 "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили учасники акції.
Вони протестували проти капітуляції перед російськими окупантами. Активісти заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА. Активісти просять ОДА розглянути цю заяву і передати рішення президенту України та Верховній Раді.
Місцевій владі передано ультиматум, якщо вона не зробить цього, то наступні дії будуть жорсткішими.
На знак реальності своїх дій і необхідності йти до кінця протестувальники підпалили шини.
все идет к тому что зеБильную падаль на ростов погоним.
а зебильню отстреливать будем!
можу уявити як вони ТАМ вже 6 років воюють... путін напевно сере цеглою під себе...
Нам оно надо?
Дуже песимістичний огляд. Маємо жахливий провал зе на міжнародному напрямку:Итоги подведём?
1. Импичмент Трампу начнут, но вряд ли доведут до конца. И не только потому, что процедура сложная, а скорее потому что в опубликованной стенограмме Трамп говорил достаточно обтекаемо, ничем не шантажировал Зеленского, не ставил условий "ты мне - я тебе" напрямую - просто попросил расследовать коррупцию против своего конкурента. Not great not terrible. Возможно это уменьшит шансы Трампа на второй срок, но импичмент - вряд ли.
2. В стенограмме куда больше компромата на Байдена, который прямо влиял на правосудие в Украине, пользуясь своим служебным положением. Не "имел намерения", а уже повлиял, добился увольнения прокурора и громко этим хвастался. Плюс возможная коррупция его сына, и всё это всплыло наверх и если педалить импичмент Трампу, то придётся расследовать и Байдена.
3. Зеленский в разговоре ведёт себя как пресмыкающееся, но это пол беды. Он заявляет, что "прокурор на 100% мой человек", хотя прокуратура должна быть независимым органом. Лоббировать назначение Рябошапки - это одно, а говорить что новый генпрокурор полностью подконтролен и исполняет любые указания президента - это совсем другое.
Фактически Зеленский откатил всю реформу прокуратуры за посление 5 лет, главной идеей которой была невозможность использования Генпрокураторы как карательного органа - каковой она была во времена Януковича. Теперь всё вернули назад, и главное - объявили об этом на весь мир. А до этого было "позвоню Баканову насчёт этого чёрта", полностью подконтрольный парламент и другие признаки узурпации власти.
- Почему Коломойский не сидит?
- А это не прерогатива президента!
- Да ладно?
Отныне Зеленский официально коррупционер, строящий мафиозное государство в спайке с силовыми структурами и олигархами. Это человек, который пообещал Трампу вмешаться в выборный процесс в США, а такое там очень не любят.
Теперь для Трампа он токсичен - неважно, о чём они будут говорить в будущем, это всегда будет вызывать вопросы и пристальное внимание прессы, поэтому лучше держаться от Зеленского подальше. И от Украины тоже. Уже сейчас в США активно формируется негативный образ Украины среди избирателей как демократов, так и республиканцев. А их политики слушают избирателей и слышат.
В случае победы Трампа нас просто будут держать на расстоянии. В случае победы Байдена нам ******. Отлично получилось.
4. Заявление Зеленского о том, что Европа мало помогает Украине - во-впервых ложь, во-вторых скандал. Да, размер санкций и военной помощи уступает американским, но зато ЕС дал больше денег, подписал ассоциацию, открыл рынки (товарооборот за 2018 год млрд $: ЕС ~50, США ~3), дал безвиз - США в этой области сделали намного меньше. Это огромная помощь для нашей экономики, потерявшей российский рынок. И за это Макрон и Меркель получают такой плевок от Зеленского.
Да, они политики. Политики могли бы сделать вид, что ничего не слышали, они могут улыбаться и жать руку тому, кто им нужен. Беда в том, что Зеленский им не нужен, а Украина для них скорее обуза и проблема. Теперь еще и возглавляемая непредсказуемым *********-коррупционером, от которого одни неприятности. Поэтому Евросоюз решил не миндальничать и отреагировал жестко.
Скорее всего нас ждёт охлаждение отношений с ЕС. И размер его зависит не сколько от ЕС, сколько от России. Вы же помните, что именно Россия через подконтрольных политиков инспирировала референдум в Нидерландах о евроассоциации с Украиной? Вы же слышали, что недавно эстонский министр из мутной партии призвал отменить безвиз для Украины? Таких агентов влияния в Европе у Путина много, и всё зависит только от его желания создать проблемы Зеленскому, чтобы он был более сговорчивым. Тем более что реформа прокуратуры и независимость Генпрокурора была одним из требований предоставления безвиза Украины, а теперь оказывается, что реформа похерена.
Так что пользуйтесь безвизом, пока он есть.
И это меньшая из проблем, которые нас ждут. В своей речи в ООН Зеленский называл Россию агрессором, требовал усиления санкций и так далее - ну прям какой-то Порошенко бандеровец ты посмотри на него. И теперь, во время встречи с Путиным в Нормандском формате он не может рассчитывать на помощь Меркель, Макрона и других европейских политиков. Трамп тоже прямым текстом заявил, чтобы мы разбирались с Путиным сами.
И зеля разбереться- даешь капитуляцию! А що, вы же сами 73% хотели мира?
Фу! Апорт!........... собаки скажені..........
Вже і ваші кукловоди сказали що пора припиняти цю безглузду кроваву і нині нікому не потрібну бійню.
Зебильную слабоду оттуда давно погнали ссаными тряпками.
Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА.
Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде."
Источник: https://censor.net.ua/p3150599
Если нужно то чего добиваются, то надо начинать наступление на рф или взорвать что то в рф, тогда точно никакого разведения не будет, а это бутафория а не акция.