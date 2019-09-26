 Інтернет-агітатора, який розповсюджував антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що інтернет-агітатор розповсюджував антиукраїнські матеріали через заборонену в Україні соціальну мережу "ВКонтакте".

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську групу у соцмережі. Він розміщував у ній інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Інтернет-агітатор також популяризував терористичні організації "Д/ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами проведення антиукраїнської діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

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