 Пристайко очолив засідання країн-членів ГУАМ в Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулося 34-е засідання Ради міністрів закордонних справ Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ). У ході засідання, на якому головував Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, були обговорені план заходів та пріоритети українського головування в ГУАМ у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремо учасники обговорили виклики та загрози у регіоні та скоординували пріоритетні кроки щодо підвищення ефективності Організації та посилення її ролі на міжнародній арені.

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Нагадаємо, ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році республіками - Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Назва організації склалася з перших букв назв країн, що входять до неї. До виходу Узбекистану з організації іменувалася ГУУАМ.





