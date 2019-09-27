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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:археолог (41) історія (661) Запорізька область (412) розкопки (31)

 Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області на березі Каховського водосховища на Мамай-Горі археологи знайшли не розграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років.

Про це повідомляється у Facebook археологічної пам'ятки "Мамай-Гора", передає Цензор.НЕТ.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 01

Археологи зазначають, що похоронний комплекс складався з двох могил - одне поховання центральне, пограбоване ще в давнину, а друге – супровідне - неушкоджене.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 02

У супровідній могилі були кістки хлопця 18-20 років, ймовірно, він був зброєносцем людини, похованої в центральній могилі.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 03

"Він був вершником, майстром як ближнього, так і дальнього бою. Про це свідчить інвентар, який супроводжував його в потойбічне життя", - сказано в повідомленні "Мамай-Гори".

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 04

Крім того, в цьому похованні археологи знайшли рідкісну для скіфів сіроглиняну амфору, уламки кістяних псаліїв, застібки кінської вуздечки, залізну бойову сокиру, бронзові та кістяні стріли, одна з головних знахідок - скіфський короткий меч акінак із золотими обкладками, листами руків’я, перехрестя та ковпачком для вістря.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 05

Також в могилі юнака знайшли прикраси - намисто зі склопасти, підвіски з зубів благородного оленя, золота сережка та золота підвіска із крейдяною вставкою.

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Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 06

Археологи зазначають, що крім унікального інвентарю, знайдений похоронний комплекс має і додаткову наукову цінність, оскільки поглиблює час зародження скіфського могильника на Мамай-Горі до VI століття. до нашої ери, тоді як абсолютна більшість досліджених пам'яток скіфської доби тут датуються IV-III ст. до н. е.

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 07

Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років 08

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150741
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошая новсть! Нужно знать как можно большей СВОЮ истоию, что бы не выгдядеть иванами не помнящих своего родства.
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Ну как это по ольгински, обвинить патриота Украины что он из России.
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Шикарний акінак, на жаль сам клинок сильно постраждав через знаходження біля тіла, що розкладається.
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Хорошая новсть! Нужно знать как можно большей СВОЮ истоию, что бы не выгдядеть иванами не помнящих своего родства.
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Ну у вас то на раисюшке только узкоглазые попадаются, а у нас люди жили всегда, и судя по оружию весьма цивилизованные, а не мордва поганая
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Ну как это по ольгински, обвинить патриота Украины что он из России.
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Патріот, не проти продажу української землі кацапам,а так патріот
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Ну значит ошибается в вопросе земли. Надеюсь Вы указали ему на ошибку .
Кстати вы задавали такой же вопрос себе- а почему укр.власть все годы старается продать все государственное имущество, и право на лицензии, типа ископаемые, табак, алкоголь .
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Кстати еще заметил, что когда никто денег уже не дает, то идут к китайцам.
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Ну дык ***** уже китайцам сибирь продал, а денежки в пендосию ненавистную
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И снова спалился ольгинец, пиндоссы это из русского лексикона. Для Украины США самый важный союзник.
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Ну да ну да, спалился)) казламордое, ты дурака то не включай, хотя о чём это я, кокошник не слетает? Давай на бутылке сиди ровно
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О того, что тебя разоблачили, у тебя шок и бессвязный бред.
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О! Ещё одно лаптеногое, вы убогие,как 2 юаня, разоблачители хреновы, неужели вы казламордая мразь думаете, что Украинцы тупые, и не видят мразь вашу, серущую здесь за 2 копейки, скоты запомните, война будет идти и 100 лет, пока последнюю тварь зауральскую не застрелим, не смотря на ваши потуги бессильные
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А як же ж. Він довго пручався, І ... залишився при своїй думці, що українську землю можна і потрібно продавати кацапам та китайцям. В його розумінні, це благо. Я ставлю собі питання, чи настільки ми тупі, щоб продати власну домівку і залишитись безхатьками?
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Ну насчет без дома, уже поздно переживать. Вся земля и так уже в чьей то собственности или отдана в аренду, типа охотничьи хозяйства .
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Служит,служит, да так, что **** ваше в холодном поту просыпается от одного только имени петрухи
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Как бы скифы относились к индо-иранскому типу европеоидов и к современной помеси понтидов и балтидов никакого отношения не имеют.
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українці то асимільовані слов'янами скіфо-сармати - а українська шляхта ще довго кічилася тим що вони прямі нащадки сарматів
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Эту моду переняли у польской знати лет 500 назад, до этого почему-то о своих "сарматский корнях" никто не вспоминал.
И когда славяне начали расползаться по территории современной Украины, там тюркские кочевники сносили остатки германских королевств.
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Потрібно знати СВОЮ історію, пишатися нею і боронити. Бо мордор всю нашу історію собі привласнив. І щоб підтвердити свою прадавність, намагається, до привласненої історії, й територію привласнити
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Шикарний акінак, на жаль сам клинок сильно постраждав через знаходження біля тіла, що розкладається.
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він залізний - і розкладеться за 2500 років від корозії, де б не знаходився...

але непошкоджене скіфське поховання - сенсація у будь-якому випадку.
приємна новина.
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Фигасе, воину 2500 лет, наверное небухал, ЗОЖ практиковал
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в 18 лет принесли в жертву - сопровождать в загробный мир тогдашнего бонзу, бл...

лучше б бухал.
дольше б прожил.
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Якщо колись відкопають 🐕🐖- буде Клава..
🤑
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насчет "был мастером" это вы конечно загнули. Откуда информация?
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Я теж про "мастера меча" засумнівався. Скоріше всього знатного воїна поховали з золотими (дорогоцінними)речами, а зброєносцеь був або вбитий для того щоб служити на тому світі знатному воїну, або обидва були вбиті в бою і разом поховані. Але скіфи приносили людські жертви, то буде не дивно припускати, що юнак це жертва богам потайбіччя. Але незрозуміло по чому автор статті припустив, що юнак майстер меча....
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написано: юноша и вдруг "мастер меча и дальнего боя". Явная отсебятина.
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Ну ОК, якщо не меча - то магії Археологи знайшли поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 3850
Чо припустили - бо як вибрав шлях бойовика воїна, то тренувався років з 10-ти.
Кочівники взагалі з 4-рьох років на конях їздили, а тут йому вже аж 18-20 стукнуло - майже дєд)
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судя по всему знатный был вождь если с ним хоронят рядом ещё 4 х воинов ближней стражи Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 241 по мечу- не всякий скиф имел акинак на то время Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 4047
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исходят из того, что за оружие нашли рядом с телом.
акинак и топор - для ближнего, стрелы - для дальнего боя.
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а що будуть відкопувати археологи через 500 років на місці поселень колишніх окупованих територій України? Ось такі фотіки мабуть )) https://www.youtube.com/watch?v=6wl0BuCWLZ0&list=**********************************&index=19&t=0s
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Зенит-Е, обьектив Гелиос..
Зберігаю до цього часу.. пам'ять..
😁
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это там еще в маечках люди ходят?.. или новость из загашников?
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Главное челюсть кацапам не показывйте, а то скажут что это рузке гаварящий чилавек и прийдут его освобождать от бандеровцев.
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Які красиві речі. І все зроблене руками, з душею.
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Вот если бы они нашли захоронение скифского воина возрастом около 2к или 3к лет, то это была бы новость, а так это что-то вроде: "Группа мирмекологов установила, что диаметр муравейника приблизительно в 3 раза меньше его окружности".
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так захоронению и есть более 2500 лет(
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Ладно, 3к лет назад там жили киммерийцы, а 2к - сарматы.
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Проверил:
2500==2000; //false
3000==2000; //false
Точно, 2,5к - это не 3к и даже не 2к.
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а сколько размародерили???... не сажают у нас подонков.....
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Хоть что-то осталось не разграбленным....
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и золотую подвеску с меловой вставкой. Источник: https://censor.net.ua/p3150741\\\\\\\\\\

Это наверное как купить Бентли и возить в ней навоз на поле....

Только не допускайте туда попов, сразу объявят что усопший был православным, а ученые лгут про 2500 лет, так как миру всего лишь около 6000. Даже кости ящеров древних не прогнили, а тут - всего то какой-то монах с его патриархом шли крястить народ древнего Триполья и Надсвятоандреевских пещер.
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На землі нинішньої України скіфи ймовірно прийшли з району Алтаю і Казахстану.

а найпоширенішою версією скіфи належали до іранської групи народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які трапляються в писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів - близько 200, переважно імена людей). Антропологічно сколоти степової зони відповідали морфологічним варіантам Зрубної культури.
У перських та індійських джерелах скіфи відомі як сака та шака відповідно. https://uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи
Тобто тепер починайте знущатися з таджиків, які є близькими родичами скіфів Археологи знайшли поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 9615
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Какой огромный воин, хоть и юноша 18-20 лет!
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артефакты артефактами ,но смею предположить, что современным наследникам погребённого воина не понравилось ,что кто то ,пускай и с благими намерениями, вскрыл могилу-захоронение

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глибоко сумніваюсь у вашому твердженні
погугліть фільм під назвою "код нації"
українці вже і тоді проживали на своїх етнічних землях
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Під час Трипільської культури українці проживали на своїх етнічних землях? Лікуйтеся!
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слышь, вы ,есть лепило???
сам не люблю хамить ,но и от других существ хамства не воспринимаю(
вы ,есть учёный муж в данном вопросе или имеете по этому поводу неопровержимые доказательства признанные мировым сообществом???
утверждения что "маня сказала ване" не проходят)
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трипільська культура і є праматір українства
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тоді де проживали українці?
тільки версію викладайте доказову на 100 відсотків
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Скіфи- іраномовні племена, що прикочували свого часу з Ірану на територію ******** України.
Потрібно розрізняти, що у мовному плані предки українців (як і інших слов"ян) в ті часи мешкали десь на території центр. і сх.Польщі. Це дуже складні процеси формування мов! Лише у перших століттях нашої ери носії майбутніх слов"янських мов стали оселятись на схід, дійшовши Дніпра і Дністера, передаючи свою мову (тоді ще спільну для всіх слов"ян) місцевому населенню. І лише у 8-9 ст. стали заселяти територію ******** Білорусі, зх.Росії чи Болгарії.
Трипільські ж племена ще раніше, найімовірніше, прийшли з Балкан і були найпівнічнішими віддаленими представниками семітських народів, можливо навіть шумерів. Про це свідчать дуже давні запозичення слів, наприклад, "Зірка", "сім", "жорнов" і т.п.
З іншого боку є генетична сторона формування народів. Наприклад, генетично українці значно ближчі до угорців, ніж до росіян, але угорці - мовно родичі естонців і фінів, а українці - інших слов"ян.
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Відвезіть в Нідерланди на виставку...... Або зразу віддайте кацапам, щоб безпроблем...
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Через 2500 лет напишут: «эту могилу разграбили ещё в древности»...
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А ще напишуть, що царем був зелений неохазарин.
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не его предко сидели в Палестине тогда и чесали бороды думая за что их стукают Археологи знайшли нерозграбоване поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тисячі років - Цензор.НЕТ 3285
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Це історична подія в археології України. ВІтаємо археологів!
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А сколько затоплено таких захоронений?
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