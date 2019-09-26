 Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу "Мі". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
"Отримав від пана Дональда Вінтера сертифікати Сполучених Штатів, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, у них була "плідна" розмова про реформування системи оборонних закупівель та досягнення прозорості цього процесу.
"Не оминули увагою і питання, пов'язані з реалізацією пілотного проекту закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі", - додав міністр.
Вот на фольксвагене- везде видеонаблюдение, телефоны на предприятии можно включать только с заклееннвми объективами. Служба жестко отслеживает секретность работы - и жто просто авто.