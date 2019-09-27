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Все про:зґвалтування (89) Нацполіція (8255) Харківщина (786)

 Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної. ФОТО

У Великобурлуцькому районі Харківської області затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення від батька потерпілої про те, що 21 вересня близько 20:00 поблизу села Сірий Яр малознайомі в автомобілі зґвалтували його 16-річну дочку, надійшло в поліцію 26 вересня о 15:20.

Як повідомила дівчина, двоє малознайомих чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук. Поблизу села Сірий Яр у машині чоловіки зґвалтували потерпілу.

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Під час проведення поліцейських заходів правоохоронці затримали ґвалтівників. Ними виявилися місцеві жителі 20 та 44 років.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної 01
Поліція на Харківщині затримала підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної 02

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі і чекають обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150756
 
 
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А чем закончилась история где мужик по бла-бла-кар изнасиловал девушку, которая в это время переписывалась с парнем в телеграме, а то я пропустил, посадили его или нет?
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Клубнички захотелось в составе злочинной группы.15 -20 лет на каждый глаз.
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Дочь шлюха которая вечером подсела к малознакомым в авто... ЗАЧЕМ???
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Без письменного согласия ,в любое время суток даже жену нельзя,А тут..Мусора часто ловят ,,насильников "на живца.-проститутку.Так что если снимаете ,имейте видео её согласия и бомбочку-заготовку для её закорлючки.
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в 16 лет девушка может выглядеть уже не на свои годы и вполне аппетино. Ребята могли и не знать, что она несовершеннолетняя. А это уже другая статья...
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а может просто не заплатили как договаривались.
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Пусть бы в суд подавали(а), все гражданские споры в суде решают, может просто кассы с чеком в машине не было , лента канчилась, она намекнула что заявит "куда надо" и ее решили наказать ?
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ты шо тупой? Какой нафиг чек? Ты еще у проституток справку от гинеколога попроси!
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Что у тебя проституция в голове, сутенер , что ли ? У таксистов должна быть касса в каждой машине и ЧЕК - иначе штраф и поражение в правах
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А папа её не научил, что нельзя садится авто к малознакомым мужчинам ? Тут значит либо папа дурак, либо она дура ...
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понятно...девка виновата, тому шо сама...да еще и папа дурак... а двое членоносцев из племени дрочидопота - невинные голубки... думаю, на зоне им разъяснят кодекс поведения мужчины в обществе дамы...
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Та не, ну когда шестнадцати летняя деваха прыгает в тачку в двум мужикам то она должна понимать . что скорей всего будет секс ,значит она этого хотела а если она этого не понимала то она дура ,а дальше надо смотреть ,что было дальше ,вполне возможно что это ни её а она мужиков трахала а когда папа начал ругать за двойку или за то что поздно пришла, сказала что её изнасиловали , в таких делах нужно очень тщательно разбираться и если девчонку действительно изнасиловали то место негодяев на нарах в петушинном угле.
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а если нет тогда место папы на тех же нарах за такое воспитание!
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шото хотят прікрить такімі "новостямі" с утра - слєдітє за рукамі - мошеннікі пиль в глаза пускают
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Читаю коментарі і дивуюся, люди ви що зовсім без клепки в голові?Та яка різниця розплатилася вона чи ні, скільки років дівчині і як вона виглядає, що їй казав батько чи не казав. Ці два ідіота не знали що це кримінал тим паче груповий??? Звісно знали, чи якщо хтось щось намагається винести щось з магазину чи не розрахуватися за якусь послугу то його можна гвалтувати??? Дуже сподіваюся що цим двом тваринам дадуть десь по 8 років позбавлення волі.
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Есть разница. Если это очередная местная шлюха которая таким способом зарабатывает на жизнь то еще как есть!
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Чего тут удивляться , вокруг день и ночь показывают как крутые люди плюют на закон и нарушают когда есть необходимость и когда и нет, вот людям попроще и внушили, что иногда можно и это круто
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