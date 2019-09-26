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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2813) США (5488) Загороднюк (36)

 Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу "Мі". ФОТОрепортаж

Стратегічний радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер передав міністру оборони України Андрію Загороднюку сертифікати, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Отримав від пана Дональда Вінтера сертифікати Сполучених Штатів, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати вертольоти типу "Мі" для іноземних замовників", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, у них була "плідна" розмова про реформування системи оборонних закупівель та досягнення прозорості цього процесу.

"Не оминули увагою і питання, пов'язані з реалізацією пілотного проекту закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі", - додав міністр.

Читайте також: Для боротьби із "совком" в армії створюватимуться зразкові частини з практиками країн НАТО, - міністр оборони Загороднюк

Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 01

Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 02
Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 03
Загороднюк зустрівся зі стратегічним радником США Вінтером: отримав сертифікати для ремонту на українських підприємствах вертольотів типу Мі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150650
 
   
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Нічого не зрозумів , при чому тут взагалі амери до сертіфікаціі укрпред. на ремонт Ми ???
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Може в якихось натівських державах вони є.
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Може у Словакіі та Румуніі ? Ще здається у Польщі пара тройка є
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Єлементарно , штурмбанфюрер ! Афганская армия имеет много Ми-8 , российской поставки десятилетней давности. Из-за американских санкций их обслуживание и ремонт предприятиями РФ невозможен. А Украина производит великолепньіе двигатели для Ми , лучше российских . Поєтому США заплатит за ремонт афганского вертолетного парка , "Мотор-Сичь" получит заказьі на ТВД , а кацапьі обтекут.
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А пачиму сертификаты выдает США, а не ИКАО?
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На таких предприятиях должна работать служба безопасности - бо кацапы нагадят .
Вот на фольксвагене- везде видеонаблюдение, телефоны на предприятии можно включать только с заклееннвми объективами. Служба жестко отслеживает секретность работы - и жто просто авто.
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