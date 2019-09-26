 Зеленський з дружиною вшанували в Нью-Йорку пам'ять жертв терактів 11 вересня. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Президент із дружиною обійшли меморіал Південного басейну на місці однієї з башт, підійшли до меморіального напису "Joseph Scala" та поклали вінок до єдиного дерева, яке пережило руйнування тих днів.
На церемонії була присутня рідна сестра Івана Скали — поліціянта українського походження, який загинув, рятуючи людей, що залишалися у будівлі Всесвітнього торговельного центру, — Ірена Скала-Лесів.
Як відомо, у теракті 11 вересня 2001 року внаслідок серії терористичних атак у Нью-Йорку, Пенсильванії, Вашингтоні загинули 2983 людини. Більшість з них - у баштах-близнюках Всесвітнього торговельного центру у нижній частині Мангеттана.
Дванадцятеро з загиблих у Нью-Йорку були українського походження. Зокрема, 31-річний поліціянт Іван Скала, який загинув в одній з башт, рятуючи людей, Олег Венгерчук, який працював там, Олена Белеловська, Олександр Брагінський, Марина Геруберг, Геннадій Боярський, Юрій Мушинський, Володимир Савінкін, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Ігор Зукерман, Тетяна Бакалінська.
Всі фото – "Укрінформ".
Ні один зелебобик поза межами тирнету (та і в межах..не факт) не знає про ганьбу Зе.
І що, через що..там з тим Трампом, теж не в курсі. Про виступ в ООН ніби щось чули, так там переможенька. З нашими ЗМІ не скоро зелебобики прозріють, ой, не скоро!
А ціни? - Єто от неврожая, воть
а оскільки МВФ вже накивало п'ятами і чкурнуло подалі, то на опалення теж неврожай буде - подорожчає, як і газ та електрика
А врожай до речі рекордний
Пс голас за кадрам падсказьіваєт что надо делать гьі гьі гьі и ха ха ха
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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Отмечается, что 19 ноября 2013 года Андрей Богдан в составе правительственной делегации, в которую также входили Азаров, вице-премьер Юрий Бойко, посол в РФ Владимир Ельченко, вылетели на переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербург. После возвращения делегации в Киев было принято решение отказаться от ассоциации с ЕС. После этого в Киеве начались массовые акции протеста.
Журналисты также отмечают, что через месяц после изменения внешнеполитического курса - 23 декабря 2013 года - в правительстве Азарова решили наградить Богдана.
«За проведение превентивных антикоррупционных мер, создание условий нетерпимости, формирование негативного отношении к коррупции и в частности за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины», - цитируют журналисты документ о награждении Богдана.
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В сюжете говорится, что Богдан работал в Кабинете министров до завершения Революции Достоинства, и был уволен только 5 марта 2014 года при премьерстве Арсения Яценюка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330565-bogdan_letal_s_azarovym_v_rf_na_peregovory_o_priostanovke_assotsiatsii_s_es_i_poluchil_nagradu_vo_vremja_majdana
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"Якщо мені потрібно буде вибирати між обороною держави і корпоративами, я однозначно оберу корпоративи. Всі колєгі про це знають. І вони такі самі."
Володимир "я вам не клоун, підори" Зєлєнський
(а може і Славко "не твоя війна" Вакарчук).
"Парламентська республіка" as it is.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Схоже, так було задумано. А коли гроші закінчаться, Зе розведе руками і, як раніше Яник, побіжить кланятися у москву. Задум у тому, щоб норот, відчуваючи гнітючу пустку холодильника, все це схвалив. Так само свідомо торпедується безвіз та інші євроінтеграційні процеси.
А воювати, добробатами проти регулярної Армії РФ, це теж, щоб тобі вийти в ринг, проти когось з братів Кличко.
Пойняв? Нє?
Чому не закінчив ато за тиждень бо мамкі успєлі наражать іхтамнєтов.
Тем более во время возложения венков. Ну ВРЯД ЛИ мемориал погибшим 11 сентября - самое опасное место в Нью-Йорке.
Українські медіа в паніці чекають методичок: як висвітлювати зустріч з Трампом так, щоб Зє виглядав найвеличнішим лідером світу? З Порошенком було легше: ігнорь важливе, пиши про пом'ятий піджак - і всьо, ти - незалежний журналіст!
Бідні #недорогенькі, вилизувати Зє так складно!
Бува.