EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1290  16
Все про:гральний бізнес (77) казино (34) Київ (6528) Нацполіція (8248)

 Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичній Оболоні поліцейські викрили діяльність підпільного казино.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

"Приміщення було розташоване на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Дніпра: правоохоронці вилучили гральні столи, автомати, фішки та гроші, отримані від гри. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення слідчих дій поліцейські виявили гральний зал, вхід у який із метою конспірації здійснювався за попереднім записом через мобільні додатки.

"Із приміщення вилучили вісім столів для гри у покер, 14 гральних автоматів, два столи для гри у рулетку, більше 600 фішок різного номіналу, а також гроші, отримані від діяльності казино. Усі речові докази направили на експертизу", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Як тільки поліцейські отримали інформацію про функціонування казино, оперативники під виглядом потенційних гравців потрапили у приміщення, а відтак задокументували протиправну діяльність.

Також було встановлено, що мінімальна вартість гри на автоматі становила 100 гривень, а придбати фішку можна було за 50 гривень.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи у гральному закладі перебувало четверо працівників і кілька клієнтів.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 01
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 02
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 03
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 04
Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150624
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков з конкурентами розбираєця? Чи шо?
 показати весь коментар
 
Мусора сами на себя наехали, или кто то от крыши мусорской отказался？
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Аваков з конкурентами розбираєця? Чи шо?
 показати весь коментар
 
 
владелец подпольщик не на тех поставил?
 показати весь коментар
 
 
"Помню, в детстве я так
смеялся, когда волк в "Ну, погоди!" сам себя фотографировал. Это было
так странно!
Но кто же мог подумать..." (С)
 показати весь коментар
 
 
Мусора сами на себя наехали, или кто то от крыши мусорской отказался？
 показати весь коментар
 
 
Так можно запросто выйти на самих себя ... Поліція викрила діяльність підпільного казино на столичній Оболоні - Цензор.НЕТ 6434
 показати весь коментар
 
************ размера здание с вывеской "грайте тут" реально тяжело заметить. сказано же - ПОДПОЛЬНОЕ!
 показати весь коментар
 
 
Никто это не поборет. Бесполезно.
Нужно легализовать. Лиц до 25 лет не пускать. Женатых и имеющих несовершеннолетних детей - тоже не пускать. После легализации за открытие нелегальных - пускать в расход.
 показати весь коментар
 
Тоже мне подвиг. Да эти казино в Киеве на каждом углу.
 показати весь коментар
 
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино...

И как-же они его нашли??? Ведь никто и не догадывался, что в стране есть вот такое подпольное казино. Даже не думали, что такое возможно и вот...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору