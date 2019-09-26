EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2852  55
Все про:Штайнмаєр (197) Донбас (13117) мінські угоди (1621) Ухман Михайло (40)

 "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі під стінами ОДА відбулася акція, у якій взяли участь представники ветеранських організацій, громадські активісти, волонтери, бійці ЗСУ, добровольці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили учасники акції.

Вони протестували проти капітуляції перед російськими окупантами. Активісти заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА. Активісти просять ОДА розглянути цю заяву і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Місцевій владі передано ультиматум, якщо вона не зробить цього, то наступні дії будуть жорсткішими.

На знак реальності своїх дій і необхідності йти до кінця протестувальники підпалили шини.

Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 02
Ні капітуляції: біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150599
 
   
 Топ коментарі
 
Украина начинает просыпаться!!! Слава Богу!!!
 показати весь коментар
 
Вони звідти, ідіоте. тим їх не настрашиш.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
чем больше щимят контробанду на правом берегу, тем больше зрады и капитуляции)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
интересно, их на этот раз впустят в Киев? шо-то есть некоторые сомнения...
 показати весь коментар
 
 
Свои сомнения, оставь у себя на недоимперии!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Опять палала шина. "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 7148
 показати весь коментар
 
Украина начинает просыпаться!!! Слава Богу!!!
 показати весь коментар
 
 
это только начало.
все идет к тому что зеБильную падаль на ростов погоним.
а зебильню отстреливать будем!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А если в ответ зебильня начнет отстреливаться? Не думаешь что тогда не известно кто кого погонит? Ведь численный расклад далеко не в пользу порохоботов. Гонщики, мля, диванные. "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ - Цензор.НЕТ 9500
 показати весь коментар
 
 
До того моменту реально свідомих зєбілів лишиться 7% . Так що не надійся на 73% , а збирай манатки до Кацапії .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дать автомату и на передовую
 показати весь коментар
 
 
Вони звідти, ідіоте. тим їх не настрашиш.
 показати весь коментар
 
 
Там большинство от туда, зепримат безмозглый...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
знайшли нанебезпечніше в Україні місце і давай протестувать...

можу уявити як вони ТАМ вже 6 років воюють... путін напевно сере цеглою під себе...
 показати весь коментар
 
 
Как же вас вонючек кацапских видно!
 показати весь коментар
 
 
ну шо зебилы - начинается - к этой власти все больше и больше вопросов - нельзя так обманывать людей - очевидно из без Пети обойдутся - говорят и обещают одно - делают совершенно противоположное
 показати весь коментар
 
 
За особым статусом Донбаса неизбежно настает особый статус Западной Украины, Закарпатья и т.д.
Нам оно надо?
 показати весь коментар
 
 
О тож. Але це і є головним завданням ЗЕшобла.
 показати весь коментар
 
 
Если начнется игра в особые статусы, то это конец Украине, чего и хочет Х@йло.
 показати весь коментар
 
 
Як би у вас, олігофренів соєвих, була б хоч краплина розуму, ви б, ГНИДИ, згадали кінець серпня 2015 року, коли вся цинічна барижна шобла, разом з антинародним фронтом і жоппоблоком, під чіткою підтримкою "брехуна-бариги", дружно голосували за ОСОБИЙ СТАТУС даунбасії. І проголосували таки. А тепер, виїте, як вурдалаки, хоча зеленський дав зрозуміти, що ніякого "статусу" для даунбасії не буде. Дупа соєва, ніяк не заспокоїться, що ганебно продув вибори людині, яка жодного дня не була в політиці. І ті 8% підтримки, можна ще впевнено ділити на два(знаю багато людей, які "плачучі" голосували за "мародера". проклинаючи, в той же час, цього брехуна,бо як їм вважалось, іншого вибору не було. "На розхитуйте човна, не заважайте "хорошим хлопцям" красти, а то х...йло нападе!" Пам"ятаєте? А ви що робите? і це при тому, що цинічний барига, був при владі 5(ПЯТЬ!) років, а зеленський - 5 МІСЯЦІВ.
 показати весь коментар
 
 
Ага , от тому зєлєбєня кинувся виправляти ситуацію , починаючи з "тарговлі на краві" і закінчуючи капітуляцією . Бєні потрібна прихильність путєна , а шіферам аудіоринок Кацапії .
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви так і не зрозуміли,що "скоморох", спільний проект риго-барижної шобли, щоб, не дай Бог, "вароффка" до влади не прийшла, я вам співчуваю. Та трапився один неочикуваний ньюансік: народу так осточортіли ці близнюки-брати - риги і бариги, що "клоун", не очікувано для всіх, став "презиком". Змін в країні в наступні 5 років, походу, не буде. "Новые лица" цієї "нової" влади, кажуть самі за себе.
 показати весь коментар
 
Ти я дивлюся на всю голову Зебіл, як і решта 73% населення. Через пару років ви ж самі будете волати як скажені, що вам Шмаркля життя зпоганив. Тому що корупія подолана не буде, комуналка не понизиться, ціни будуть зростати і війна не скінчиться. А можливо він обміняє Крим на мир на Донбасі або почнеться громадянська війна, що теж дуже влаштовує Х@йла.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Плакатік "Ні побиттю ветеранів!" как то убого смотрится на такой "грозно-порохоботской" акции. "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 3872
 показати весь коментар
 
 
За то плакатик учителям- 4к баксов на предвыборной клоунаде ссыкуна смотрелось мощно...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну ты же не повёлся? "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 4713
 показати весь коментар
 
 
Сам с собой разговариваешь? Плохой симптом...
 показати весь коментар
 
 
Очередное обосратушки зеленого презедента на международной арене"Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 9714
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?

1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.

2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.

3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.

- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?

Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.

Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.

В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.

4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.

Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.

Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.

И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.

И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А що, вы же сами 73% хотели мира?
 показати весь коментар
 
 
В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.- 100500
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Больше дыму, чем участников акции. "Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск - Цензор.НЕТ 9494
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ублюдкам все ще хочеться стріляти?!
Фу! Апорт!........... собаки скажені..........
Вже і ваші кукловоди сказали що пора припиняти цю безглузду кроваву і нині нікому не потрібну бійню.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо хлопцам дать палнамочия- няхай с Макроном Меркель договариваются.Они сумеют дойти до Сахалина.Ведь резвые такие.Всё знают,всё умеют.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При чем тут Тернопольская администрация?
Зебильную слабоду оттуда давно погнали ссаными тряпками.
 показати весь коментар
 
 
Так это Тернопильска адмиристрация собралась отводить войска??? Вот запроданци, а я думал это замутила ЗЭкоманда
 показати весь коментар
 
 
"Они протестовали против капитуляции перед российскими оккупантами.
Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА.

Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде."

Источник: https://censor.net.ua/p3150599
 показати весь коментар
 
 
А почему "возле Тернопольской ОГА" ?
Если нужно то чего добиваются, то надо начинать наступление на рф или взорвать что то в рф, тогда точно никакого разведения не будет, а это бутафория а не акция.
 показати весь коментар
 
А де всі ці акціонери гідності були, коли той "статус" урочисто підписували на ПЕреговорах у Мінську і чому акцію проводять аж десь у Тернополі, а не у Слов'янську, наприклад? "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ - Цензор.НЕТ 3841
 показати весь коментар
 
 
Акции нужны, но только со своим вариантом решения, а не только повозмущатся или возвращения мессии на трон.. После ЕвроМайдана в область назначили главу ОДА бывшего рыга, евромайдановцы протестовали- власть ноль внимания, типа заключили мировую. Потом областного прокурора из Донецка, тоже бочки, шины жгли, реакции ноль.
 показати весь коментар
 
особливий статус Донбус по факту вже отримав: ординські паспорти, рубль, не контрольовану територію з природними та людьськими ресурсами... ви вже отримали все щи хотіли
 показати весь коментар
 
Капитуляция была в Минске подписана, Украина проиграла войну и теперь будет разделена на рынке земли.
 показати весь коментар
 
Слуги народу проти шин. Вони за лісапедні шини - це Зе-екологічно.
 показати весь коментар
 
Чего в тернополе шины жечь? До Військомату кроком Руш!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору