 Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Чоловік, який був за кермом вантажівки був у шоковому стані, але зміг пояснити правоохоронцям, що він, проїжджаючи поблизу с. Томилівка, раптово помітив на близькій дистанції трактор із причепом, без включених габаритних вогнів. Чоловік почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення, проте транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус. Пасажир останнього загинув на місці події, водій був госпіталізований у лікарню, де незабаром він також помер. Вантажівку від удару занесло в кювет, а тракторист поїхав з місця події", - сказано в повідомленні.
Незабаром група реагування патрульної поліції Київщини зупинила його і допитала.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві трактора.
А ще убивають фхлам уроди з червоними лампами в передніх габаритах. Колись їхав в потьмах до Києва і вирішив іти на обгін. Визирнув, спереду червоні вогники, я на педальку, а тут натЄвам: червоні вогники вже перед капотом. Ледь увернувся.
Чесно кажучи, ці трактори і вдень на дорогах дратують.
На самокатах їздить без коліс..максимум.
И вместо пожизненного, или лет 15, оно отделается месяцем успокоения нервов с помощью водки и парой лет условно, искренне считая что к нему зря примахались. Еще и попу поди пожалуется что изверги православного человека ни за что заставили куда-то там ходить и что-то там подписывать.
что, у фуры нет тормозов? или ночью летела за сотню поблизости от населённых пунктов, где людей нет в принципе)?
и да, если вдруг регистратор фуры "не увидел" трактор, ещё вопрос - был ли трактор
А если не было трактора, то как по-Вашему полиция смогла опросить тракториста? В тексте новости это есть.