 Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років. ФОТОрепортаж

Про це повідомляється у Facebook археологічної пам'ятки "Мамай-Гора", передає Цензор.НЕТ.
Археологи зазначають, що похоронний комплекс складався з двох могил - одне поховання центральне, пограбоване ще в давнину, а друге – супровідне - неушкоджене.
У супровідній могилі були кістки хлопця 18-20 років, ймовірно, він був зброєносцем людини, похованої в центральній могилі.
"Він був вершником, майстром як ближнього, так і дальнього бою. Про це свідчить інвентар, який супроводжував його в потойбічне життя", - сказано в повідомленні "Мамай-Гори".
Крім того, в цьому похованні археологи знайшли рідкісну для скіфів сіроглиняну амфору, уламки кістяних псаліїв, застібки кінської вуздечки, залізну бойову сокиру, бронзові та кістяні стріли, одна з головних знахідок - скіфський короткий меч акінак із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестя та ковпачком для вістря.
Також в могилі юнака знайшли прикраси - намисто зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золота сережка та золота підвіска із крейдяною вставкою.
Археологи зазначають, що крім унікального інвентарю, знайдений похоронний комплекс має і додаткову наукову цінність, оскільки поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI століття. до нашої ери, тоді як абсолютна більшість досліджених пам'яток скіфської доби тут датуються IV-III ст. до н. е.
Кстати вы задавали такой же вопрос себе- а почему укр.власть все годы старается продать все государственное имущество, и право на лицензии, типа ископаемые, табак, алкоголь .
И когда славяне начали расползаться по территории современной Украины, там тюркские кочевники сносили остатки германских королевств.
але непошкоджене скіфське поховання - сенсація у будь-якому випадку.
приємна новина.
лучше б бухал.
дольше б прожил.
🤑
Чо припустили - бо як вибрав шлях
бойовикавоїна, то тренувався років з 10-ти.
Кочівники взагалі з 4-рьох років на конях їздили, а тут йому вже аж 18-20 стукнуло - майже дєд)
акинак и топор - для ближнего, стрелы - для дальнего боя.
Зберігаю до цього часу.. пам'ять..
😁
2500==2000; //false
3000==2000; //false
Точно, 2,5к - это не 3к и даже не 2к.
Это наверное как купить Бентли и возить в ней навоз на поле....
Только не допускайте туда попов, сразу объявят что усопший был православным, а ученые лгут про 2500 лет, так как миру всего лишь около 6000. Даже кости ящеров древних не прогнили, а тут - всего то какой-то монах с его патриархом шли крястить народ древнего Триполья и Надсвятоандреевских пещер.
а найпоширенішою версією скіфи належали до іранської групи народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які трапляються в писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів - близько 200, переважно імена людей). Антропологічно сколоти степової зони відповідали морфологічним варіантам Зрубної культури.
У перських та індійських джерелах скіфи відомі як сака та шака відповідно. https://uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи
Тобто тепер починайте знущатися з таджиків, які є близькими родичами скіфів
погугліть фільм під назвою "код нації"
українці вже і тоді проживали на своїх етнічних землях
сам не люблю хамить ,но и от других существ хамства не воспринимаю(
вы ,есть учёный муж в данном вопросе или имеете по этому поводу неопровержимые доказательства признанные мировым сообществом???
утверждения что "маня сказала ване" не проходят)
тільки версію викладайте доказову на 100 відсотків
Потрібно розрізняти, що у мовному плані предки українців (як і інших слов"ян) в ті часи мешкали десь на території центр. і сх.Польщі. Це дуже складні процеси формування мов! Лише у перших століттях нашої ери носії майбутніх слов"янських мов стали оселятись на схід, дійшовши Дніпра і Дністера, передаючи свою мову (тоді ще спільну для всіх слов"ян) місцевому населенню. І лише у 8-9 ст. стали заселяти територію ******** Білорусі, зх.Росії чи Болгарії.
Трипільські ж племена ще раніше, найімовірніше, прийшли з Балкан і були найпівнічнішими віддаленими представниками семітських народів, можливо навіть шумерів. Про це свідчать дуже давні запозичення слів, наприклад, "Зірка", "сім", "жорнов" і т.п.
З іншого боку є генетична сторона формування народів. Наприклад, генетично українці значно ближчі до угорців, ніж до росіян, але угорці - мовно родичі естонців і фінів, а українці - інших слов"ян.