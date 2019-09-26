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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ГУАМ (8) МЗС (1898) Пристайко (168)

 Пристайко очолив засідання країн-членів ГУАМ в Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

Міністри закордонних справ Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) обговорили на 34-му засіданні в Нью-Йорку пріоритети українського головування в організації в 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулося 34-е засідання Ради міністрів закордонних справ Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ). У ході засідання, на якому головував Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, були обговорені план заходів та пріоритети українського головування в ГУАМ у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремо учасники обговорили виклики та загрози у регіоні та скоординували пріоритетні кроки щодо підвищення ефективності Організації та посилення її ролі на міжнародній арені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створює проблеми для суверенітету країн ГУАМ, - Клімкін

Нагадаємо, ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році республіками - Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Назва організації склалася з перших букв назв країн, що входять до неї. До виходу Узбекистану з організації іменувалася ГУУАМ.

Пристайко очолив засідання країн-членів ГУАМ в Нью-Йорку 01
Пристайко очолив засідання країн-членів ГУАМ в Нью-Йорку 02
Пристайко очолив засідання країн-членів ГУАМ в Нью-Йорку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150664
 
 
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подожди - еще не вечер....
там же сепар Пристайко ведет встречу...
Ждем проблемы.....
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Це і є рівень України при новій владі. Співчуваю☹️
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Депутаты, голосующие за массу законопроектов разом, не знают их содержания и превращаются в марионеток - мнение в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой выразила первый вице-президент Делегации Европарламента, немецкий депутат Виола фон Крамон-Таубадель...
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что толку что петины депутаты вычитывали все законы которые не рабтают и разваливаются в судах.
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