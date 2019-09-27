 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це виявили журналісти "Радіо Свобода".
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Михолап працює у Тищенка за трудовим договором на постійній основі.
Торік дівчина закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика". Хоча, як сама зізнавалася, "слабо бачить себе в цьому".
Ще навчаючись в університеті, Михолап шукала роботу репетитором математики та української мови. А ще пропонувала свої послуги як моделі. Наприкінці серпня і на початку вересня 2019-го її резюме про це були видалені з відповідних сайтів.
У 2017-му Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна". А нещодавно активно знімалася у фотосесіях. Зокрема, для відомих брендів.
Як відомо, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.
Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Тищенко в Раді не зміг відповісти на запитання журналістки, тому порадив їй "попити води" і додав, що вона не має права його перевіряти.
Эта, похоже, будет не на общественных началах, а на личном конце работать.
Лучше объясните для чего опытному бизнесюку нужна молодая специалистка с мат.уклоном и знаниями языка? Допускаю, что письма счастья и запросы от руки писать...
Бывает наоборот, особенно когда речь идёт о избирателях Зелупы: натурал и одновременно кретин и пиdа@rаs (в широком смысле этого cлова, разумеется)...
Тищенко шукає порятунку за мандатом "Слуги народу"
Даже не два.
И не три.
И ничего что
В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика".
Ничего, что
Еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка.
А вот выставили именно это.
А еще предлагала свои услуги в качестве модели.
Ну и? Если у девочки нормальная внешность, то это совсем не означает что мозгов у нее нет.
я в советское время на 40 рублей в месяц нормально себя чувствовал живя с родителями. вот в 90-х было сложно. на двух работах работал дополнительно.
Куда их жёны смотрят?
..
Как он мог! У него ж своя - настоящая Барби!
Только если будет хорошо языком "работать". 😜
Я имею ввиду толкать речи будет как Ирина Владимировна ...
А вы что подумали ? 😂😊
планета ЗЕбезян.....
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Вы в курсе, что своё депутатское финансирование своих помощников депутат может расходовать по собственному усмотрению и ВООБЩЕ не нанимать помощников, а забрать деньги себе?
Сделает карьеру.
А якже теща і тесть - їх теж треба працевлаштувати ! Правда ЗЕБІЛИ ??