот популист (рост экономики семимильными шагами). Если сказать, что я разочарована назначением этого типа на такое кресло, то это будет самым толерантным словом. Кадровые назначенцы у Зе-ужасны. Как исправлять ошибки? Я не знаю. В смысле, с кадрами Зе. Будем смотреть и слушать дальше. И делать выводы.
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зебилы должны быть довольны, что пристроили за счёт бюджета Украины в новую Ылиту каких-то "левых" наркоманов и проституток"
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Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет пятерых помощников: двое работают по трудовому договору на постоянной основе и трое - на общественных началах.
Эта, похоже, будет не на общественных началах, а на личном конце работать.
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Если бы она была в меру Вашей распущенности,она бы не афишировала.А так для неё -первое место официальной работы.Будь она моя дочь я бы этим сальным прахоботам кувалдой зубы рихтовал.А Всё эти сальные Схемы! Дешёвкисексуально озабоченные.
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Моралистъ? Давай, беги рихтуй Зеле кувалдой то место, которым он на рояле лабает!
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лучше дочь проститутка чем порохоботка!
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Так у тебя дочь не порохоботка???Но главное,что бы тебе было лучше
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зебобик ты пытаешься юморить но это не твое явно. даже на уровень "рассмеши гомика" не тянешь. даже смайлики не помогают. попробуй еще раз
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Сейчас слова "проститутка" и "порохоботка" - это слова-синонимы.
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Забыли про секс, нету у нас его. У нас кого не спроси, чем он сегодня занимался на работе, услышишь краткий пересказ "Камасутры"... с комментариями.
Лучше объясните для чего опытному бизнесюку нужна молодая специалистка с мат.уклоном и знаниями языка? Допускаю, что письма счастья и запросы от руки писать...
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знаниями языка... может там перепутали с "умениями языка"? узеленские такие проффесионалы...
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а я бы работодателю кувалдой . каждый по разному воспитывает .
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Порохоботы обзавидовались. Вот только правящая партия у нас одна- СН и я считаю вполне нормальным чтобы лучшие из лучших, элита нации имели соответствующих ихнему статусу девочек!
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если человек гей - это ещё не значит, что он идиот
Бывает наоборот, особенно когда речь идёт о избирателях Зелупы: натурал и одновременно кретин и пиdа@rаs (в широком смысле этого cлова, разумеется)...

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ну а шо - у слуги народа есть тоже слуга. Члена. 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка - Цензор.НЕТ 1340
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Пристроїв свою соску за державні кошти. Ця "помічниця" - буде з Каляном наші гроші відпрацьовувати... 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка - Цензор.НЕТ 1007
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в помощники депутатам СН идут высокие профессионалы и специалисты. Не называйте их сосалками или бровистами… 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка - Цензор.НЕТ 8750
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А шо? Чувак отримав обслугу, ще й на шару. Зе-виборці за це заплатять своїми податками.
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Ну, врать не буду- я б смог. И не раз!
Даже не два.
И не три.
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Зашибись заголовки Цензор тулит.

И ничего что
В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика".
Ничего, что
Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка.

А вот выставили именно это.

А еще предлагала свои услуги в качестве модели.


Ну и? Если у девочки нормальная внешность, то это совсем не означает что мозгов у нее нет.
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раз искала работу значит не получала стипендию. значит плохо училась.
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Это значит только что стипендия у нас на столько мизерная, что молодежи приходится подрабатывать. Впринципе так даже в наше время при совке было. Я к примеру будучи студентом ночью подрабатывал на харьковском велозаводе. Стипендия была 40р советскими. И поверьте ее тоже не хватало. А современная стипендия вообще не о чем если сравнивать покупательную способность. Вы считаете что на стипендию 1300грн (повышенная 1600грн) в наше время можно прожить? Может мастеркласс покажете? 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка - Цензор.НЕТ 9736
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она сирота? или жила в общаге?
я в советское время на 40 рублей в месяц нормально себя чувствовал живя с родителями. вот в 90-х было сложно. на двух работах работал дополнительно.
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ага. это значит в 21 год она закончила университет. а в детский сад она ходила? или сразу в первый класс?
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Это значит если она закончила школу в 17 лет и поступила в университет, то в 21 его закончила со степенью бакалавр. В чем проблема? Если еще раз поступит и год проучится, то получит степень специалист. У нас на сколько помню сейчас болонская система в обучении. Что собственно у Вас не сошлось?
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сочустую парню. наверное очень тяжело одновременно трахать жену, модель, законы и налогоплательщиков.
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"22-летняя модель и участница конкурса Мисс Украина стала штатным помощником депутата ВР Тищенко." - «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу.

Куда их жёны смотрят?
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Да, на словах "Я от бабушки ушел" у Колобка возникли проблемы...
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Давно я так не смеялась до слез. 🤣😂😅
Как он мог! У него ж своя - настоящая Барби!
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Было так--Слуга Народа, потом Слуги Урода, теперь Суки Уроды! Называется трансформация и деЖидализация
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Нормальная тема для депутанов , а чем им еще заниматься ? Вот и Дубинский ищет себе помощниц от 190 -210см . Может Тищенко передаст ее потом по наследству . как Ющенко передал Геращенку для Пепы .
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таке обурення, шо страшне. Навіть якщо 22-річна модель - неідеальний радник, проте краща кандидатура, ніж колишній помічник бепепешного Герасімова (обурені вже геть забули про безлера).
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не обращайте внимания , у нас у депутатов в помощниках - ***** . сепары . педофилы .гомосеки . все норм .это Украина . Главное олигархи делают свое темное дело
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"как сама признавалась, "слабо видит себя в этом".© Что-то я тоже слабо вижу ее в этом
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Через годик будет как ХЕРащенко, выбьется на какую-нибудь должность ...
Только если будет хорошо языком "работать". 😜
Я имею ввиду толкать речи будет как Ирина Владимировна ...
А вы что подумали ? 😂😊
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ЗЕльоные макаки, вы по-прежнему в восторге от ваших ЗЕльоных бабуинов ?

планета ЗЕбезян.....
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теперь мы оплачиваем и содержанок народных избранников..., ау, жена гр. тищенко, откликнитесь, вас это должно заинтересовать...(больше всего понравилось, что она у него на зарплате, не из своего же кармана платить...)
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Не ,ну а шо, Коля ,вам всем не дешёвка. У каждого достойного Слуги, особенно народа,должна быть под рукой достойная тёлочка,пардон, помощница
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Или помощник ,, готовый утешить , даже если слуге приснился плохой сон . 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка - Цензор.НЕТ 6496 . .
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Твою ревизию! А как тищенко на кухнях и в готелях обнимал теток другого объема. Даже там, где были тараканы и помет мышей. Ресторатор классный? Да, киевляне?
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В резюме так и написано:помощница наротного депутата
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Лучше бу Коля вместо этой девочки Вассермана помощником взял
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А какое ВАШЕ собачье дело?
Вы в курсе, что своё депутатское финансирование своих помощников депутат может расходовать по собственному усмотрению и ВООБЩЕ не нанимать помощников, а забрать деньги себе?
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Штатна простимодель. Очень удобно. Бюджет оплачивает маленькие шалости.
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Михолап будут лапать за миху.
Сделает карьеру.
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Депутат сам набрызгает ей тоналки на лицо.
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Пройшла новина , що Юзік з кварталу поміччницею оформив свою ЖІНКУ ! ))
А якже теща і тесть - їх теж треба працевлаштувати ! Правда ЗЕБІЛИ ??
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бандюк із 90-х, який нажив своє бабло кримінальним віджимом бізнесу в інших, завжди був "любітєлєм жіночої краси"...тепер він легалізував свій бізнес на посаді депутата...І свої вади гультяя та розпустника..."Класне" кубло кухарок, бпндюків, безробітних, ПТУ-шників, пропарашинських гнид у ВР цього скликання...
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Миска и бывшая модель сейчас женой Трампа работает и ничего.. Злые языки говорят, что Допник её тексты по ночам наизусть учит, за свои выдает.. Жалуйтесь в Спортлото.
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