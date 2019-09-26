 Інтернет-агітатора, який розповсюджував антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що інтернет-агітатор розповсюджував антиукраїнські матеріали через заборонену в Україні соціальну мережу "ВКонтакте".
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську групу у соцмережі. Він розміщував у ній інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Інтернет-агітатор також популяризував терористичні організації "Д/ЛНР"", - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Всю жизнь потом мучалась -- бо с берлинским акцентом шпрехала...*)
И в Эссене щас неплохо -- красивый город...
Я работал в немецкой фирме -- семейной, в 90хх. -- у них "угнанная" из Украины работала...
...от неё письмо пришло -- мол, здрасте, в Украине всё плохо, все угнанные пишут письма своим бывшим хозяевам -- помогите! Я ж переводил шефине...
Та свою маму позвала, шо ровестницей той угнной была тогда и грит: А знаешь, этаж девочка, унас работала, как мы все и жила, как мы... ...а, когда русские пришли -- вломилась в дом с русским офицером, напаковала все наши чемоданы нашими вещами, плюнула на порог и у ехала...
Так шо -- посылку мы с шефиней ей собрали, конечно -- жратва, кофе, шмотки. И всё... -- шо заработала -- то и получила.
Наверняка полковник быдло-войск )))