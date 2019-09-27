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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2517) Київська область (1013)

 Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція. ФОТО

Увечері в передмісті Білої Церкви сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса, яке для водія і пасажира останнього закінчилося фатально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Чоловік, який був за кермом вантажівки був у шоковому стані, але зміг пояснити правоохоронцям, що він, проїжджаючи поблизу с. Томилівка, раптово помітив на близькій дистанції трактор із причепом, без включених габаритних вогнів. Чоловік почав гальмувати, щоб уникнути зіткнення, проте транспортний засіб занесло на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус. Пасажир останнього загинув на місці події, водій був госпіталізований у лікарню, де незабаром він також помер. Вантажівку від удару занесло в кювет, а тракторист поїхав з місця події", - сказано в повідомленні.

Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція 01

Незабаром група реагування патрульної поліції Київщини зупинила його і допитала.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція 02

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві трактора.

Також дивіться: На Волині сталася потрійна ДТП: двоє загиблих і шестеро постраждалих. ФОТО

Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150719
 
 
 Топ коментарі
 
Дебилы на тракторах без единого огонька на ночной дороге уже реально достали... Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 2273
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За плохие габариты и аварийную остановку без знаков надо сажать в тюрьму.
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Вот сейчас картина!через нашу улицу шириной 7метров пустили фуры в порт!!! А рядом школа.Оно сука несётся как лошадь в шорах!
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Ковша испугалсо? А вроде дальнобойщики считают себя королями дороги. Сижу высоко - ничего не боюсь...
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не всегда. в прицепе мог быть ковш. удалось ночью добыть и перевозил куда нибудь в надёжное место )
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Дебилы на тракторах без единого огонька на ночной дороге уже реально достали... Пытаясь избежать столкновения с трактором водитель фуры выехал на встречку и врезался в микроавтобус на Киевщине, двое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 2273
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Потому что мусоров на полях небывает, вот они и катают как хотят, еще не факт что у них тормоза в рабочем состоянии
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Досить схожа в мене була ситуація на трасі Одеса-Миколаїв. Але тут кід з телегою, ніч; геть нічого не видко. А тут на тобі, така подача. Благо на легковій був, та таки встиг загальмувати.
А ще убивають фхлам уроди з червоними лампами в передніх габаритах. Колись їхав в потьмах до Києва і вирішив іти на обгін. Визирнув, спереду червоні вогники, я на педальку, а тут натЄвам: червоні вогники вже перед капотом. Ледь увернувся.
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Телеги, на которых уселось половина села и без единого катафота - классика ночной езды и нецензурных выражений... Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 289 а по красным фонарикам согласен - люди вообще не понимают, что себя же подставляют этим колхозным тюнингом... Намагаючись уникнути зіткнення з трактором водій фури виїхав на зустрічну і врізався в мікроавтобус на Київщині, двоє загиблих, - поліція - Цензор.НЕТ 1455
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За плохие габариты и аварийную остановку без знаков надо сажать в тюрьму.
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Скоріш за все він не стояв, просто вони рухаються з такою швидкістю, що майже стоять. А габарити, то вони майже ніколи не роблять електричного підключення причепа.
Чесно кажучи, ці трактори і вдень на дорогах дратують.
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Призрачный трактор. Нет трактора,значит водила заснул.
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А текст прочитать? "Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора. Источник: https://censor.net.ua/p3150719. Это о трактористе, если что.
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Прочитал, по смыслу понять можно, но нужно было в статье так и написать, что нарушителя нашли.
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як так і піде, а вже йде далі...то нас буде в 202 році 20 млн.
На самокатах їздить без коліс..максимум.
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А ведь такого быдла как тракторист - уйма.
И вместо пожизненного, или лет 15, оно отделается месяцем успокоения нервов с помощью водки и парой лет условно, искренне считая что к нему зря примахались. Еще и попу поди пожалуется что изверги православного человека ни за что заставили куда-то там ходить и что-то там подписывать.
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Чувствую что обложки фуры навигаторами,где будут контролировать сколько за рулём,по какому маршруту ездит!! Штрафовать за переработку
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Открою секрет: это уже делается, и давно. За бугор без подобного устройства вообще хрен пустят. И "шайбы" тахографов там проверяют, и дрючат за нарушения нипадецки. А у нас всем пох, ведь выгодней скорость на трассе ограничить, а потом за нарушения бабло стричь.
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Вот сейчас картина!через нашу улицу шириной 7метров пустили фуры в порт!!! А рядом школа.Оно **** несётся как лошадь в шорах!
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вообще-то вина обоих водителей..
что, у фуры нет тормозов? или ночью летела за сотню поблизости от населённых пунктов, где людей нет в принципе)?
и да, если вдруг регистратор фуры "не увидел" трактор, ещё вопрос - был ли трактор
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У фуры тормоза есть. Но вот с экстренной остановкой реальная проблема. Так что ситуация вполне реальная. Никогда не понимал дебилов, которые пытаются подрезать фуру или перейти перед ней дорогу.

А если не было трактора, то как по-Вашему полиция смогла опросить тракториста? В тексте новости это есть.
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Есть мрачное правило для водителей "Умирать надо в своей полосе".
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Фуроводу трактор явно приснился. Засыпают за рулём и убивают людей.
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А текст прочитать? "Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила Источник: https://censor.net.ua/p3150719".
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А то что следов торможения фуры не месте ДТП нет,как объяснить?
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А на каком снимке там можно бы было разглядеть следы?
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Судя по тому как размазало микроавтобус, скорость явно была не 50 км. в час. Жаль что не указано, он ехал в черте населенного пункта или нет. А вот трактор, следствие выяснит был он, или это сон такой был, а может и п...здаболит дабы соскочить.
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Никакго трактора и в помине небыло, водила фуры элементарно заснул за рулем.
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Еще один писатель... "Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора. Источник: https://censor.net.ua/p3150719." Трактор, которого не было уже нашли, а тракториста опросили и избирают меру пресечения.
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у меня аж ноги затрусились, в своё время ехал ночью пошёл на обгон , обогнал становлюсь в своё ряд и бах трактор с прицепом без огней, на встречку вылетел все в салоне вверх тормашками, страшная новость сочувствую пострадавшим.
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