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 Події, Фоторепортаж
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Все про:реєстрація (119) реєстр (81) рейдерство (186) СБУ (4746)

 У Києві розкрито діяльність угруповання "чорних реєстраторів", яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці зупинили протиправну діяльність угруповання "чорних реєстраторів", яке впродовж кількох років сприяло рейдерським захопленням майна по всій території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 01

Правоохоронці встановили, що організував і очолив групу в 2015 році житель Києва, який раніше спеціалізувався на хакерських атаках на Державні реєстри України. Він залучив до її складу колишніх працівників органів державної виконавчої служби, юстиції, держреєстраторів і висококваліфікованих хакерів.

За грошову винагороду в розмірі від 7 до 50 тис. доларів члени групи виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань. Зловмисники перереєстровували рухоме і нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав.

Читайте також: СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів

У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 02

Для отримання доступу до Державних реєстрів хакери розсилали на електронні адреси державних та приватних нотаріусів, державних реєстраторів листи нібито від державних і контролюючих органів, які містили файли зі шкідливим програмним забезпеченням.

Після відкриття електронних листів зловмисники викрадали логіни і паролі, ключі доступу. Це давало їм можливість дистанційно керувати комп'ютером і передавати файли на сервер у мережі інтернет. Потім, використовуючи отримані інструменти доступу, хакери несанкціоновано проводили незаконні реєстраційні дії.

У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 03

У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 04
У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 05

Правоохоронці провели спецоперацію з припинення рейдерського захоплення зловмисниками мережі автозаправок. Проведено майже 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено мобільні термінали, комп'ютерну техніку, банківські картки з доказами протиправної діяльності.

У Києві розкрито діяльність угруповання чорних реєстраторів, яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ 06

Отримані докази стали підставою для процесуального затримання чорних реєстраторів у Києві згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. При цьому члени угруповання чинили активний опір правоохоронцям. Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров

Зараз судом вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150642
 
 
 Топ коментарі
 
ну, треба ж якось можновладцям формувати замовлення для чорних регістраторів. Шоб не на вмання.
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Аууууу порохоботики..... где вы?
Смотрите ка...... При вашем петюне ч. регистраторов не было, сидели годами в тени, никого не трогали (судя по "работе" СБУ, ментов, минюста) .....
А при клоуне один за одним из тени выползают......
Наверно шо то чувствуют...... Таки да?
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Да,при пэте беспредел был полнейший ,Слава Богу этому пришёл конец !
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ну, треба ж якось можновладцям формувати замовлення для чорних регістраторів. Шоб не на вмання.
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ну да, раньше единицы могли получить доступ к кадастрам, а теперь каждый школьник будет сидеть клепать липовые документы на принтере ))
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отак буде і з власністю на землю дрібних фермерів.
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Аууууу порохоботики..... где вы?
Смотрите ка...... При вашем петюне ч. регистраторов не было, сидели годами в тени, никого не трогали (судя по "работе" СБУ, ментов, минюста) .....
А при клоуне один за одним из тени выползают......
Наверно шо то чувствуют...... Таки да?
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Стараются правоохранители, наверно надоело бездельничать . А то не дай Бог попадешь на крышу повыше.
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Без мусоров и СБУ такое невозможно сделать.Все были в доляхе.
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"В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ" - а главарь банды "чёрных регистраторов" Петренко, до сих гуляет на свободе, даже не предъявлено подозрение, несмотря на то, что принёс кучу горя ни в чём не виноватых людей.
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