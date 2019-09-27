 Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років. ФОТОрепортаж

Про це повідомляється у Facebook археологічної пам'ятки "Мамай-Гора", передає Цензор.НЕТ.

Археологи зазначають, що похоронний комплекс складався з двох могил - одне поховання центральне, пограбоване ще в давнину, а друге – супровідне - неушкоджене.

У супровідній могилі були кістки хлопця 18-20 років, ймовірно, він був зброєносцем людини, похованої в центральній могилі.

"Він був вершником, майстром як ближнього, так і дальнього бою. Про це свідчить інвентар, який супроводжував його в потойбічне життя", - сказано в повідомленні "Мамай-Гори".

Крім того, в цьому похованні археологи знайшли рідкісну для скіфів сіроглиняну амфору, уламки кістяних псаліїв, застібки кінської вуздечки, залізну бойову сокиру, бронзові та кістяні стріли, одна з головних знахідок - скіфський короткий меч акінак із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестя та ковпачком для вістря.

Також в могилі юнака знайшли прикраси - намисто зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золота сережка та золота підвіска із крейдяною вставкою.

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Археологи зазначають, що крім унікального інвентарю, знайдений похоронний комплекс має і додаткову наукову цінність, оскільки поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI століття. до нашої ери, тоді як абсолютна більшість досліджених пам'яток скіфської доби тут датуються IV-III ст. до н. е.

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