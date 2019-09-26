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Все про:хабар (2757) СБУ (4746) митниця (566)

 Митники на Волині налагодили збір "данини" за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Служби безпеки України викрили в міжнародному пункті пропуску "Устилуг" незаконний механізм отримання митниками хабарів за безперешкодний пропуск через державний кордон товарів народного споживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Так, за суму від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди з кожного автомобіля митники обіцяли громадянам не створювати штучні перешкоди під час перевезення продукції широкого вжитку.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, що за одну робочу дванадцятигодинну зміну через пункт пропуску проїжджає від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти автомобілів, які транспортують відповідні товари. За попередніми висновками експертів, загальний розмір "данини", якою митники обклали українських громадян, сягав від шістдесяти до ста п’ятдесяти тисяч гривень за зміну.

Співробітники СБУ задокументували дев’ять фактів отримання хабарів посадовцями. Правоохоронці затримали одного із фігурантів провадження – інспектора митниці під час отримання чергової неправомірної вигоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє оперативних співробітників поліції Київщини погоріли на хабарі в 20 тис. ФОТО

Митники на Волині налагодили збір данини за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ 01
Митники на Волині налагодили збір данини за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ 02
Митники на Волині налагодили збір данини за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ 03
Митники на Волині налагодили збір данини за безперешкодне перевезення товарів через кордон, - СБУ 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триваю невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Також читайте: Проти митників, які пропустили в Польщу 650 тис. євро готівкою, відкрито кримінальне провадження, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3150567
 
 
 Топ коментарі
 
не наладили, а продолжили как и раньше на всех таможнях.
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НЕ ПРОСТО УВОЛИТЬ_ В СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО
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Вы прикалываетесь. Там на фотке тысячи 2 грн.))) Им не то что подозрение вручать никто не будет, даже выговора не сделают. В лучшем случае профилактическая беседа. Не, ну орлы бакановские молодцы конечно, на пару пачек семак разоблачили этих прислужников гидры коррупции. А по сути это делается так, нач. обл. СБУ просто договаривается с нач. обл. таможни, мол нужны показатели и дабы я с кишками твое ЗАО "Волиньтаможня" не выворачивал подкинь пару мелкого лохо-офисного планктона. В итоге все довольны. Нач. обл. ЗАТ "Волиньтаможня" продолжает стрич бабло и делится с кем нужно. Нач. обл. СБУ рапортует об мега успешной антикорупционной операции позвонив баканову. Ну и решала по звонку баканов вручает медальку с грамотой нач. обл. СБУ и на внеочередном брифинге с журналюгами рассказывает о успехах его руководства. Вот и все товарищи, граница на замке.
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не наладили, а продолжили как и раньше на всех таможнях.
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А накрыли их потому, что не захотели делиться с Авакяном?
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Больше для создания картинки - план понимаете ли
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Ой да ладно, а мы и не знали. Это так мелочевка - детишкам на шоколадку
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НЕ ПРОСТО УВОЛИТЬ_ В СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО
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Та вже багато років успішно діє і не тільки на Волині , і далі буде , і ніхто це не перекриє ,така є реалія ,бо якого біса вони йдуть працювати на ту мітницю ? Мрія з дитинства ? Окуєнна зарплатня ? Бесплатні квартири?
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Дети писали сочинение на тему: "Если бы я был министром финансов" Написали про разное, но концовка у всех была одинаковая:..."и х..й бы вы меня потом нашли."
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Лучше б Зеля на Волынь слётал -- в зале небыло б свободных мест! ...не ООН, чай...
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это не таможня а ОПГ !!! растрелять, чтоб другим не повадно было !!!
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Дід Микола

@malitskiy_

·1 ч

На шо, панове українці!
Прокуратура - на 100% преЗЕдента.
СБУ - на 100% преЗЕдента.
ДБР - на 100% преЗЕдента.
МВС - на 100% преЗЕдеета.
КМУ - на 100% преЗЕдента.
ВРУ - конституційною більшістю преЗЕдента...

Одне питання: ДЕ УСПІХИ?!!!
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какая в пень борьба с коррупцией, если каждый не второй, а каждый первый взяткодатель и никто не жужжит, все мовчки отстегуют
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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении
Вот каждый раз читаю подобное и становится смешно, реально. Взяли с поличнымы на преступлении, и только думают о подозрении.
Источник: https://censor.net.ua/p3150567
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Как это ?
не может быть!!!
там же навёл уже порядок наш солнцезелёновеликий слуга)))
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сдай таможенника в набу получи кэшбек!
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Вы прикалываетесь. Там на фотке тысячи 2 грн.))) Им не то что подозрение вручать никто не будет, даже выговора не сделают. В лучшем случае профилактическая беседа. Не, ну орлы бакановские молодцы конечно, на пару пачек семак разоблачили этих прислужников гидры коррупции. А по сути это делается так, нач. обл. СБУ просто договаривается с нач. обл. таможни, мол нужны показатели и дабы я с кишками твое ЗАО "Волиньтаможня" не выворачивал подкинь пару мелкого лохо-офисного планктона. В итоге все довольны. Нач. обл. ЗАТ "Волиньтаможня" продолжает стрич бабло и делится с кем нужно. Нач. обл. СБУ рапортует об мега успешной антикорупционной операции позвонив баканову. Ну и решала по звонку баканов вручает медальку с грамотой нач. обл. СБУ и на внеочередном брифинге с журналюгами рассказывает о успехах его руководства. Вот и все товарищи, граница на замке.
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Зеленский и клоун, говорят, бездарный, а уж президент - вообще нулевой. И сажать весной обещал. и поувольнял лесников, и таможенников. Поназначал своих людей, а в итоге- провал за провалом. Не говоря уже о международных провалах...Лузер №1 в мире.
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Ой, та якщо дозволити митникам приватизувати той шматочок землі то, не стане і злочинних схем. Все буде чисто і красиво, я вас прошу- знайшли проблему.
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ПРОСТО НЕТ ПОВНОВАЖЕНЬ! ЕЩЕ НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ!
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Цап Нєфьодій мав бути звільнений одразу після вилучення поляками у шльондри Князева 650 000 Є + кримінальна справа на Нефодія, Князева і Авакова.

ЗЄЛЕНСЬКИЙ, АГОВ !
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В тюрьму кто нибудь пойдёт с большего начальства?
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