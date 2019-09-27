 Поліцейські вмовили 12-річного хлопчика не стрибати з балкона на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганської області.

Вчора на лінію "102" зателефонувала жінка і повідомила про те, що в смт. Рубіжне на карнизі другого поверху багатоповерхового будинку стоїть хлопчик, плаче, а жінка вмовляє його не стрибати з балкона.

Негайно на місце події виїхали екіпаж патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції Рубіжанського відділу поліції і керівництво ГУНП.

"Увійшовши в квартиру, поліцейські звернулися до хлопчика і вмовили його не робити того, що він задумав (не стрибати з балкона). Дитина злізла з карниза і повернулася в квартиру. Хлопчик розповів поліцейським, що хотів стрибнути з балкона для того, щоб такими діями висловити свій протест батькам, даючи їм зрозуміти, що він не згоден з методами їхнього виховання", - йдеться в повідомленні.

З хлопчиком і його батьками працюють співробітники ювенальної превенції і психологи.

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