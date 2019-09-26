 До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією у встановленому порядку оформили 7236 паломників", - йдеться в повідомленні.

При цьому прибуття найбільших груп хасидів очікується в четвер, 26 вересня, і в неділю, 29 вересня.

"Від початку прибуття хасидів, з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили 4-х громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту", - додали в Держприкордонслужбі.

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