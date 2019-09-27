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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8255) Умань (61) хасиди (34) патрульна поліція (926)

 Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

В Умань Черкаської області, куди хасиди почали масово прибувати для святкування іудейського Нового року, прибуло 20 поліцейських з Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію Черкаської області.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 01

Зазначається, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях проживання і паломництва хасидів.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 02

Керівник зведеного загону правоохоронців Сергій Довгий провів інструктаж перед початком служби.

Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані 03

Станом на 26 вересня в Україну прибуло понад 7,2 тис. паломників-хасидів для святкування в Умані Рош Ха-Шана - Нового 5780 року за іудейським календарем. Цьогоріч він відзначається з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.

Читайте також: До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150746
 
   
 Топ коментарі
 
Ізраїльська поліція вже років з десять працює в Умані з хасидами. Чотири роки тому вилітав з Бориспіля в той самий день, коли хасиди вже покидали Україну - бачив як ізраїльські поліцейські досить жорстко вгамовували найбільш буйних паломників ..
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они там столько бабок оставляют ,что местные на них молятся
и жалеют что что только раз в году это происходит
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Да і в раді хоч греблю гати ! Куди не плюнь , не промахнешся !😈
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Зебилы , это так Израиль доверяет полиции вашего Авакова
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Это каждый год происходит
(я про отряд полиции из Израиля)
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какой такой рассизм? это полный мыролюбный реформизм.
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Бл..., их всё больше и больше. И полиция уже здесь. Сейчас ещё армию свою подтянут. И референдум. Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани - Цензор.НЕТ 6118
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Да і в раді хоч греблю гати ! Куди не плюнь , не промахнешся !😈
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Ізраїльська поліція вже років з десять працює в Умані з хасидами. Чотири роки тому вилітав з Бориспіля в той самий день, коли хасиди вже покидали Україну - бачив як ізраїльські поліцейські досить жорстко вгамовували найбільш буйних паломників ..
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Вони пейсатих чорношляпників і в самому Ізраїлі при нагоді кийками *********.
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Если надо пару пинков дать беснующемуся, то изр. полисмен от души это исполнит - и обойдется без воплей об антииудаизме
На второй сверху - на дальнем плане парень - ну просто классический представитель бобоизбранных.
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можно только представить эту ночь с 29-го на 1-ое )
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'хас' - занадто довгий спосіб написання букви 'ж'.
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нормуль.
хотя там пол умани уже выкуплено.... так что считай там украинский израиль.
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Не все зразу і не так швидко , бо поспіх потрібен сам знаєш коли . Навіть тоді коли сусіда вдома немає . А жахіття в Косово саме так і формувалось , отже можна лиш уявити що буде коли 85% землі , українською не буде .
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А бригаду уборщиков когда пришлют...что бы те весь срачь который эти хасиды после себя оставляют убрать?н
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они там столько бабок оставляют ,что местные на них молятся
и жалеют что что только раз в году это происходит
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Уманці їх цілий рік ,клянуть на чому світ стоїть,а приходить час ,хліб сіль ! От така любов !😆
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И из этих бабок ни копейки не идет коммунальщикам....а гавна они за собой оставляют море...
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С этими Хасидами Сам Израиль не может справится.Который и расплодил этих бездельников. Но для жителей Умани, эти праздничные дни, приносят прибыль.А это здорово,что не говори)
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только наших полицейских не хватало, остальные уже давно тут.
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Да им там, бедным, разгуляться негде! Одна несчастная улица, потом склон горы, переулки с гаражами...
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НЕОБХОДИМО МОЩИ В ИЗРАИЛЬ ПЕРЕВЕЗТИ !!! ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ЛУЧШЕ БУДЕТ !)
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І землю нашу теж ? Це дорого . Вони самі сюди переберуться після викупу землі .
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