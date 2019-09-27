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Все про:діти (1674) Луганщина (1842) Нацполіція (8255) порятунок (36)

 Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині. ФОТО

У м.Рубіжне (Луганська область) 12-річний хлопчик хотів стрибнути з балкона. Поліцейські вмовили дитину не робити цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

Вчора на лінію "102" зателефонувала жінка і повідомила про те, що в смт. Рубіжне на карнизі другого поверху багатоповерхового будинку стоїть хлопчик, плаче, а жінка вмовляє його не стрибати з балкона.

Негайно на місце події виїхали екіпаж патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції Рубіжанського відділу поліції і керівництво ГУНП.

"Увійшовши в квартиру, поліцейські звернулися до хлопчика і вмовили його не робити того, що він задумав (не стрибати з балкона). Дитина злізла з карниза і повернулася в квартиру. Хлопчик розповів поліцейським, що хотів стрибнути з балкона для того, щоб такими діями висловити свій протест батькам, даючи їм зрозуміти, що він не згоден з методами їхнього виховання", - йдеться в повідомленні.

З хлопчиком і його батьками працюють співробітники ювенальної превенції і психологи.

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Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині 01Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150761
 
 
 Топ коментарі
 
в квартире обстановка прям как у кацапов.
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Я вас умоляю ,12 лет Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246маме гад решил подействовать на нервы за отказ купить новые кроссовки , и так бы никуда не прыгнул Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246а если действительно потенциальный суицидник ,то никакая полиция ему не помешает, не прыгнул сегодня-прыгнет завтра !!!
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Мы в детстве с гаражей сигали, уровень 2го этажа, правда на песок. Ну там если клумба считай тоже самое. И никто даже растяжение не получил Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 9528
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На хрена прыгать с балкона,прыгни с гранатой под Российский танк,хоть польза будет и героя дадут,а родителям квартиру, если повезет)
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ну со второго этажа максимум бы ноги поломал, если не щучкой нырять и то не факт...
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Да там тельце килограм 35. Со второго этажа, если кости здоровые, то нужно уж очень неудачно упасть, чтоб ноги сломать.
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Мы в детстве с гаражей сигали, уровень 2го этажа, правда на песок. Ну там если клумба считай тоже самое. И никто даже растяжение не получил Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 9528
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Да, где мы только в детстве не лазили, откуда только не прыгали, чего только не делали. Сейчас даже удивляюсь как вообще живы-здоровы остались. Вспоминаю столько ситуаций, когда что-то могло пойти не так, аж плохо становится. Дети - жутко глупые существа. Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 6817
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ну дык не было гаджетов и интернета, нада было как-то себя занимать
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А мы прыгали со второго этажа, на стройке, правда на кучу песка, встряска приличная конечно. Вообще в совке как-то беззаботно дети по стройкам гуляли ))
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в квартире обстановка прям как у кацапов.
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та у нас у 73% населения обстановка как у кацапов. ну если не в квартирах, то в головах точно
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Он бы не прыгнул. У парня на руке браслетики как у Зеленского!!!
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Я вас умоляю ,12 лет Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246маме гад решил подействовать на нервы за отказ купить новые кроссовки , и так бы никуда не прыгнул Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині - Цензор.НЕТ 246а если действительно потенциальный суицидник ,то никакая полиция ему не помешает, не прыгнул сегодня-прыгнет завтра !!!
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Со второго этажа... Не очень удачная высота для самоубийства. А теперь еще и ремня выхватит.
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Малий протестував проти перемир'я ім.зеленського ?
От до чого дітей доводять...
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Нікому не смішно.
Наче і клоун, але якось не смішно.
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ну допустим не давали играть на смартфоне пока уроки не выучит. жестокие родители, зверье просто
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