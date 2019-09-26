 Митники на Волині налагодили збір "данини" за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, за суму від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди з кожного автомобіля митники обіцяли громадянам не створювати штучні перешкоди під час перевезення продукції широкого вжитку.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, що за одну робочу дванадцятигодинну зміну через пункт пропуску проїжджає від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти автомобілів, які транспортують відповідні товари. За попередніми висновками експертів, загальний розмір "данини", якою митники обклали українських громадян, сягав від шістдесяти до ста п’ятдесяти тисяч гривень за зміну.

Співробітники СБУ задокументували дев’ять фактів отримання хабарів посадовцями. Правоохоронці затримали одного із фігурантів провадження – інспектора митниці під час отримання чергової неправомірної вигоди.

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Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триваю невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

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