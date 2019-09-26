 У Києві розкрито діяльність угруповання "чорних реєстраторів", яке виконувало замовлення рейдерів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організував і очолив групу в 2015 році житель Києва, який раніше спеціалізувався на хакерських атаках на Державні реєстри України. Він залучив до її складу колишніх працівників органів державної виконавчої служби, юстиції, держреєстраторів і висококваліфікованих хакерів.

За грошову винагороду в розмірі від 7 до 50 тис. доларів члени групи виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань. Зловмисники перереєстровували рухоме і нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав.

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Для отримання доступу до Державних реєстрів хакери розсилали на електронні адреси державних та приватних нотаріусів, державних реєстраторів листи нібито від державних і контролюючих органів, які містили файли зі шкідливим програмним забезпеченням.

Після відкриття електронних листів зловмисники викрадали логіни і паролі, ключі доступу. Це давало їм можливість дистанційно керувати комп'ютером і передавати файли на сервер у мережі інтернет. Потім, використовуючи отримані інструменти доступу, хакери несанкціоновано проводили незаконні реєстраційні дії.





Правоохоронці провели спецоперацію з припинення рейдерського захоплення зловмисниками мережі автозаправок. Проведено майже 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено мобільні термінали, комп'ютерну техніку, банківські картки з доказами протиправної діяльності.

Отримані докази стали підставою для процесуального затримання чорних реєстраторів у Києві згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. При цьому члени угруповання чинили активний опір правоохоронцям. Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

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Зараз судом вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу.