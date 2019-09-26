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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2258) хасиди (32)

 До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Паломники-хасиди продовжують масово прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року в Умані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією у встановленому порядку оформили 7236 паломників", - йдеться в повідомленні.

При цьому прибуття найбільших груп хасидів очікується в четвер, 26 вересня, і в неділю, 29 вересня.

"Від початку прибуття хасидів, з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили 4-х громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту", - додали в Держприкордонслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїльтянина, який відмовився проходити паспортний контроль, не пустили в Україну і відправили на батьківщину, - поліція

До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба 01
До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба 02
До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба 03
До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба 04
До України прибули майже 7,5 тис. паломників-хасидів, - Держприкордонслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150603
 
 
 Топ коментарі
 
Кормильцы прилетели. Умань потом за их счет целый год будет жить В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 702
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А можна якось так зробити, щоб їх полетіло більше як прилетіло?
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треба іхати в умань--там щас день рік кормить.
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А кто прокатил двух других евреев на президентских выборах?
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треба іхати в умань--там щас день рік кормить.
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Кормильцы прилетели. Умань потом за их счет целый год будет жить
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А в Умани осталось хоть что-то что ещё не принадлежит хасидам?Советую пообщаться с местными,они вам расскажут.
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хасида в Умани толкутся на участке в пределах 100 метров от синагоги в честь своего пророка и его дома. Дальше редко суются.
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Уманці , за звичай , цвлий рік клянуть пейсатих , а потім знов виглядають !😆 От така любов !😈
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Сказки не рассказывай про кормильцев...
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Зеленський в команду позвав, у Нацгвардію кадри.
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А можна якось так зробити, щоб їх полетіло більше як прилетіло?
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Мене не пустять, у мене національнысть не правильна. От у Димінських, Бужанських, Богуцьких, Шефірів, Богданів, Зєлєнскіх, Бігусів, Гордонів - правильна, їх пустять.
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Оу, так ты какцап, это их не пускают в Израиль
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Неможна. Бо Алиозыч был единственным, кто не боялся так сделать. Щас уже времена не те.
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я так согласен, но уманцы, на счет "пусть забирают", вряд ли.
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Ты шо! Щас тебе уманцы расскажут, как эти хасиды им хаты засирают и как беспределят! Но мощи их главного иудея не отдадут, ибо это их хлеб с маслом! А главный украинский еврей обещания ЗП учителям по 4000 евро не спешит выполнять.
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да...и грязь и мусор и шум и беспокойство... НО ...неделя год кормит...
потом отмоются (переслюнявят кто сколько) и опять будут с нетерпение ждать...
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"шумить вирує ґумань! Верещить на возі порося, пришнуроване до драбини мотузкою… Сірпається, бідолашне, і не знає, що воно вже сьогодні не звичайне порося, а об'єкт домашнього бюджету…"
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порося? которых евреи не едят в принципе?

прикольно.
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хотел так и написать.!..потом уточнил...до 4-го будут святкувать)))
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"Ще й сіріти надворі не починало, а під дверима мов з гучномовця:- На Ґумань! Уставайте!........" (С)
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