 "Ні капітуляції": біля Тернопільської ОДА відбулася акція проти особливого статусу Донбасу і розведення військ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили учасники акції.

Вони протестували проти капітуляції перед російськими окупантами. Активісти заявляли, що "не потрібно здавати Україну московським терористам". Відповідну заяву було передано депутатам Тернопільської ОДА. Активісти просять ОДА розглянути цю заяву і передати рішення президенту України та Верховній Раді.

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Місцевій владі передано ультиматум, якщо вона не зробить цього, то наступні дії будуть жорсткішими.

На знак реальності своїх дій і необхідності йти до кінця протестувальники підпалили шини.



